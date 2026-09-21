Google Pixel : fini les interminables attentes téléphoniques, Gemini va s’en charger pour vous

Parmi les appels les plus pénibles figurent ceux passés aux services clients : ils sont synonymes d’attente et de musique souvent insupportables. Google travaille donc sur une fonctionnalité pour vous éviter cette corvée.

Google Pixel 11
Crédits : Phonandroid

On est tous déjà passé par là : repousser (jusqu’à ne plus pouvoir le faire) un appel car nous savons que nous serons d’emblée mis sur file d’attente et que nous n’avons pas envie de perdre notre temps à attendre qu’un conseiller daigne enfin décrocher – tout en espérant qu’il puisse véritablement nous aider – avec une musique de fond insupportable.

Google a déjà développé plusieurs fonctions pour ses Pixel afin d’améliorer l’expérience d’appel des utilisateurs – nombreuses étant les personnes qui préfèrent les SMS aux appels. Et la firme de Mountain View prépare visiblement une solution pour nous soulager de ces appels fastidieux que sont ceux passés aux services clients. C’est en tout cas ce que suggère du code repéré par Android Authority dans la version bêta v239.0.980790129 de l’application Téléphone de Google.

Gemini sera capable de gérer de manière autonome vos appels aux services clients

Cette fonctionnalité s’appelle « Call for me » que l’on peut traduire littéralement par « Appeler pour moi ». Son nom de code interne ? Hedwig, comme la chouette messagère de Harry Potter, oui. Elle reposerait sur Gemini, qui serait alors capable d’appeler les services clients de manière autonome, d’agir sur les menus vocaux et de garder votre place dans la file d’attente jusqu’à ce que votre présence soit nécessaire.

Mais les chaînes de texte ne révèlent pas seulement l’existence de cette fonctionnalité en cours de développement. Elles dévoilent son fonctionnement ou du moins la façon dont le géant de la tech l’a pensée. Premièrement, Gemini est explicitement mentionné.

Une fois que l’assistant IA de Google aura lancé l’appel, plusieurs choix devraient s’offrir à l’utilisateur. Concernant la surveillance de la communication d’abord : elle pourrait se faire via le haut-parleur de l’appareil, via un casque filaire, sans son – une option « No audio » étant proposée – ou via une retranscription à copier ou à partager.

À propos des actions possibles ensuite : reprendre la main, raccrocher ou prendre un double appel – après avoir reçu un avertissement prévenant que répondre coupe court à l’appel de Gemini. Et si l’appel coupe, Gemini devrait indiquer s’il l’a interrompu lui-même, si c’est à cause d’un problème de connexion ou si c’est parce que le destinataire a raccroché.

Des extraits de texte concernent également la confidentialité : des informations seront envoyées à Google, « y compris les journaux système et la transcription complète. Votre numéro de téléphone et l’identifiant de votre appareil ne sont pas envoyés à Google, et toutes les autres informations sont anonymisées. Votre envoi peut être examiné par des réviseurs humains et utilisé pour entraîner des modèles d’IA. Les données seront supprimées des serveurs de Google après 2 ans. »

C’est en substance tout ce que révèlent ces lignes de code et Google n’a pas encore officialisé la fonctionnalité – qui semble être aux prémices de son développement. Rien ne garantit qu’il s’agira d’une fonction exclusive au Pixel, mais « Call for me » pourrait l’être, initialement tout du moins. Ce ne serait pas la première fois que la firme de Mountain View réserve à ses propres smartphones une fonction d’appel – avant de la déployer chez davantage de constructeurs.


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