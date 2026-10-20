Orange éteint l’ensemble du réseau 2G aujourd’hui, la 3G suivra bientôt

Devenu obsolète, le réseau 2G d’Orange a été coupé ce 20 octobre 2026 dans toute la France. Les autres opérateurs vont suivre le mouvement, tandis que les jours du réseau 3G sont comptés.

Orange
Crédits : 123RF

C’est la fin du réseau 2G chez Orange. L’opérateur historique l’a définitivement coupé ce mardi 20 octobre 2026 dans les zones qui y avaient encore accès. La 2G d’Orange avait déjà été coupée à La Réunion en 2025, puis la fermeture a été progressive en France métropolitaine depuis mars 2026. Les 43 derniers départements de l’hexagone dans lesquels cette technologie fonctionnait encore jusqu’à hier entament à leur tour leur transition.

La 2G était devenue obsolète, tant en termes de performances que de sécurité. “Déployé dans les années 1990 pour soutenir l’essor de la téléphonie mobile, le réseau 2G ne répond plus aux exigences actuelles en matière de connectivité”, déclare Orange par le biais d’un communiqué. Le géant des télécoms va pouvoir réallouer les ressources de l’entretien du réseau 2G à des réseaux plus récents et plus fonctionnels. “Les 5 MHz de fréquences qui lui étaient dédiés seront réattribués par Orange à des technologies mobiles à très haut débit, comme la 4G et la 5G, qui intègrent des mécanismes de chiffrement avancés, une authentification renforcée et une architecture réseau mieux adaptée aux menaces actuelles”, précise l’opérateur.

La 3G coupée en France d’ici à fin 2029

Orange rappelle également que la 2G était particulièrement gourmande en matière de consommation électrique. La Fédération Française des Télécoms, qui défend les acteurs du secteur et dont Orange, Altice-SFR et Bouygues Telecom font partie des principaux membres, estime que la transmission d’un gigaoctet de données en 2G consomme jusqu’à 500 fois plus d’énergie qu’en 5G.

Orange va bientôt être imité par SFR, qui prévoit l’arrêt de la 2G en France métropolitaine le 15 novembre. Bouygues Telecom a choisi cette même date du 15 novembre pour commencer à débrancher son réseau, mais ira par étapes, dont les dernières sont programmées entre le 1er et le 15 décembre. Avant la fin de l’année, la 2G aura donc complètement disparu en France (Free n’a jamais eu son propre réseau 2G). La 3G suivra dans quelque temps, en 2028 ou 2029 selon l’opérateur.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Cette nouveauté d’Android Auto va vous éviter de chercher votre numéro de porte à l’aéroport

Google poursuit l’intégration de Gemini dans les voitures équipées d’Android Auto. Désormais, l’assistant peut puiser dans les services personnels du conducteur pour répondre sans explication préalable. Son déploiement démarre dès…

Steam Deck 2 : la nouvelle puce de la console de Valve fait une apparition remarquée en benchmark

Le potentiel APU qui propulsera le Steam Deck 2 a été testé via l’outil OpenBenchmarking, donnant un aperçu de ses caractéristiques et performances. Un nouvel APU AMD a été repéré…

Le FSR 4.1 arrive sur Xbox Series X/S et Xbox Ally, AMD promet un boost de performances colossal sur les consoles

AMD annonce la compatibilité du FSR 4.1 pour les consoles de salon et portables Xbox de cette génération. Cette technologie devrait permettre aux machines d’offrir des performances en jeu bien…

Quelles performances pour la Nvidia RTX 6060 par rapport à la PS6 ?

On commence à avoir des nouvelles de la RTX 6060. Elle n’est pas près de sortir, et ce lancement tardif ne signifie pas qu’elle aura droit à des performances plus…

160 € de remise sur ce pack Philips Hue pour ajouter des effets lumineux autour de votre téléviseur

Le pack Philips Hue Rééquipement Entertainment perd plus de la moitié de son prix chez Boulanger. Composé de deux barres lumineuses Hue Play et d’un ruban LED Gradient, il est…

Dreame L10s Ultra Gen 3 : grosse réduction sur cet aspirateur robot super efficace, vite !

Vous en avez marre de passer l’aspirateur et la serpillère chez vous ? C’est bien normal. On rêve tous d’avoir une solution magique pour que cela se fasse tout seul….

Cette TV Samsung Crystal UHD 4K de 55 pouces est à -43%, c’est une affaire !

Changer de télévision rime le plus souvent avec la perte d’un gros paquet de pognon ! Les modèles récents et de qualité coûtent bien souvent un bras. Heureusement, Amazon est…

Des smartphones Android à 4 ou 6 Go de RAM : les fabricants vont réduire la mémoire de leurs mobiles

Les prochains smartphones Android d’entrée et de milieu de gamme devraient avoir moins de RAM que les modèles des générations précédentes. L’époque de la course aux gros chiffres sur les…

Peut-on accéder aux catalogues étrangers d’Apple TV ? Et comment s’y prendre ?

Vous voulez accéder au catalogue américain d’Apple TV depuis la France ? En changeant simplement votre adresse IP, vous pouvez débloquer des films exclusifs, des chaînes inédites et des événements…

Votre contact est-il coincé dans les embouteillages ? Google Messages pourrait vous le dire

Google Messages s’apprête à rendre ses partages de position beaucoup plus lisibles. Une analyse de la dernière bêta a mis au jour un sélecteur resté inactif dans l’application. Il ouvrirait…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.