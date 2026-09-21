Asus dévoile son Googlebook 14 : léger, puissant et taillé sur mesure pour l’écosystème Android

ASUS officialise le Googlebook 14, un ordinateur portable de 14 pouces développé en partenariat avec Google. Pesant moins d’un kilo (selon la configuration choisie), ce PC d’un nouveau genre intègre un processeur Intel Core Ultra Series 3, mais aussi et surtout une ribambelle de fonctionnalités fondées à la fois sur l’IA Gemini et l’écosystème Android.

asus goglebook 14

ASUS et Google étendent leur collaboration avec l’annonce de l’ASUS Googlebook 14. Cet appareil de 14 pouces a été pensé pour exploiter les outils d’intelligence artificielle Gemini de Google et proposer une interconnexion directe avec les smartphones sous Android.

Un châssis léger et une fiche matérielle qui tient la route

Le châssis du Googlebook 14 s’appuie sur un alliage de magnésium et d’aluminium avec un traitement Nano Ceramic sur la finition « Dusk Ash », conçu pour limiter les rayures et les traces. L’appareil affiche une épaisseur de 10,9 mm et un poids de 0,99 kg, tout en répondant aux tests de la norme militaire MIL-STD 810H.

Sur le plan technique, il embarque des processeurs Intel Core Ultra de 3e génération (Series 3), configurables avec jusqu’à 64 Go de mémoire RAM LPDDR5X et 1 To de stockage SSD PCIe 4.0. Le système de refroidissement garantit un fonctionnement silencieux, tandis que la batterie de 70 Wh annonce jusqu’à 18 heures d’autonomie en lecture vidéo.

asus goglebook 14

Écran OLED 3K et système audio de haut niveau

La partie affichage repose sur une dalle tactile OLED 3K de 14 pouces au format 16:10. Cet écran propose un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une luminosité maximale de 1 000 nits en HDR et un revêtement Gorilla Glass Victus au traitement mat antireflet.

Le dispositif sonore se compose de six haut-parleurs, dont deux woofers à annulation de force. Pour la saisie, l’ordinateur s’équipe d’un clavier rétroéclairé à la course de touche de 1,5 mm et d’un pavé tactile haptique à six capteurs de pression.

L’intégration de Gemini Intelligence change la donne

L’environnement logiciel met en avant plusieurs fonctions propres à Gemini. L’outil « Magic Pointer » permet d’utiliser le curseur pour sélectionner des objets à l’écran afin d’interroger l’IA, extraire des données ou générer du contenu. Le système formule également des suggestions proactives à l’écran en fonction du contexte de travail.

Côté connectivité, l’appareil prend en charge la diffusion d’applications depuis un smartphone Android compatible. La connectique physique comprend deux ports Thunderbolt 4 (USB-C), deux ports USB 3.2 Gen 2 (Type-A), un port HDMI 2.1b et une prise jack 3,5 mm. La partie sans fil est assurée par une puce Wi-Fi 7 et le Bluetooth 6.0.

asus goglebook 14

Prix et disponibilité

Le Googlebook 14 sera commercialisé en France à partir du 5 octobre 2026, à un prix de départ fixé à 1 399 €. L’achat de ce nouveau PC comprend 12 mois d’abonnement au service Google AI Pro. Cela donne accès à un espace de stockage en ligne de 5 To, ainsi qu’aux fonctionnalités avancées de Gemini dans les applications de la suite Google, Gemini Notebook et Flow.


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