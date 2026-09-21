Zambie, Chine, Chili… ce Volkswagen ID. Buzz a bouclé un tour du monde record sans la moindre panne

Les voitures électriques traînent encore une réputation de véhicules taillés pour la ville. Un Volkswagen ID. Buzz vient pourtant de boucler un tour du monde de 445 jours à travers 92 pays. Le combi a décroché un record Guinness sans la moindre panne, avec une batterie encore en pleine forme à l’arrivée.

La peur d’une batterie usée reste l’un des grands freins à l’achat d’une voiture électrique. Beaucoup d’automobilistes redoutent de voir l’autonomie fondre au fil des années. Pourtant, plus de 500 000 tests menés par AVILOO sur vingt modèles électriques populaires ont récemment livré des résultats rassurants. Restent les longs trajets, loin des bornes.

Pour trancher, rien ne vaut l’épreuve de la route. Récemment, un propriétaire de Tesla Model Y a enchaîné les recharges rapides pendant 26 000 km pour mesurer l’usure de sa batterie. Rainer Zietlow est allé beaucoup plus loin. Le 1er juillet 2025, ce spécialiste allemand des raids longue distance a quitté Hanovre au volant d’un Volkswagen ID. Buzz.

Le Volkswagen ID. Buzz boucle 99 767 km autour du monde sans une seule panne technique

Selon Volkswagen, le combi est revenu le 14 septembre après 99 767 km à travers 92 pays, plus de 300 recharges et 16 traversées en porte-conteneurs. Rainer Zietlow conduisait un ID. Buzz Pro à empattement long de série, doté d’une batterie de 86 kWh. Il a seulement reçu un chargeur embarqué supplémentaire pour exploiter le courant alternatif haute tension là où les bornes rapides manquent.

À l’arrivée, l’organisme TÜV Nord a mesuré l’état de santé de la batterie du Volkswagen ID. Buzz à 95,75 %. En réalité, ce chiffre ne correspond pas à une perte d’autonomie de 4,25 %, car il dépend de la méthode de mesure. Aucune panne technique n’a été signalée durant les 445 jours du voyage.

Côté recharge, le bilan du pilote reste contrasté. Au Maroc, au Rwanda ou en Afrique du Sud, le réseau se révèle suffisant. En Zambie et en Tanzanie, il a en revanche dû se brancher sur des postes de transformation avec une autorisation spéciale. L’Amérique du Sud avance vite, tandis que la Chine joue dans une autre catégorie. Ce périple vaut à Rainer Zietlow son neuvième record Guinness au volant d’une Volkswagen. Reste désormais à trouver près de quinze mois de vacances.