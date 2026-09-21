Non, Disney+ ne va pas ajouter de la pub à ses abonnements Standard et Premium

Ce fut un week-end mouvementé pour Disney+ et ses millions d’abonnés. Enfin de semaine dernière, la rumeur selon laquelle la plateforme serait sur le point de diffuser de la publicité même dans ses abonnements garantis sans pub a secoué le web. Finalement, il semblerait que cette rumeur soit fausse et que tout soit parti d’un message très nébuleux du service.

Pour une fois, c’est une bonne nouvelle qui nous vient de Disney+ — quand bien même il s’agit de réfuter une fausse rumeur. La semaine dernière, suite à la diffusion d’un mail de la plateforme à ses abonnés, beaucoup ont cru (la rédaction de Phonandroid y compris, mea culpa) que celle-ci s’apprêtait à prendre une décision pour le moins osé : ajouter de la publicité sur toutes ses formules d’abonnement, même celles qui, précisément, permettent encore d’y échapper.

La réaction ne s’est évidemment pas fait attendre. Très vite, les internautes se sont rendus sur les réseaux sociaux et autres forums pour déverser leur colère. La vague de mécontentement (et sûrement celle de désabonnements) fut telle que Disney+ a été contraint de réagir. Et fort heureusement, les rumeurs avaient cette fois faux sur toute la ligne.

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La pub n’arrive pas (encore) sur les formules sans pub de Disney+

Dans une déclaration auprès du site allemand Anime2You puis reprise plus tard par plusieurs représentants, Disney+ dément fermement vouloir ajouter de la pub dans l’ensemble de ses abonnements. Le mail envoyé aux abonnés servait en réalité, ironie du sort, à clarifier sa position quant à la diffusion de contenus promotionnels sur sa plateforme. Précision qui, c’est le moins de le dire, a été très mal comprise par à peu près tout le monde.

Si vous hésitiez à annuler votre abonnement, soyez rassurés : a priori, vous ne devrez pas encore subir de publicité sur Disney+ si vous payez pour justement ne pas en avoir. Malgré tout, un tel fiasco a convaincu de nombreux autres utilisateurs à abandonner le navire, comme en témoignent de nombreux messages postés sur Reddit et autres réseaux sociaux.