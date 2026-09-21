Non, Disney+ ne va pas ajouter de la pub à ses abonnements Standard et Premium

Ce fut un week-end mouvementé pour Disney+ et ses millions d’abonnés. Enfin de semaine dernière, la rumeur selon laquelle la plateforme serait sur le point de diffuser de la publicité même dans ses abonnements garantis sans pub a secoué le web. Finalement, il semblerait que cette rumeur soit fausse et que tout soit parti d’un message très nébuleux du service.

Disney+

Pour une fois, c’est une bonne nouvelle qui nous vient de Disney+ — quand bien même il s’agit de réfuter une fausse rumeur. La semaine dernière, suite à la diffusion d’un mail de la plateforme à ses abonnés, beaucoup ont cru (la rédaction de Phonandroid y compris, mea culpa) que celle-ci s’apprêtait à prendre une décision pour le moins osé : ajouter de la publicité sur toutes ses formules d’abonnement, même celles qui, précisément, permettent encore d’y échapper.

La réaction ne s’est évidemment pas fait attendre. Très vite, les internautes se sont rendus sur les réseaux sociaux et autres forums pour déverser leur colère. La vague de mécontentement (et sûrement celle de désabonnements) fut telle que Disney+ a été contraint de réagir. Et fort heureusement, les rumeurs avaient cette fois faux sur toute la ligne.

Sur le même sujet — Netflix, Prime Video, Disney+ et HBO Max diffusent de plus en plus de pubs à leurs abonnés

La pub n’arrive pas (encore) sur les formules sans pub de Disney+

Dans une déclaration auprès du site allemand Anime2You puis reprise plus tard par plusieurs représentants, Disney+ dément fermement vouloir ajouter de la pub dans l’ensemble de ses abonnements. Le mail envoyé aux abonnés servait en réalité, ironie du sort, à clarifier sa position quant à la diffusion de contenus promotionnels sur sa plateforme. Précision qui, c’est le moins de le dire, a été très mal comprise par à peu près tout le monde.

Si vous hésitiez à annuler votre abonnement, soyez rassurés : a priori, vous ne devrez pas encore subir de publicité sur Disney+ si vous payez pour justement ne pas en avoir. Malgré tout, un tel fiasco a convaincu de nombreux autres utilisateurs à abandonner le navire, comme en témoignent de nombreux messages postés sur Reddit et autres réseaux sociaux.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Google jouait avec nos données de géolocalisation, l’entreprise condamnée à une amende de 403 millions d’euros

Nouvelle lourde amende infligée à Google en Europe, dont la politique de traitement des données de géolocalisation a été jugée contraire au RGPD. 403 millions d’euros. C’est le montant de…

L’iPhone Duo surchauffe quand il filme des vidéos en 4K

Un Youtubeur qui a pu prendre l’iPhone Duo en main a constaté que le smartphone chauffe très vite lorsqu’on veut filmer des vidéos en 4K à 60 images par seconde….

Spotify a trouvé un nouveau moyen pour vous pousser à payer un abonnement et il est très vicieux

Comme toute bonne plateforme de streaming qui se respecte, Spotify cherche toujours de nouveau levier de conversion pour ses utilisateurs sans abonnement. Or, il semblerait justement que la plateforme en…

iPhone 20 Pro : Apple prépare un design inédit avec écran incurvé sans bordures

Pour le 20e anniversaire de l’iPhone, Apple veut marquer le coup. L’entreprise développerait un smartphone au design incurvé sur les quatre côtés, sans bordures entourant l’écran. Apple vient de lancer…

AirPods 4 : profitez de la chute de prix sur les écouteurs Apple à réduction de bruit active

Lors de sa dernière Keynote, Apple a dévoilé son fameux iPhone pliant, l’iPhone Duo, mais aussi d’autres produits dont la nouvelle génération d’AirPods, les AirPods 5. À cette occasion, les…

Quelle date de sortie pour les RTX 60 ? Nvidia prend son temps

Les prochaines cartes graphiques de Nvidia, de la famille RTX 60, se font attendre. Et on ne risque pas de les voir débarquer ces prochains mois. La pénurie et l’explosion…

Google Pixel : fini les interminables attentes téléphoniques, Gemini va s’en charger pour vous

Parmi les appels les plus pénibles figurent ceux passés aux services clients : ils sont synonymes d’attente et de musique souvent insupportables. Google travaille donc sur une fonctionnalité pour vous éviter…

Cette carte microSD Express Samsung de 256 Go offre plus d’espace à votre Switch 2 pour moins de 47 €

Vous commencez à manquer de place sur votre Nintendo Switch 2 ? La carte microSD Express Samsung de 256 Go bénéficie d’une réduction de 22% sur Amazon. Elle est disponible…

La batterie de votre Pixel 11 en veille se vide trop vite ? Votre connexion Wi-Fi est peut-être coupable

Certains routeurs Wi-Fi semblent provoquer une consommation excessive et une chute d’autonomie de la batterie des Pixel 11. Il n’est pas rare que les smartphones Pixel de Google présentent des…

Zambie, Chine, Chili… ce Volkswagen ID. Buzz a bouclé un tour du monde record sans la moindre panne

Les voitures électriques traînent encore une réputation de véhicules taillés pour la ville. Un Volkswagen ID. Buzz vient pourtant de boucler un tour du monde de 445 jours à travers…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.