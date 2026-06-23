AirPods 4 : avec cette nouvelle chute de prix, les écouteurs d’Apple passent à moins de 100 € !

Le Prime Day commence fort sur Amazon. Déjà en promotion la semaine dernière, le prix des célèbres AirPods 4 chute à nouveau pour passer à 103 €. Et avec l’offre des 15 € offerts dès 60 € d’achat, ils vous reviennent à 88 € seulement ! C’est un prix sacrifié !

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Le Prime Day vient tout juste de commencer et les prix sont d’ores et déjà en chute libre. Du mardi 23 au et vendredi 26 juin 2026, Amazon propose des offres exceptionnelles réservées aux membres Prime. Ça n’est pas encore votre cas ? Il est encore temps de profiter des nombreux avantages offerts par le géant du e-commerce grâce aux 30 jours d’essai gratuit.

Les AirPods 4 vous font de l’oeil ? La version sans réduction de bruit active est actuellement en promotion à 103 € seulement au lieu de 149 €. Mais ça n’est pas tout ! Le géant du e-commerce vous offre aussi un bon d’achat de 15 € dès 60 € d’achat que vous pourrez utiliser entre le 1er et le 31 juillet 2026. Les écouteurs d’Apple vous reviennent au final à 88 € seulement.

Si vous préférez la version avec l’ANC, les AirPopds 4 avec réduction de bruit active sont aussi en promotion puisqu’ils sont affichés à 141 € et sont aussi éligibles aux 15 € offerts dès 60 € d’achat.

Quelles sont les caractéristiques des AirPopds 4 ?

Dignes successeurs des AirPods 3, la quatrième génération des écouteurs Apple s’est elle aussi imposée comme une référence dans le secteur très concurrentiel des écouteurs sans fil. La marque a la pomme a revu son modèle pour apporter des améliorations et des innovations notables.

En plus de l’ajout de la réduction de bruit active sur l’une des deux versions, ce nouveau modèle embarque la puissante puce H2. Avec une architecture acoustique revue, le son est à la fois plus clair, riche et précis. On retrouve également l’audio spatial avec le suivi dynamique des mouvements de la tête pour une meilleure immersion.

Certifiés IP54, les AirPods 4 ne craignent ni l’eau, ni la poussière. Vous pouvez donc les utiliser pour faire du sport à l’extérieur puisqu’ils résistent à la pluie et à la sueur. Enfin, ces écouteurs profitent d’une autonomie qui peut atteindre les 5 heures d’écoute par charge (4 heures avec réduction de bruit active) et 30 heures avec le boîtier.