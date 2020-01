Où acheter les Google Pixel 3a et 3a XL pas cher : les meilleurs prix en 2020

Les Google Pixel 3a et 3a XL sont disponibles à l’achat chez plusieurs revendeurs. Présentés lors de la conférence I/O 2019, les deux smartphones sont proposés à un prix de départ de 399 euros et 479 euros. Vous allez craquer pour un des 2 modèles ? On vous propose de découvrir les offres pour les acheter au meilleur prix.

Le 7 mai 2019, Google a profité de la conférence Google I/O 2019 pour lever le voile sur les Pixel 3a et Pixel 3a XL, deux smartphones milieu de gamme. Sans surprise, ils sont proposés à un prix bien moins élevé que les Pixel 3 et Pixel 3 XL que nous avons testé, qui démarrent à 859 € pour la version compacte et 959 € pour la version XL.

💰Google Pixel 3a et 3a XL : les meilleurs prix

Les deux variantes sont équipées d’un écran OLED et d’un capteur photo arrière de 12 Mpx. Sans surprise, l’appareil photo profite des mêmes algorithmes, à peu de chose près, que les précédents Pixel 3. Ils s’annoncent donc comme de véritables monstres en photographie. Les deux Google Pixel 3a sont alimentés par le SoC Snapdragon 670 couplé à 4 Go de RAM, ce qui promet des performances correctes. En France, ils sont déclinés en deux coloris : Simplement Blanc et Juste Noir. Que pensez-vous de cette nouvelle proposition ?

Actuellement, seul le Pixel 3a est proposé sur le Google Store officiel, Boulanger, la Fnac et Darty. D’autres offres sont susceptibles d’apparaître au fur et à mesure. Nous mettrons à jour cet article afin que vous puissiez vous le procurer au meilleur prix.

🤔Quelles différences entre le Google Pixel 3 et le Google Pixel 3a

Niveau design, les deux smartphones se ressemble énormément : on retrouve ainsi les même ligne, les mêmes coloris ainsi que les mêmes emplacements pour les capteurs photo. Le Pixel 3a est légèrement plus allongé. Les deux appareils font un poids semblable, autour de 150 grammes. La différence notable se fait au niveau des matériaux.

Si le Pixel 3 propose à l’avant un verre Gorilla Glass 5, le Pixel 3a est recouvert de verre Asahi Dragontrail Glass. La différence, toutefois sur ce point n’est pas forcément énorme. D’abord sur la dureté : le Dragontrail a une dureté comprise entre 595 et 673 kgf/mm2 contre une dureté comprise entre 601 et 638 kgf/mm2 pour le Gorilla Glass 5.

Les performances et la capacité de stockage : alors que l’on retrouve sur le Pixel 3 le puissant Soc Snapdragon 845, il faut se contenter du Snapdragon 670. Le stockage interne du Pixel 3a se limite à 64 Go quand celui du Pixel 3 est proposé jusqu’à 128 Go. Aucun des deux smartphones ne propose de slot pour une micro SD.

La photo est sans doute le point le plus intéressant du Pixel 3a. On a le même capteur photo principal Sony IMX 363 – 12,2 mégapixels avec autofocus Dual Pixel, objectif ouvrant à f/1,8 ainsi qu’une stabilisation optique et électronique – que sur le Pixel 3, et les mêmes améliorations des clichés savant mélange de multi-sampling, Intelligence Artificielle et machine learning dont Google a le secret.

La principale différence, est surtout le prix : le Pixel 3a est plus de deux fois moins cher que le Pixel 3 – de quoi aider à relativiser les quelques sacrifices sur la fiche technique et le design, vu qu’au final, on retrouve dans une large mesure les mêmes fonctionnalités.

