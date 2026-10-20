160 € de remise sur ce pack Philips Hue pour ajouter des effets lumineux autour de votre téléviseur

Le pack Philips Hue Rééquipement Entertainment perd plus de la moitié de son prix chez Boulanger. Composé de deux barres lumineuses Hue Play et d’un ruban LED Gradient, il est à 139,99 € au lieu de 299,99 €. Cela correspond à une économie de 160 €.

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Boulanger propose une grosse réduction sur ce pack comprenant deux barres Hue Play et un ruban LED Gradient pour créer une ambiance lumineuse dans votre espace multimédia. Vous profitez ainsi de jeux de lumière autour d’un téléviseur compatible, même s’il n’est pas de marque Philips.

L’ensemble de ce bundle est à 139,99 € au lieu des 299,99 €, soit environ 53 % de réduction. Vous économisez ainsi 160 €.

Deux barres Hue Play et un ruban Gradient pour multiplier les effets de lumière

Les deux barres Hue Play peuvent être posées à la verticale de part et d’autre d’un écran, couchées sur un meuble ou fixées derrière le téléviseur grâce aux supports fournis. Elles projettent leur lumière sur le mur, avec un choix de 16 millions de couleurs, mais aussi des nuances de blanc chaud à froid.

Le réglage de la teinte et de l’intensité se fait depuis l’application Philips Hue. Les deux barres Hue Play nécessitent un pont Hue Bridge, qui n’est pas inclus dans ce pack. Il faut donc prévoir de l’acheter si vous ne l’avez pas encore.

Le ruban LED Gradient permet en ce qui le concerne d’afficher plusieurs couleurs à la fois sur sa longueur. Fixé derrière la TV, il vient en complément aux deux barres avec un éclairage en dégradé.

Enfin, pour faire réagir les lumières aux images de vos films et de vos jeux, il vous faudra, en plus du pont, soit un Sync Box, vendue séparément, soit l’application Hue Sync TV sur un modèle compatible.