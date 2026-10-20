Peut-on accéder aux catalogues étrangers d’Apple TV ? Et comment s’y prendre ?

Vous voulez accéder au catalogue américain d’Apple TV depuis la France ? En changeant simplement votre adresse IP, vous pouvez débloquer des films exclusifs, des chaînes inédites et des événements sportifs indisponibles dans l’Hexagone. Voici la marche à suivre pas à pas et nos recommandations d’outils pour en profiter sans effort.



Les programmes proposés dans l’application Apple TV peuvent varier selon les pays. Pour rechercher un film, une série ou un événement sportif indisponible en France, il est possible d’utiliser un VPN afin d’obtenir une adresse IP américaine ou située dans un autre territoire. Voici comment appliquer cette méthode et quels VPN privilégier pour le streaming.

Pourquoi les contenus d’Apple TV changent-ils selon les pays ?

Apple TV regroupe plusieurs types de contenus : les créations Apple Originals incluses dans l’abonnement, les films disponibles à l’achat ou à la location, les chaînes télé partenaires et certains programmes sportifs.

Tous ne sont pas distribués de la même manière dans le monde. Un événement sportif accessible aux États-Unis peut être confié à un autre diffuseur en France. De la même façon, la boutique américaine peut proposer des films qui ne figurent pas encore dans la version française de l’application. Cela n’est pas propre à Apple TV : toutes les plateformes de SVOD fonctionnent de la même façon (Netflix, Disney+, Prime Video, etc.)

Dans les faits, Apple utilise notamment l’adresse IP de la connexion pour déterminer la localisation d’un utilisateur. Un VPN permet de modifier cette adresse apparente en faisant transiter les données par un serveur installé dans le pays recherché.

Le catalogue des Apple Originals est généralement assez proche d’un pays à l’autre. Les principales différences concernent donc les programmes sportifs, les chaînes partenaires et les contenus proposés à l’achat ou à la location.

Comment regarder le catalogue Apple TV américain avec un VPN ?

Pour profiter du catalogue américain de la plateforme, la méthode consiste à établir la connexion VPN avant d’ouvrir Apple TV. Cette astuce peut être testée sur un ordinateur, un smartphone, une tablette, un téléviseur compatible ou directement sur un boîtier Apple TV. Dans les faits, tous les VPN vous proposent une garantie de remboursement ce qui vous permet d’effectuer plusieurs tests sans risques.

Voici les étapes à suivre pour regarder le catalogue américain d’Apple TV :

Choisissez un VPN possédant des serveurs aux États-Unis. Téléchargez son application sur l’appareil utilisé pour regarder Apple TV. Fermez complètement l’application Apple TV ou les onglets déjà ouverts dans votre navigateur. Ouvrez le VPN et sélectionnez un serveur situé aux États-Unis. Attendez la confirmation de la connexion. Relancez Apple TV ou ouvrez le service dans une fenêtre de navigation privée. Connectez-vous à votre compte et recherchez le programme souhaité. Lancez la lecture pour vérifier sa disponibilité.

Pour essayer un autre catalogue, il suffit de sélectionner un serveur dans le pays correspondant avant de rouvrir Apple TV. Un serveur britannique permettra, par exemple, d’utiliser une adresse IP située au Royaume-Uni.

Cette méthode fonctionne principalement lorsque la disponibilité du contenu repose sur la localisation de la connexion. Certains films, chaînes ou événements peuvent toutefois rester associés au pays du compte Apple. Dans ce cas, le changement d’adresse IP ne suffira pas à les faire apparaître.

Quels VPN choisir pour accéder aux catalogues étrangers d’Apple TV ?

Pour regarder un programme Apple TV réservé à un autre pays, privilégiez un VPN disposant de nombreux serveurs internationaux et de débits adaptés au streaming. La possibilité de changer rapidement de serveur est également importante, car les plateformes peuvent identifier et bloquer certaines adresses IP.

NordVPN, Surfshark et Proton VPN permettent tous de se connecter à des serveurs situés aux États-Unis et dans d’autres pays où Apple TV est disponible.

NordVPN : un vaste choix de serveurs américains

NordVPN constitue l’une des solutions les plus complètes pour tenter d’accéder au catalogue américain d’Apple TV. Le fournisseur possède plusieurs milliers de serveurs aux États-Unis, répartis dans de nombreuses villes.

Ce choix permet de changer facilement de serveur lorsque le premier ne donne pas accès au programme recherché. Il suffit de sélectionner les États-Unis dans l’application, d’attendre que la connexion soit établie, puis de relancer Apple TV.

NordVPN utilise également NordLynx, un protocole conçu pour limiter la perte de débit provoquée par la connexion à un serveur distant. Cette caractéristique est particulièrement utile pour regarder des films et des séries en haute définition ou en 4K.

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Apple TV US/UK avec Surfshark, la solution parfaite pour les foyers très équipés

Surfshark permet d’utiliser un même abonnement sur un nombre illimité d’appareils simultanément. Il peut ainsi être installé sur tous les écrans du foyer sans avoir à déconnecter un appareil avant d’en utiliser un autre.

Le fournisseur dispose de serveurs aux États-Unis et dans de nombreux autres pays. Pour rechercher un programme étranger sur Apple TV, il suffit de choisir la localisation correspondante, puis de rouvrir le service une fois la connexion établie.

Surfshark représente donc une solution intéressante pour les personnes qui souhaitent utiliser leur VPN sur plusieurs appareils ou explorer différents catalogues étrangers avec un seul abonnement.

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Proton VPN : le streaming réservé aux offres payantes

Proton VPN possède des serveurs dans de nombreux pays, notamment aux États-Unis. Le fournisseur prend en charge les principales plateformes de streaming et propose plusieurs solutions de dépannage lorsque le catalogue attendu ne s’affiche pas.

Que ce soit pour Apple TV, Netflix, Prime Video ou autre, cette prise en charge est toutefois réservée aux abonnements payants. La formule gratuite ne donne pas accès aux mêmes serveurs ni aux fonctionnalités optimisées pour le streaming. Elle ne doit donc pas être considérée comme une solution pour accéder au catalogue américain d’Apple TV.

Avec une offre payante, il suffit de sélectionner un serveur dans le pays recherché, puis de relancer Apple TV. Si le contenu reste indisponible, Proton VPN recommande notamment de changer de serveur, d’effacer le cache du navigateur ou d’utiliser une fenêtre de navigation privée.

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Que faire si le catalogue Apple TV ne change pas ?

Apple TV peut conserver des informations de localisation dans l’application, le navigateur ou le compte utilisé. Si le programme recherché n’apparaît pas après la connexion au VPN, plusieurs manipulations peuvent être essayées :

fermer complètement Apple TV avant de changer de serveur ;

choisir un autre serveur dans le même pays ;

utiliser une fenêtre de navigation privée ;

effacer les cookies et le cache du navigateur ;

se déconnecter puis se reconnecter au compte Apple ;

mettre à jour l’application Apple TV et celle du VPN ;

essayer depuis le site Apple TV plutôt que depuis l’application ;

redémarrer l’appareil après avoir activé le VPN.

Il est également utile de vérifier que l’adresse IP a bien changé avant de relancer le service. Si Apple TV continue d’afficher le catalogue français, le contenu recherché peut être associé à la région du compte plutôt qu’à la seule localisation de la connexion.

Apple TV est-il disponible en France sans VPN ?

Apple TV est officiellement disponible en France et ne nécessite aucun VPN pour accéder à son catalogue français.

En septembre 2026, l’abonnement est proposé à 9,99€ par mois après sept jours d’essai gratuit pour les nouveaux abonnements éligibles. Trois mois peuvent également être offerts lors de l’achat d’un nouvel appareil Apple, sous réserve de respecter les conditions et le délai d’activation.

Apple TV est aussi inclus dans les offres Apple One et dans l’abonnement étudiant à Apple Music. Depuis avril 2026, il est par ailleurs possible de souscrire au service directement depuis Prime Video en France.

Un boîtier Apple TV n’est pas obligatoire. Le service peut être regardé depuis un navigateur, un appareil Apple ou Android, certains téléviseurs connectés, une console de jeux et plusieurs appareils de streaming compatibles.

Attention à ne pas confondre l’abonnement Apple TV avec l’ensemble des contenus présents dans l’application. Les films proposés à la location ou à l’achat, les chaînes partenaires et certains abonnements supplémentaires ne sont pas inclus dans le tarif mensuel.