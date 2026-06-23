AirPods 4 : avec cette nouvelle chute de prix, les écouteurs d’Apple passent à moins de 100 € !

Le Prime Day commence fort sur Amazon. Déjà en promotion la semaine dernière, le prix des célèbres AirPods 4 chute à nouveau pour passer à 103 €. Et avec l’offre des 15 € offerts dès 60 € d’achat, ils vous reviennent à 88 € seulement ! C’est un prix sacrifié !

AirPods 4

Le Prime Day vient tout juste de commencer et les prix sont d’ores et déjà en chute libre. Du mardi 23 au et vendredi 26 juin 2026, Amazon propose des offres exceptionnelles réservées aux membres Prime. Ça n’est pas encore votre cas ? Il est encore temps de profiter des nombreux avantages offerts par le géant du e-commerce grâce aux 30 jours d’essai gratuit.

Les AirPods 4 vous font de l’oeil ? La version sans réduction de bruit active est actuellement en promotion à 103 € seulement au lieu de 149 €. Mais ça n’est pas tout ! Le géant du e-commerce vous offre aussi un bon d’achat de 15 € dès 60 € d’achat que vous pourrez utiliser entre le 1er et le 31 juillet 2026. Les écouteurs d’Apple vous reviennent au final à 88 € seulement.

Si vous préférez la version avec l’ANC, les AirPopds 4 avec réduction de bruit active sont aussi en promotion puisqu’ils sont affichés à 141 € et sont aussi éligibles aux 15 € offerts dès 60 € d’achat.

Quelles sont les caractéristiques des AirPopds 4 ?

Dignes successeurs des AirPods 3, la quatrième génération des écouteurs Apple s’est elle aussi imposée comme une référence dans le secteur très concurrentiel des écouteurs sans fil. La marque a la pomme a revu son modèle pour apporter des améliorations et des innovations notables.

En plus de l’ajout de la réduction de bruit active sur l’une des deux versions, ce nouveau modèle embarque la puissante puce H2. Avec une architecture acoustique revue, le son est à la fois plus clair, riche et précis. On retrouve également l’audio spatial avec le suivi dynamique des mouvements de la tête pour une meilleure immersion.

Certifiés IP54, les AirPods 4 ne craignent ni l’eau, ni la poussière. Vous pouvez donc les utiliser pour faire du sport à l’extérieur puisqu’ils résistent à la pluie et à la sueur. Enfin, ces écouteurs profitent d’une autonomie qui peut atteindre les 5 heures d’écoute par charge (4 heures avec réduction de bruit active) et 30 heures avec le boîtier.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers bons plans !

Gemini : (presque) plus besoin d’ouvrir l’application, l’overlay fait le plein d’outils

Avec Neural Expressive, Google a procédé à la refonte visuelle de Gemini. Mais cela avait amputé de certaines fonctions bien pratiques l’overlay de son assistant IA. L’entreprise y remédie désormais,…

Studio Display 5K : l’incroyable écran d’Apple voit son prix chuter de 750 € pendant le Prime Day !

Si vous cherchez à vous offrir le meilleur écran Apple, c’est le moment de craquer. À l’occasion du Prime Day, Amazon brade l’Apple Studio Display 5K de 2025. Son prix…

Prime Day : Huawei brade les prix de ses montres connectées et de ses écouteurs, vite !

Le Prime Day Amazon vient de commencer ce mardi 23 juin. À cette occasion, vous allez pouvoir profiter d’offres exceptionnelles sur les produits Huawei comme les montres connectées Watch GT…

Logitech Pebble Mouse 2 M350s : cette excellente souris sans fil chute à moins de 15 €, c’est une affaire !

Une petite souris sans fil est l’accessoire indispensable à toujours avoir dans son sac. Vous pouvez l’utiliser avec un ordinateur de bureau ou bien pour remplacer un trackpad sur un…

Votre smartphone n’aime pas la canicule, voici comment le protéger des fortes chaleurs

Alors que la France est frappée par une vague de chaleur sans précédent, nos organismes sont mis à rude épreuve… Tout comme nos appareils. Si votre smartphone commence à montrer…

Vente flash : ce pack avec 2 caméras de surveillance est à -60%, vite !

Vous souhaitez équiper votre maison de caméras de surveillance ? Amazon propose actuellement le pack avec une caméra intérieure et une caméra extérieure Ring passe à 39,99 € au lieu…

Microsoft fait marche arrière et réimpose son IA sur les PC sous Windows 11

Quelques mois après avoir renoncé sous la pression, Microsoft revient sur sa décision. La firme s’apprête à réinstaller son assistant d’intelligence artificielle sur de nombreux PC. Les utilisateurs européens échappent…

Android Auto : clap de fin pour cette application adorée, regarder des vidéos va devenir plus difficile

Regarder des vidéos dans sa voiture sur son téléphone quand on est à l’arrêt, c’est bien ; pouvoir le faire sur son écran d’infodivertissement, c’est quand même mieux. Comme Android Auto…

L’électrique n’a jamais autant séduit, mais cette étude révèle un grand absent du mouvement

La voiture électrique poursuit sa percée dans le monde entier cette année. Une nouvelle prévision annonce un record de ventes porté par la Chine et les pays émergents. Pourtant, une…

Logitech MX Keys S Combo : le pack complet avec un clavier rétroéclairé, une souris et un repose-poignets passe à petit prix !

Les chutes de prix sont de retour sur Amazon. À quelques heures du Prime Day, le géant du e-commerce brade de nombreux produits durant des ventes flash. Le pack Logitech…