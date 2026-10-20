Le FSR 4.1 arrive sur Xbox Series X/S et Xbox Ally, AMD promet un boost de performances colossal sur les consoles

AMD annonce la compatibilité du FSR 4.1 pour les consoles de salon et portables Xbox de cette génération. Cette technologie devrait permettre aux machines d’offrir des performances en jeu bien supérieures.

Alors que Sony vient d’annoncer le QSSR sur la PS5 de base, après avoir déjà déployé le PSSR sur la PS5 Pro, Microsoft réplique. L’entreprise va aussi proposer une technologie de mise à l’échelle de l’image afin de booster les performances de ses consoles. AMD vient de communiquer la disponibilité à venir du FSR 4.1 sur Xbox Series X, Xbox Series S et Xbox Ally.

Le FSR (FidelityFX Super Resolution) 4.1 devrait permettre d’obtenir un meilleur framerate en jeu en faisant calculer au GPU une image d’une qualité inférieure, qui est ensuite complétée par l’IA pour obtenir la définition ciblée. Contrairement à son équivalent chez Nvidia (le DLSS), la génération précédente de cette fonctionnalité (FSR 3.1) n’était pas basée sur le machine learning, limitant ses capacités. Cette nouvelle mouture promet un gain de performances plus conséquent, et s’invite donc sur les consoles Xbox de salon en plus des cartes graphiques AMD Radeon et de certains APU pour consoles portables.

Le FSR 5 pour le lancement de la Xbox Helix

“Nous avons travaillé en étroite collaboration avec AMD pour optimiser cette technologie, offrant ainsi aux développeurs un outil puissant supplémentaire pour des performances et une qualité visuelle exceptionnelles. Que vous jouiez sur une console portable Xbox Ally, ou prochainement sur les consoles Xbox Series X et Series S, cette fonctionnalité est disponible dès maintenant”, déclare Scott Van Vilet, directeur technique de Xbox, dans une vidéo publiée par AMD.

Le FSR 4.1 peut déjà être testé sur Xbox Ally, ainsi que sur les autres consoles portables équipées des APU AMD Ryzen AI Z2 Extreme, Ryzen Z2 Extreme et Ryzen Z2 A. Il sera bientôt disponible sur Xbox Series X et S, sans qu’on ait encore de date exacte. Au vu des prix de la Xbox Series X et des PS5, on peut espérer que le FSR 4.1 permette de faire tourner GTA 6 sur la bien plus abordable Xbox Series S dans de bonnes conditions.

Scott Van Vilet rappelle aussi que la Xbox Helix supportera FSR Diamond (qui sera sans doute le FSR 5), qui ira encore plus loin que le FSR 4.1.