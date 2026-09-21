Quelle date de sortie pour les RTX 60 ? Nvidia prend son temps

Les prochaines cartes graphiques de Nvidia, de la famille RTX 60, se font attendre. Et on ne risque pas de les voir débarquer ces prochains mois.

RTX 5070
Crédit : Nvidia

La pénurie et l’explosion des coûts de la mémoire nous privent de nouveaux modèles de cartes graphiques. Nvidia a commencé à lancer ses GPU de la génération RTX 50 début 2025, et selon le calendirer habituel de l’entreprise, nous devrions déjà avoir accès aux versions Super et parler sérieusement de l’arrivée sur le marché des RTX 60. Mais il semble désormais acquis que nous serons privés de RTX 50 Super, et que la sortie des RTX 60 n’est pas prévue avant un certain temps encore.

D’après le leaker Kopite7kimi, une source réputée et fiable de l’industrie, Nvidia aurait pris la décision de reporter la commercialisation des RTX 60 à 2028. Après 2026, nous aurions donc une seconde année consécutive sans nouvelle référence de GPU Nvidia en 2027, une anomalie à la hauteur de l’ampleur de la crise. A moins que les Verts ne décident finalement de lancer des modèles de RTX 50 l’année prochaine, ce qu’on n’espère plus vraiment.

Pas de cartes graphiques RTX 60 en 2027

Dans son message, l’informateur évoque un numéro de modèle GR20x. Celui-ci fait référence aux GPU de Nvidia dédiés au gaming basés sur la nouvelle architecture Rubin, soit les RTX 60 si la firme poursuit avec la même nomenclature. L’architecture Rubin est d’ailleurs déjà exploitée dans la dernière plateforme pour centres de données IA de Nvidia. Les joueurs, eux, n’y auront pas accès tout de suite, donc.

Kopite7kimi avait évoqué en début d’année une sortie des RTX 60 pour le deuxième semestre 2027. Il ne veut pas s’avancer à annoncer leur disponibilité pour le premier semestre 2028 de peur qu’un nouveau délai ne se produise, alors que la situation ne devrait pas s’améliorer avant plusieurs années sur le marché de la mémoire. On assiste même à des hausses de prix sur les RTX 50 déjà existantes.

Il y a quelques jours, un autre leaker bien connu, Kepler_L2, révélait qu’AMD ne lancerait qu’un nouveau GPU en 2027, et que l’essentiel de la prochaine génération, basée sur le RDNA 5 (aussi attendu sur les puces de la PS6 et de la Xbox Helix), n’arriverait qu’en 2028, comme pour Nvidia.


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