YouTube veut cacher le bouton « Je n’aime pas » sur toutes les vidéos

La plateforme de streaming YouTube teste une nouvelle place pour le pouce vers le bas signifiant « Je n’aime pas » la vidéo visionnée. Il ne disparaîtrait pas, mais serait plus difficile à trouver instinctivement.

Vous vous souvenez de l’époque où vous pouviez voir en un seul coup d’oeil si les spectateurs avaient aimé ou non une vidéo YouTube ? Facile : il suffisait de regarder le nombre de « J’aime » (les pouces vers le haut) et de « Je n’aime pas » (les pouces vers le bas). Puis fin 2018 est arrivée et le YouTube Rewind, qui regroupe les créateurs ayant marqué l’année écoulée, devient l’une des vidéos les plus « dislikées » de tous les temps.

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Google n’a visiblement pas apprécié et mène depuis un combat silencieux contre le bouton. En 2021, le compteur de « Je n’aime pas » disparaît, ce qui rend son utilité très relative pour les spectateurs. Plus tard, en 2025, il est carrément supprimé des Shorts après une fusion avec le bouton « Pas intéressé ». Cette fois-ci, YouTube teste quelque chose sur sa plateforme principale : mettre le pouce vers le bas dans un menu déroulant.

Un bouton « Je n’aime pas » plus difficile à trouver sur YouTube

Des internautes ont repéré ce changement d’interface, qui n’est pas encore général. Nous sommes donc dans une phase de test. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, le pouce vers le bas n’est plus là. Pour le trouver, il faut cliquer sur les 3 points verticaux, là où se trouve le bouton pour signaler la vidéo à YouTube. Rien de compliqué en soi, mais bien moins intuitif à l’usage. De là à penser que c’est fait exprès pour que la fonction « Je n’aime pas » soit de moins en moins utilisée, il n’y a qu’un pas que des commentateurs franchissent sans hésiter.

Même les créateurs affirment que le bouton « Je n’aime pas » leur est utile afin d’avoir une idée rapide des contenus qui plaisent ou non à leur public. Sur Reddit, certains voient ce test comme les prémices d’une disparition pure et simple du pouce vers le bas. Voire de celui vers le haut, YouTube ayant déjà testé la suppression du compteur de « J’aime » début 2026.