La batterie de votre Pixel 11 en veille se vide trop vite ? Votre connexion Wi-Fi est peut-être coupable

Certains routeurs Wi-Fi semblent provoquer une consommation excessive et une chute d’autonomie de la batterie des Pixel 11.

Il n’est pas rare que les smartphones Pixel de Google présentent des problèmes d’autonomie. Ce phénomène n’est généralement pas dû à la batterie elle-même, mais à une consommation énergétique excessive causée par un bug ou par un paramètre qui a été mal optimisé. Le coupable est souvent la puce Tensor. Sur la gamme des Pixel 11, Google a intégré un nouveau modem, le MediaTek M90. Et celui-ci semble provoquer quelques soucis dans certains scénarios spécifiques.

Sur Reddit, un utilisateur explique que son Pixel 11 Pro XL perdait environ 2,5 à 3 % de batterie par heure en veille sur le réseau Wi-Fi domestique. Une perte substantielle alors que le smartphone n’est pas utilisé. Sur toute une nuit par exemple, cela représente un quart du niveau de batterie qui disparaît.

Pixel 11 : certains routeurs Wi-Fi vident la batterie

Il décide de mener l’enquête et découvre rapidement grâce à l’application BetterBatteryStats que la puce réseau réveille le mobile environ 135 fois par minute. Cette activité empêche son Pixel 11 Pro XL de rester convenablement en veille. Au début, il pense que la connexion Wi-Fi 6 est à l’origine de la situation, car passer au Wi-Fi 5 résoud son problème : de 135, on passe à seulement 2,4 réveils par minute en moyenne, avec une consommation qui chute autour de 1 % de batterie perdu par heure environ.

Mais des tests plus poussés lui font comprendre que ce cas est plus complexe qu’il n’y paraît. En changeant de routeur, il constate qu’il peut y connecter son smartphone en Wi-Fi 6 sans problème. Il dresse alors une liste de routeurs qui provoquent une consommation Wi-Fi trop importante pour savoir si le souci peut provenir de la puce de ces appareils :

Routeurs vidant la batterie des Pixel 11 : Tenda Mesh3X, TP-Link Omada, Fritz!Box

Tenda Mesh3X, TP-Link Omada, Fritz!Box Routeurs adoptant un comprtement normal avec les Pixel 11 : Huawei ONT (HiSilicon), Asus TUF-AX5400 (Broadcom, Asuswrt d’origine, TWT + OFDMA + MU-MIMO activés, DTIM 5, 3-7/min), Asus ZenWiFi BT8 sur OpenWrt (Wi-Fi 7)

Étant donné que le phénomène existe avec des routeurs équipés de puces Broadcom, Qualcomm ou Lantiq (Intel), il en conclue que le firmware des routeurs est en cause. Si vous êtes concerné, vous pouvez soit espérer une mise à jour au niveau du firmware du routeur (ce qui est peu probable) ou du pilote de votre Pixel 11, soit changer de routeur.