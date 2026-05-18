YouTube peut repérer vos clones IA dans les vidéos, voici comment

La fonctionnalité de repérage des clones IA dans les vidéos YouTube s'étend à l'ensemble des créateurs sur la plateforme. Il devient très simple de vérifier si quelqu'un se sert de votre image. On vous explique.

Il y a quelques années, quelqu'un qui voulait se faire passer pour vous en personne aurait eu bien du mal. À moins de beaucoup vous ressembler naturellement, cela aurait nécessité un déguisement poussé. Aujourd'hui, plus besoin de s'embêter grâce à l'intelligence artificielle. Créer un clone vidéo de quelqu'un est devenu aussi simple que d'en faire la demande par écrit. Le résultat est visiblement convaincant : certains se font avoir par des doubles numériques de leur patron et collègues.

Sans aller jusque là, il arrive que des personnes croisent leur clone IA au détour d'une vidéo YouTube. C'est surtout vrai pour les créateurs célèbres facilement reconnaissables, mais pas que. Pour lutter contre le phénomène, la plateforme a lancé il y a quelques mois un outil de détection à destination d'un nombre restreint de personnes. Aujourd'hui, elle annonce qu'il va être accessible à l'ensemble des créateurs.

Comment utiliser la détection de clone IA sur YouTube

Précision importante : YouTube ne fixe aucune condition pour être reconnu comme “créateur”, si ce n'est avoir 18 ans ou plus. Cela veut dire que toute personne majeure qui se connecte à sa chaîne YouTube peut prétendre utiliser la fonctionnalité de détection. Indépendamment du nombre de vidéos postées ou d'abonnés. Le déploiement est en cours et devrait prendre plusieurs semaines pour être finalisé.

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Une fois connecté, cliquez sur votre avatar en haut à droite puis sur YouTube Studio. Là, rendez-vous dans le menu Détection de contenu puis l'onglet Ressemblance. Vous devrez accepter les conditions d'utilisation de l'outil au préalable et procéder à son paramétrage, qui passe notamment par le téléversement d'une pièce d'identité. À l'heure actuelle, la détection est limitée à votre image. Le clonage de la voix n'est pas pris en compte, même si l'on suppose que YouTube l'ajoutera à terme.