La Logitech G502 X Plus perd 40 % de son prix : une belle offre sur la souris gaming sans fil

La Logitech G502 X Plus bénéficie d’une belle réduction sur Amazon. Cette souris gaming sans fil est disponible à 89,25 € au lieu de 149,99 €. De quoi économiser un peu plus de 60 € pour renouveler votre équipement.

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Vous recherchez en ce moment une souris sans-fil ? La Logitech G502 X Plus fait partie des modèles à avoir dans votre viseur, surtout avec sa baisse de prix actuelle. Amazon la propose en effet à 89,25 €, aussi bien en noir qu’en blanc. Vous pouvez donc choisir la couleur qui vous convient sans payer de supplément.

Son prix conseillé est de 149,99 €, un tarif que l’on retrouve également comme référence sur la boutique de Logitech. L’économie à réaliser est donc de 60,74 €, soit environ 40 % de réduction.

Logitech G502 X Plus : des commandes à portée de pouce

Cette souris gaming reprend la forme caractéristique des G502, avec un emplacement pour reposer le pouce. Sur le côté, un bouton permet de changer rapidement la sensibilité. Sa position est ajustable pour l’adapter à votre prise en main. Vous pouvez aussi le retirer et installer le cache fourni si vous préférez vous en passer.

La G502 X Plus embarque un capteur HERO 25K et utilise la connexion sans fil LIGHTSPEED de Logitech. Ses boutons principaux reposent sur des interrupteurs LIGHTFORCE, qui utilisent une détection optique et le retour tactile d’un mécanisme classique. Vous avez ainsi un clic bien perceptible sous les doigts.

L’éclairage RGB se règle depuis le logiciel G HUB. Vous pouvez personnaliser les couleurs et les effets des huit zones lumineuses pour les accorder au reste de votre équipement.

Il faudra toutefois tenir compte de son effet sur la batterie. Logitech annonce jusqu’à 37 heures d’autonomie avec l’éclairage constamment activé, contre 130 heures lorsqu’il est éteint. Si vous jouez plusieurs heures par jour, couper les lumières permettra donc d’espacer sensiblement les recharges. La souris est également compatible avec le système de recharge sans fil POWERPLAY, vendu séparément.