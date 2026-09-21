Cette carte microSD Express Samsung de 256 Go offre plus d’espace à votre Switch 2 pour moins de 47 €

Vous commencez à manquer de place sur votre Nintendo Switch 2 ? La carte microSD Express Samsung de 256 Go bénéficie d’une réduction de 22% sur Amazon. Elle est disponible à 46,79 € au lieu de 59,99 €.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

À force de télécharger des jeux sur l’eShop de Nintendo, il arrive un moment où il faut choisir lesquels garder sur la console. Si vous préférez avoir vos titres à disposition sans devoir les réinstaller, ajouter une carte mémoire permet de repousser ce passage obligé. Encore faut-il choisir le bon format pour la Switch 2.

Le modèle Samsung proposé ici est une carte microSD Express de 256 Go sous licence officielle Nintendo, reconnaissable à son emballage avec Mario. Amazon l’affiche actuellement à 46,79 €, contre un prix conseillé de 59,99 €. L’économie à réaliser est donc de 13,20 €.

256 Go supplémentaires pour installer vos jeux sur Switch 2

La Nintendo Switch 2 embarque 256 Go de stockage interne, dont une partie est réservée au système. Avec cette carte Samsung, vous ajoutez une capacité équivalente pour accueillir davantage de jeux. Nintendo exige les cartes microSD Express pour étendre le stockage des jeux sur cette console.

C’est le point à vérifier avant chaque achat de ce genre. La microSD classique utilisée sur la première génération de la Switch ne pourra pas servir à installer des jeux sur la Switch 2. Le modèle en promotion ici utilise bien ce format. Samsung annonce jusqu’à 800 Mo/s en lecture, alors qu’une microSD UHS-I classique plafonne à environ 104 Mo/s sur le papier et est même souvent sous les 100 Mo/s dans les faits.

Vous pouvez y stocker vos jeux téléchargés, leurs mises à jour et les contenus additionnels. En revanche, les sauvegardes de vos parties restent dans la mémoire interne de la console. L’achat d’une carte sert donc surtout à faire de la place pour les installations.

Et cela peut aussi concerner ceux qui achètent leurs jeux en boîte. Certains sont vendus sur des « cartes clés de jeu » : il faut alors télécharger le jeu complet avant de pouvoir le lancer, la carte servant ensuite à autoriser son utilisation. Ces téléchargements occupent eux aussi de l’espace sur la console ou sur la microSD Express.