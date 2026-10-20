Orange éteint l’ensemble du réseau 2G aujourd’hui, la 3G suivra bientôt

Devenu obsolète, le réseau 2G d’Orange a été coupé ce 20 octobre 2026 dans toute la France. Les autres opérateurs vont suivre le mouvement, tandis que les jours du réseau 3G sont comptés.

C’est la fin du réseau 2G chez Orange. L’opérateur historique l’a définitivement coupé ce mardi 20 octobre 2026 dans les zones qui y avaient encore accès. La 2G d’Orange avait déjà été coupée à La Réunion en 2025, puis la fermeture a été progressive en France métropolitaine depuis mars 2026. Les 43 derniers départements de l’hexagone dans lesquels cette technologie fonctionnait encore jusqu’à hier entament à leur tour leur transition.

La 2G était devenue obsolète, tant en termes de performances que de sécurité. “Déployé dans les années 1990 pour soutenir l’essor de la téléphonie mobile, le réseau 2G ne répond plus aux exigences actuelles en matière de connectivité”, déclare Orange par le biais d’un communiqué. Le géant des télécoms va pouvoir réallouer les ressources de l’entretien du réseau 2G à des réseaux plus récents et plus fonctionnels. “Les 5 MHz de fréquences qui lui étaient dédiés seront réattribués par Orange à des technologies mobiles à très haut débit, comme la 4G et la 5G, qui intègrent des mécanismes de chiffrement avancés, une authentification renforcée et une architecture réseau mieux adaptée aux menaces actuelles”, précise l’opérateur.

La 3G coupée en France d’ici à fin 2029

Orange rappelle également que la 2G était particulièrement gourmande en matière de consommation électrique. La Fédération Française des Télécoms, qui défend les acteurs du secteur et dont Orange, Altice-SFR et Bouygues Telecom font partie des principaux membres, estime que la transmission d’un gigaoctet de données en 2G consomme jusqu’à 500 fois plus d’énergie qu’en 5G.

Orange va bientôt être imité par SFR, qui prévoit l’arrêt de la 2G en France métropolitaine le 15 novembre. Bouygues Telecom a choisi cette même date du 15 novembre pour commencer à débrancher son réseau, mais ira par étapes, dont les dernières sont programmées entre le 1er et le 15 décembre. Avant la fin de l’année, la 2G aura donc complètement disparu en France (Free n’a jamais eu son propre réseau 2G). La 3G suivra dans quelque temps, en 2028 ou 2029 selon l’opérateur.