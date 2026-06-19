AirPods 4 : les écouteurs Apple avec et sans ANC sont à prix cassé pour le Prime Day Amazon, vite !

Le Prime Day n’a pas encore officiellement commencé. Mais Amazon propose déjà des offres en avant-première. C’est l’occasion de se faire plaisir avant tout le monde ! Vous pouvez par exemple trouver les AirPods 4 à prix mini.

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Cette année, le Prime Day Amazon aura lieu officiellement du 23 au 26 juin 2026. Les abonnés Amazon Prime auront alors 4 jours pour profiter d’une déferlante de bonnes affaires.

Pour rappel, les offres du Prime Day sont réservées aux abonnés Amazon Prime. Mais si vous n’êtes pas encore abonné, aucun souci. Vous pouvez bénéficier d’une offre d’essai gratuite de 30 jours qui vous permet d’accéder à tous les avantages de l’abonnement, y compris toutes les offres du Prime Day.

Cette année, Amazon dévoile quelques jours avant le Prime Day des ventes flashs en avant-première. C’est le cas des AirPods 4 avec réduction de bruit active. Le prix de vente conseillé de ces écouteurs est de 199 euros. Mais avec l’offre Prime Day en avant-première, vous pouvez vous les offrir pour seulement 141 euros. C’est un excellent prix pour ce modèle ! Pour info, les AirPods 4 sans réduction de bruit active sont aussi à prix mini puisqu’ils sont à 119 euros au lieu de 149 euros.

Pourquoi acheter les AirPods 4 ?

On ne présente plus les AirPods qui ont tout simplement révolutionné le monde des écouteurs. Cette quatrième génération est toujours aussi réussie puisqu’elle reprend les points forts des AirPods 3 tout en apportant des améliorations et des innovations notables.

La nouveauté majeure est bien évidemment la réduction de bruit active qui était jusqu’à présent réservée aux modèles Pro. Elle est étonnamment efficace sur des écouteurs non intra-auriculaires, notamment grâce à la puce H2 ultra-performante.

La marque à la programme a aussi construit une nouvelle architecture acoustique pour offrir un son à la fois plus clair, riche et précis. D’un point de vue qualité sonore, on se rapproche encore des modèles Pro. Vous bénéficiez en plus de l’audio spatial avec le suivi dynamique des mouvements de la tête pour vous immerger complètement dans vos morceaux préférés.

Les AirPods 4 sont adaptés pour les sportifs puisqu’ils sont certifiés IP54. Ils sont donc résistants à la poussière mais aussi à la pluie et à la sueur. D’un point de vue autonomie, les AirPods 4 peuvent atteindre les 5 heures d’écoute par charge (4 heures avec réduction de bruit active) et 30 heures avec le boîtier.