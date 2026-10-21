YouTube veut cacher le bouton « Je n’aime pas » sur toutes les vidéos

La plateforme de streaming YouTube teste une nouvelle place pour le pouce vers le bas signifiant « Je n’aime pas » la vidéo visionnée. Il ne disparaîtrait pas, mais serait plus difficile à trouver instinctivement.

YouTube cache bouton dislike
Crédits : 123RF

Vous vous souvenez de l’époque où vous pouviez voir en un seul coup d’oeil si les spectateurs avaient aimé ou non une vidéo YouTube ? Facile : il suffisait de regarder le nombre de « J’aime » (les pouces vers le haut) et de « Je n’aime pas » (les pouces vers le bas). Puis fin 2018 est arrivée et le YouTube Rewind, qui regroupe les créateurs ayant marqué l’année écoulée, devient l’une des vidéos les plus « dislikées » de tous les temps.

Lire aussi – YouTube : cette nouveauté dans les commentaires n’est même pas encore totalement déployée qu’elle divise déjà

Google n’a visiblement pas apprécié et mène depuis un combat silencieux contre le bouton. En 2021, le compteur de « Je n’aime pas » disparaît, ce qui rend son utilité très relative pour les spectateurs. Plus tard, en 2025, il est carrément supprimé des Shorts après une fusion avec le bouton « Pas intéressé ». Cette fois-ci, YouTube teste quelque chose sur sa plateforme principale : mettre le pouce vers le bas dans un menu déroulant.

Un bouton « Je n’aime pas » plus difficile à trouver sur YouTube

Des internautes ont repéré ce changement d’interface, qui n’est pas encore général. Nous sommes donc dans une phase de test. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, le pouce vers le bas n’est plus là. Pour le trouver, il faut cliquer sur les 3 points verticaux, là où se trouve le bouton pour signaler la vidéo à YouTube. Rien de compliqué en soi, mais bien moins intuitif à l’usage. De là à penser que c’est fait exprès pour que la fonction « Je n’aime pas » soit de moins en moins utilisée, il n’y a qu’un pas que des commentateurs franchissent sans hésiter.

YouTube sans bouton dislike
Il faut cliquer sur les 3 points verticaux pour trouver le bouton « Je n’aime pas » / Crédits : Silver-Addition7050 via Reddit

Même les créateurs affirment que le bouton « Je n’aime pas » leur est utile afin d’avoir une idée rapide des contenus qui plaisent ou non à leur public. Sur Reddit, certains voient ce test comme les prémices d’une disparition pure et simple du pouce vers le bas. Voire de celui vers le haut, YouTube ayant déjà testé la suppression du compteur de « J’aime » début 2026.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Cette nouveauté d’Android Auto va vous éviter de chercher votre numéro de porte à l’aéroport

Google poursuit l’intégration de Gemini dans les voitures équipées d’Android Auto. Désormais, l’assistant peut puiser dans les services personnels du conducteur pour répondre sans explication préalable. Son déploiement démarre dès…

Steam Deck 2 : la nouvelle puce de la console de Valve fait une apparition remarquée en benchmark

Le potentiel APU qui propulsera le Steam Deck 2 a été testé via l’outil OpenBenchmarking, donnant un aperçu de ses caractéristiques et performances. Un nouvel APU AMD a été repéré…

Le FSR 4.1 arrive sur Xbox Series X/S et Xbox Ally, AMD promet un boost de performances colossal sur les consoles

AMD annonce la compatibilité du FSR 4.1 pour les consoles de salon et portables Xbox de cette génération. Cette technologie devrait permettre aux machines d’offrir des performances en jeu bien…

Quelles performances pour la Nvidia RTX 6060 par rapport à la PS6 ?

On commence à avoir des nouvelles de la RTX 6060. Elle n’est pas près de sortir, et ce lancement tardif ne signifie pas qu’elle aura droit à des performances plus…

160 € de remise sur ce pack Philips Hue pour ajouter des effets lumineux autour de votre téléviseur

Le pack Philips Hue Rééquipement Entertainment perd plus de la moitié de son prix chez Boulanger. Composé de deux barres lumineuses Hue Play et d’un ruban LED Gradient, il est…

Dreame L10s Ultra Gen 3 : grosse réduction sur cet aspirateur robot super efficace, vite !

Vous en avez marre de passer l’aspirateur et la serpillère chez vous ? C’est bien normal. On rêve tous d’avoir une solution magique pour que cela se fasse tout seul….

Cette TV Samsung Crystal UHD 4K de 55 pouces est à -43%, c’est une affaire !

Changer de télévision rime le plus souvent avec la perte d’un gros paquet de pognon ! Les modèles récents et de qualité coûtent bien souvent un bras. Heureusement, Amazon est…

Des smartphones Android à 4 ou 6 Go de RAM : les fabricants vont réduire la mémoire de leurs mobiles

Les prochains smartphones Android d’entrée et de milieu de gamme devraient avoir moins de RAM que les modèles des générations précédentes. L’époque de la course aux gros chiffres sur les…

Peut-on accéder aux catalogues étrangers d’Apple TV ? Et comment s’y prendre ?

Vous voulez accéder au catalogue américain d’Apple TV depuis la France ? En changeant simplement votre adresse IP, vous pouvez débloquer des films exclusifs, des chaînes inédites et des événements…

Orange éteint l’ensemble du réseau 2G aujourd’hui, la 3G suivra bientôt

Devenu obsolète, le réseau 2G d’Orange a été coupé ce 20 octobre 2026 dans toute la France. Les autres opérateurs vont suivre le mouvement, tandis que les jours du réseau…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.