Cette TV Samsung Crystal UHD 4K de 55 pouces est à -43%, c’est une affaire !

Changer de télévision rime le plus souvent avec la perte d’un gros paquet de pognon ! Les modèles récents et de qualité coûtent bien souvent un bras. Heureusement, Amazon est là pour vous permettre de vous équiper à prix cassé d’une super TV Samsung Crystal UHD 4K de 55 pouces.

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Avoir une télévision de qualité est indispensable pour pouvoir regarder des films, des séries, des évènements sportifs ou bien des émissions de TV dans de bonnes conditions. Seul hic : le prix. Si vous avez un budget de moins de 400 euros, vous allez bien souvent devoir vous contenter d’un petit écran et/ou d’un produit d’une marque inconnue qui va vous irrémédiablement vous décevoir.

Et si je vous disais que vous pouviez vous offrir une TV 4K Samsung de 55 pouces pour seulement 339,99 euros ? C’est bien la vérité. Il s’agit de la TV Samsung de 55 pouces Crystal UHD 55U8075F 4K Smart TV. Normalement, ce modèle est disponible pour 599 euros. Mais grâce à une belle promotion, vous allez pouvoir économiser pas moins de 260 euros ! Ne traînez pas pour en profiter !

Cette TV Samsung 4K de 55 pouces est à moins de 340 euros

Bien souvent, la première caractéristique que l’on regarde quand on achète un téléviseur, c’est la taille de l’écran. Pour ce modèle, vous allez pouvoir profiter d’une diagonale confortable de 140 cm, soit 55 pouces. Et comme il s’agit d’un téléviseur Samsung, vous bénéficiez d’un design qui allie élégance et finesse pour un résultat passe-partout. En bref, il ne fera pas tâche dans votre intérieur.

En ce qui concerne les caractéristiques techniques, on trouve une dalle qui offre une définition UHD 4K pour des images nettes. Et grâce à son processeur Crystal 4K, tous vos contenus sont upscalés en 4K tout en bénéficiant d’un contraste et de couleurs optimisés. Si l’on rajoute à cela la compatibilité avec la technologie HDR, vous obtenez une image ultra détaillée, aussi bien dans les zones sombres que celles très éclairées. En ce qui concerne le son, les technologies OTS Lite et Adaptive Sound permettent un son plus immersif et dynamique.

Enfin, les gamers apprécieront de pouvoir retrouver tous leurs jeux préférés sur le Gaming Hub qui centralise plusieurs services de cloud gaming au même endroit. En plus, cette télévision profite de la technologie Motion Xcelerator pour offrir aux joueurs une image plus fluide.