Cette nouveauté d’Android Auto va vous éviter de chercher votre numéro de porte à l’aéroport

Google poursuit l’intégration de Gemini dans les voitures équipées d’Android Auto. Désormais, l’assistant peut puiser dans les services personnels du conducteur pour répondre sans explication préalable. Son déploiement démarre dès maintenant, avec un calendrier plus flou pour les véhicules dotés du système embarqué maison.

Android Auto
Crédits : Adobe Stock

La voiture est devenue un terrain d’expansion majeur pour les assistants vocaux. Plus de 250 millions de véhicules compatibles circulent déjà sur la planète, et la plateforme de Google bouge vite. Du côté des exigences techniques, les téléphones restés sous une version trop ancienne du système perdront bientôt l’accès à Android Auto. Fin 2025, Gemini a remplacé l’ancien assistant vocal derrière le volant. L’intégration se poursuit depuis, par petites touches.

Depuis janvier, Gemini sait déjà se connecter aux comptes de ses utilisateurs sur smartphone pour affiner ses réponses. Le mode avait ensuite été étendu au générateur d’images Nano Banana 2, capable de piocher dans la bibliothèque Google Photos. Android Auto en hérite à son tour, et les véhicules dotés du système embarqué suivront dans les prochains mois. Au volant, l’objectif consiste surtout à limiter les manipulations pendant la conduite.

Personal Intelligence autorise Gemini à puiser dans les mails et les photos du conducteur

Personal Intelligence arrive donc sur Android Auto, comme l’explique le blog officiel de la firme. Une fois l’option activée, l’assistant se branche sur Gmail, l’agenda, Google Photos, Maps, YouTube et la recherche. Sur la route de l’aéroport, le conducteur peut demander son numéro de porte et la ponctualité de son vol, puis obtenir les deux réponses d’un coup. Un simple « emmène-moi à mon rendez-vous » suffit aussi pour lancer la navigation vers l’adresse inscrite dans le calendrier. Gemini sait également retrouver un commerce photographié la semaine précédente, puis guider le véhicule jusqu’à lui. Son téléphone reste dans la poche.

Côté confidentialité, Google met en avant un fonctionnement entièrement facultatif. Rien ne s’active tout seul. Les applications connectées se choisissent une par une dans les réglages de Gemini, et tout se coupe à n’importe quel moment. L’Espace économique européen, la Suisse, le Royaume-Uni et le Nigeria restent toutefois écartés du déploiement. Le RGPD encadre beaucoup plus strictement le croisement de données personnelles. En France, les conducteurs pourraient devoir patienter jusqu’en 2027, le temps que la fonction soit alignée sur la réglementation locale et validée par les régulateurs européens.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Steam Deck 2 : la nouvelle puce de la console de Valve fait une apparition remarquée en benchmark

Le potentiel APU qui propulsera le Steam Deck 2 a été testé via l’outil OpenBenchmarking, donnant un aperçu de ses caractéristiques et performances. Un nouvel APU AMD a été repéré…

Le FSR 4.1 arrive sur Xbox Series X/S et Xbox Ally, AMD promet un boost de performances colossal sur les consoles

AMD annonce la compatibilité du FSR 4.1 pour les consoles de salon et portables Xbox de cette génération. Cette technologie devrait permettre aux machines d’offrir des performances en jeu bien…

Quelles performances pour la Nvidia RTX 6060 par rapport à la PS6 ?

On commence à avoir des nouvelles de la RTX 6060. Elle n’est pas près de sortir, et ce lancement tardif ne signifie pas qu’elle aura droit à des performances plus…

160 € de remise sur ce pack Philips Hue pour ajouter des effets lumineux autour de votre téléviseur

Le pack Philips Hue Rééquipement Entertainment perd plus de la moitié de son prix chez Boulanger. Composé de deux barres lumineuses Hue Play et d’un ruban LED Gradient, il est…

Dreame L10s Ultra Gen 3 : grosse réduction sur cet aspirateur robot super efficace, vite !

Vous en avez marre de passer l’aspirateur et la serpillère chez vous ? C’est bien normal. On rêve tous d’avoir une solution magique pour que cela se fasse tout seul….

Cette TV Samsung Crystal UHD 4K de 55 pouces est à -43%, c’est une affaire !

Changer de télévision rime le plus souvent avec la perte d’un gros paquet de pognon ! Les modèles récents et de qualité coûtent bien souvent un bras. Heureusement, Amazon est…

Des smartphones Android à 4 ou 6 Go de RAM : les fabricants vont réduire la mémoire de leurs mobiles

Les prochains smartphones Android d’entrée et de milieu de gamme devraient avoir moins de RAM que les modèles des générations précédentes. L’époque de la course aux gros chiffres sur les…

Peut-on accéder aux catalogues étrangers d’Apple TV ? Et comment s’y prendre ?

Vous voulez accéder au catalogue américain d’Apple TV depuis la France ? En changeant simplement votre adresse IP, vous pouvez débloquer des films exclusifs, des chaînes inédites et des événements…

Orange éteint l’ensemble du réseau 2G aujourd’hui, la 3G suivra bientôt

Devenu obsolète, le réseau 2G d’Orange a été coupé ce 20 octobre 2026 dans toute la France. Les autres opérateurs vont suivre le mouvement, tandis que les jours du réseau…

Votre contact est-il coincé dans les embouteillages ? Google Messages pourrait vous le dire

Google Messages s’apprête à rendre ses partages de position beaucoup plus lisibles. Une analyse de la dernière bêta a mis au jour un sélecteur resté inactif dans l’application. Il ouvrirait…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.