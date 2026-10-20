Quelles performances pour la Nvidia RTX 6060 par rapport à la PS6 ?

On commence à avoir des nouvelles de la RTX 6060. Elle n’est pas près de sortir, et ce lancement tardif ne signifie pas qu’elle aura droit à des performances plus impressionnantes que ce qu’on pouvait anticiper.

RTX 5060
Une RTX 5060. Crédits : Phonandroid

Le marché des composants électroniques est presque à l’arrêt à cause de la pénurie de puces mémoire. Les cartes graphiques embarquant de grandes quantités de VRAM, elles ne sont pas épargnées par ce phénomène et on attend désespérément de nouveaux modèles. Nvidia a arrêté la production de RTX 5090, car l’entreprise a besoin de son GPU pour des produits destinés aux professionnels. Les version Super de milieu de génération ne seront sans doute jamais disponibles pour les RTX 50. Et les RTX 60 ne sont pas attendues avant 2028.

Sur les forums NeoGaf, KeplerL2, une source réputée de l’industrie (à qui l’on doit de nombreuses fuites sur les APU des consoles ou les caractéristiques des cartes graphiques), fait savoir que la RTX 6060 sera commercialisée “bien plus tard” que la PS6. Cela nous apprend que malgré les rumeurs, Sony ne devrait pas repouser la sortie de sa prochaine console, ou alors de peu.

La PS6 plus puissante que la Nvidia RTX 6060

Quant à la RTX 6060, il se pourrait bien qu’il faille attendre jusqu’à 2029 pour mettre la main dessus. Nvidia a pris l’habitude de lancer d’abord ses modèles haut de gamme au sein d’une génération. De premières cartes graphiques RTX 60 pourraient débarquer en 2028, mais pour les références les plus abordables, on pourrait devoir attendre jusqu’à l’année suivante. Il ne fait pas bon être joueur PC en ce moment (la situation n’étant toutefois pas bien plus glorieuse sur le marché console).

L’insider indique également que la RTX 6060 devrait offrir un gain de performances tel qu’attendu d’une génération sur l’autre. Ce n’est pas parce que le produit a mis bien plus de temps que d’habitude à être lancé, qu’on aura un GPU d’une puissance qu’on aurait pu attribuer à une RTX 7060. Se basant sur “les tendances récentes”, KeplerL2 doute que la RTX 6060 soit aussi performante que la PS6. Ce qui est logique, la RTX 6060 visant le haut de l’entrée de gamme (ou le bas du milieu de gamme) dans la famille.


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