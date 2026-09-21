Zambie, Chine, Chili… ce Volkswagen ID. Buzz a bouclé un tour du monde record sans la moindre panne

Les voitures électriques traînent encore une réputation de véhicules taillés pour la ville. Un Volkswagen ID. Buzz vient pourtant de boucler un tour du monde de 445 jours à travers 92 pays. Le combi a décroché un record Guinness sans la moindre panne, avec une batterie encore en pleine forme à l’arrivée.

id buzz tour monde

La peur d’une batterie usée reste l’un des grands freins à l’achat d’une voiture électrique. Beaucoup d’automobilistes redoutent de voir l’autonomie fondre au fil des années. Pourtant, plus de 500 000 tests menés par AVILOO sur vingt modèles électriques populaires ont récemment livré des résultats rassurants. Restent les longs trajets, loin des bornes.

Pour trancher, rien ne vaut l’épreuve de la route. Récemment, un propriétaire de Tesla Model Y a enchaîné les recharges rapides pendant 26 000 km pour mesurer l’usure de sa batterie. Rainer Zietlow est allé beaucoup plus loin. Le 1er juillet 2025, ce spécialiste allemand des raids longue distance a quitté Hanovre au volant d’un Volkswagen ID. Buzz.tour monde id buzz

Le Volkswagen ID. Buzz boucle 99 767 km autour du monde sans une seule panne technique

Selon Volkswagen, le combi est revenu le 14 septembre après 99 767 km à travers 92 pays, plus de 300 recharges et 16 traversées en porte-conteneurs. Rainer Zietlow conduisait un ID. Buzz Pro à empattement long de série, doté d’une batterie de 86 kWh. Il a seulement reçu un chargeur embarqué supplémentaire pour exploiter le courant alternatif haute tension là où les bornes rapides manquent.

À l’arrivée, l’organisme TÜV Nord a mesuré l’état de santé de la batterie du Volkswagen ID. Buzz à 95,75 %. En réalité, ce chiffre ne correspond pas à une perte d’autonomie de 4,25 %, car il dépend de la méthode de mesure. Aucune panne technique n’a été signalée durant les 445 jours du voyage.

Côté recharge, le bilan du pilote reste contrasté. Au Maroc, au Rwanda ou en Afrique du Sud, le réseau se révèle suffisant. En Zambie et en Tanzanie, il a en revanche dû se brancher sur des postes de transformation avec une autorisation spéciale. L’Amérique du Sud avance vite, tandis que la Chine joue dans une autre catégorie. Ce périple vaut à Rainer Zietlow son neuvième record Guinness au volant d’une Volkswagen. Reste désormais à trouver près de quinze mois de vacances.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Le mode Internet Explorer de Microsoft Edge va disparaître

Microsoft rappelle que le mode Internet Explorer (IE) de son navigateur Edge ne sera bientôt plus supporté. Certains sites web en ont encore besoin pour fonctionner correctement. Microsoft a débranché…

Les utilisateurs d’iPhone saturent face à ces publicités d’Apple impossibles à chasser

Apple a longtemps soigné l’image d’un iPhone épuré, loin des sollicitations commerciales. Depuis quelques jours, de nombreux utilisateurs constatent pourtant l’inverse dans l’application Réglages. Certaines bannières refusent obstinément de disparaître….

Nothing Phone (3) : près de 50% de réduction sur l’excellent smartphone, il passe à prix sacrifié !

Alors qu’il était affiché à 849 € à sa sortie, le puissant Nothing Phone (3) est actuellement bradé sur Amazon. Grâce à une baisse de prix conséquente de 385 €,…

Tesla a un souci d’itinéraire avec son Cybercab, ce passager l’a découvert à ses dépens

Depuis début septembre, le Cybercab de Tesla transporte des passagers dans les rues d’Austin sans volant ni pédales. Un habitant a voulu l’essayer pour un trajet de quelques minutes seulement….

One UI 9 : vous devrez finalement attendre un peu plus longtemps que prévu pour installer la mise à jour

Mauvaise nouvelle pour les utilisateurs de Galaxy S26, Galaxy S25 et Galaxy Z Fold 7/ Flip 7. Samsung a discrètement modifié la date de déploiement officielle de One UI 9…

Galaxy S27 : on sait combien de RAM les prochains flagships de Samsung embarqueront et on a peur pour noter portefeuille

Une récente fuite a dévoilé la quantité de RAM et de stockage qui devrait être disponible sur les Galaxy S27. Si la rumeur dit vrai, deux choses devraient augmenter significativement…

iOS 27 : votre iPhone pourra se verrouiller automatiquement en cas de vol à l’arraché

La bêta 2 d’iOS 27.2 donne des indices quant à une nouvelle fonction permettant le verrouillage automatique de l’iPhone lorsque le système détecte qu’il a été arraché des mains de…

GTA 5 : attention au soi-disant mod DLSS 5, il peut brûler votre carte graphique !

Depuis quelques jours, un mod peu recommandable du DLSS 5 circule sur le web. En voulant le tester sur GTA 5, un utilisateur a eu la très mauvaise surprise de…

TCL 55P89K : cette TV QLED de 55 pouces avec une dalle 144 Hz est à moins de 400 €

La TCL P89K de 55 pouces est disponible à 399,90 € chez E.Leclerc, soit 200 € de moins que son prix conseillé. Un tarif intéressant pour ce téléviseur polyvalent qui…

Google Messages s’apprête à faire peau neuve et à introduire une expérience de recherche repensée

La firme de Mountain View prépare une refonte de Google Messages. L’épinglage des conversations n’est pas le seul domaine concerné au sein de la célèbre application de messagerie : l’expérience de…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.