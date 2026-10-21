Cette nouveauté d’Android Auto va vous éviter de chercher votre numéro de porte à l’aéroport

Google poursuit l’intégration de Gemini dans les voitures équipées d’Android Auto. Désormais, l’assistant peut puiser dans les services personnels du conducteur pour répondre sans explication préalable. Son déploiement démarre dès maintenant, avec un calendrier plus flou pour les véhicules dotés du système embarqué maison.

La voiture est devenue un terrain d’expansion majeur pour les assistants vocaux. Plus de 250 millions de véhicules compatibles circulent déjà sur la planète, et la plateforme de Google bouge vite. Du côté des exigences techniques, les téléphones restés sous une version trop ancienne du système perdront bientôt l’accès à Android Auto. Fin 2025, Gemini a remplacé l’ancien assistant vocal derrière le volant. L’intégration se poursuit depuis, par petites touches.

Depuis janvier, Gemini sait déjà se connecter aux comptes de ses utilisateurs sur smartphone pour affiner ses réponses. Le mode avait ensuite été étendu au générateur d’images Nano Banana 2, capable de piocher dans la bibliothèque Google Photos. Android Auto en hérite à son tour, et les véhicules dotés du système embarqué suivront dans les prochains mois. Au volant, l’objectif consiste surtout à limiter les manipulations pendant la conduite.

Personal Intelligence autorise Gemini à puiser dans les mails et les photos du conducteur

Personal Intelligence arrive donc sur Android Auto, comme l’explique le blog officiel de la firme. Une fois l’option activée, l’assistant se branche sur Gmail, l’agenda, Google Photos, Maps, YouTube et la recherche. Sur la route de l’aéroport, le conducteur peut demander son numéro de porte et la ponctualité de son vol, puis obtenir les deux réponses d’un coup. Un simple « emmène-moi à mon rendez-vous » suffit aussi pour lancer la navigation vers l’adresse inscrite dans le calendrier. Gemini sait également retrouver un commerce photographié la semaine précédente, puis guider le véhicule jusqu’à lui. Son téléphone reste dans la poche.

Côté confidentialité, Google met en avant un fonctionnement entièrement facultatif. Rien ne s’active tout seul. Les applications connectées se choisissent une par une dans les réglages de Gemini, et tout se coupe à n’importe quel moment. L’Espace économique européen, la Suisse, le Royaume-Uni et le Nigeria restent toutefois écartés du déploiement. Le RGPD encadre beaucoup plus strictement le croisement de données personnelles. En France, les conducteurs pourraient devoir patienter jusqu’en 2027, le temps que la fonction soit alignée sur la réglementation locale et validée par les régulateurs européens.