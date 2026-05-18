YouTube peut repérer vos clones IA dans les vidéos, voici comment

La fonctionnalité de repérage des clones IA dans les vidéos YouTube s'étend à l'ensemble des créateurs sur la plateforme. Il devient très simple de vérifier si quelqu'un se sert de votre image. On vous explique.

YouTube
Crédits : 123RF

Il y a quelques années, quelqu'un qui voulait se faire passer pour vous en personne aurait eu bien du mal. À moins de beaucoup vous ressembler naturellement, cela aurait nécessité un déguisement poussé. Aujourd'hui, plus besoin de s'embêter grâce à l'intelligence artificielle. Créer un clone vidéo de quelqu'un est devenu aussi simple que d'en faire la demande par écrit. Le résultat est visiblement convaincant : certains se font avoir par des doubles numériques de leur patron et collègues.

Sans aller jusque là, il arrive que des personnes croisent leur clone IA au détour d'une vidéo YouTube. C'est surtout vrai pour les créateurs célèbres facilement reconnaissables, mais pas que. Pour lutter contre le phénomène, la plateforme a lancé il y a quelques mois un outil de détection à destination d'un nombre restreint de personnes. Aujourd'hui, elle annonce qu'il va être accessible à l'ensemble des créateurs.

Comment utiliser la détection de clone IA sur YouTube

Précision importante : YouTube ne fixe aucune condition pour être reconnu comme “créateur”, si ce n'est avoir 18 ans ou plus. Cela veut dire que toute personne majeure qui se connecte à sa chaîne YouTube peut prétendre utiliser la fonctionnalité de détection. Indépendamment du nombre de vidéos postées ou d'abonnés. Le déploiement est en cours et devrait prendre plusieurs semaines pour être finalisé.

Lire aussi – YouTube : cette fonction mythique redevient gratuite pour tout le monde (il était temps !)

Une fois connecté, cliquez sur votre avatar en haut à droite puis sur YouTube Studio. Là, rendez-vous dans le menu Détection de contenu puis l'onglet Ressemblance. Vous devrez accepter les conditions d'utilisation de l'outil au préalable et procéder à son paramétrage, qui passe notamment par le téléversement d'une pièce d'identité. À l'heure actuelle, la détection est limitée à votre image. Le clonage de la voix n'est pas pris en compte, même si l'on suppose que YouTube l'ajoutera à terme.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Les premières coques de l’iPhone 18 Pro ont fuité et elles annoncent une incompatibilité surprenante

Les premières coques de l’iPhone 18 Pro viennent de faire surface. Leur design trahit une évolution discrète mais importante du module photo. Et les possesseurs d’iPhone 17 Pro pourraient avoir…

One UI 8.5 : deux nouveaux smartphones Samsung Galaxy reçoivent la mise à jour tant attendue

Samsung continue d’étendre la mise à jour One UI 8.5 à son parc d’appareils éligibles. Aujourd’hui, deux nouveaux smartphones peuvent télécharger la dernière version de la surcouche Android en Corée…

Les arnaques sur Internet sont de plus en plus dures à repérer, même par ceux qui pensent y arriver

Une étude sur la montée en puissance des escroqueries sur le Web montre que beaucoup tombent dans le panneau alors qu’ils se pensent à l’abri. La faute à des arnaques…

Google Password Manager va enfin rattraper son retard sur la concurrence grâce à cette fonctionnalité dédiée aux passkeys

Google devrait bientôt doter son gestionnaire de mots de passe d’une fonctionnalité qui va grandement vous simplifier la vie lorsque vous changez de smartphone. Et il était temps : les…

Tesla règle enfin le défaut qui rendait sa voiture autonome inutile dans les parkings

Tesla vient de déployer une mise à jour qui accélère sa fonction de stationnement autonome. La voiture qui venait chercher son conducteur au pas est désormais nettement plus réactive. Un…

Vol d’iPhone : comment les pirates utilisent de faux outils Apple et même l’IA pour vous piéger

Un iPhone volé déverrouillé vaut bien plus d’argent qu’un appareil verrouillé. C’est ce qu’ont bien compris certains voleurs, qui ont une astuce bien particulière pour parvenir à leurs fins.  …

Xbox : la marque et le logo changent de nom, les joueurs ont tranché

Les changements s’enchaînent au sein de la console de Microsoft. Suite à un sondage, le logo et la marque Xbox changent de nom. Il semblerait que le départ de Phil…

Le Xiaomi 17 Air annulé à la dernière minute, les compromis étaient trop importants

Pourtant très attendu, le Xiaomi 17 Air n’a jamais vu le jour, sans que l’on sache pourquoi. Et, selon le président de l’entreprise, le smartphone ultra-fin demandait de faire des…

Il perd ses bitcoins, l’IA le sauve : l’histoire improbable d’un portefeuille crypto à 400 000 dollars

Parfois, mémoire courte et investissements financiers ne font pas bon ménage. Un homme a ainsi perdu l’accès à pas moins de 400 000 dollars de bitcoin, qu’il a pu récupérer…

IA

Android corrige enfin l’un des plus gros défauts de l’application Téléphone

WhatsApp, Telegram ou encore Google Meet : nombreux sont les services de messagerie qui remplacent l’option Téléphone sur Android. Et, bonne nouvelle, l’ensemble des appels seront bientôt regroupés. En 2026,…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.