L’iPhone 18 Pro est le meilleur smartphone en photo de l’année, selon les tests de DXOMARK

L’iPhone 18 Pro et sa nouvelle fonctionnalité d’ouverture variable obtient un score très élévé au classement L’iPhone 18 Pro des meilleurs smartphones en photo.

iPhone 18 Pro photo
Crédit : Apple

Les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max d’Apple sont disponibles depuis quelques jours, et les premiers propriétaires de ces nouveaux modèles découvrent progressivement leur appareil. Ils ne sont sans doute pas déçus par la qualité de l’appareil photo, qui semble faire des merveilles sur cette génération.

C’est en tout cas le constat de DXOMARK, qui a publié son test complet de l’iPhone 18 Pro en photo et vidéo. Le mobile se place à la seconde place du classement général en atteignant 172. Il est seulement devancé par le Huawei Pura 80 Ultra sorti l’année dernière, champion de la photo avec un score de 175, mais difficile à recommander pour son absence de 5G, son retard sur l’IA et l’absence des services Google. L’iPhone 18 Pro fait mieux que des références du secteur : les Vivo X300 Pro et Ultra, l’Oppo Find X9 Ultra, ou bien le récent Pixel 11 Pro XL de Google.

iPhone 18 Pro : le champion mobile de la vidéo

DXOMARK souligne “une photographie en basse lumière de qualité exceptionnelle, offrant un excellent niveau de détail, une exposition optimale et une maîtrise du bruit même dans des conditions d’éclairage difficiles”. Les experts ont aussi apprécié une “exposition précise dans la plupart des conditions, avec un contraste naturel et une large plage dynamique qui préserve les détails”.

L’ouverture variable, grande nouveauté de l’appareil photo cette année, permet de garder plus de personnes nettes dans les portraits de groupe et offre aux utilisateurs un contrôle manuel en cas de besoin. Le test évoque également des “niveaux de détail et de bruit bien équilibrés, avec une bonne préservation des textures et un bruit maîtrisé dans la plupart des conditions de prise de vue”.

La stabilisation est très efficace pour obtenir des vidéos fluides et naturelles. L’enregistrement à 60 images par seconde est plébiscité par DXOMARK, qui considère l’iPhone 18 Pro comme le meilleur smartphone du marché en vidéo, malgré des différences de luminosité notables entre les aperçus photo et vidéo.

Quelques reproches sont tout de même adressés à Apple, comme les performances du zoom longue portée inférieures à celles des meilleurs appareils Android, de légers couacs dans la cohérence des couleurs ou la présence de reflets parasites dans certaines conditions de prise de vue.


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