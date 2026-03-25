YouTube supprime le compteur de J’aime et ça ne plaît pas à tout le monde

Après avoir supprimé le compteur de Je n'aime pas il y a quelques années, YouTube semble envisager de retirer également celui des J'aime. Au plus grand dam de certains utilisateurs.

Le compteur de J'aime vit-il ses derniers instants sur YouTube ? Certains utilisateurs ont remarqué qu'il avait disparu de leur application ou de leur version web. “Ils ont supprimé les « J’aime ». Non seulement c’est moche, mais ils ont aussi gâché une fonctionnalité vraiment géniale et emblématique”, estime un utilisateur sur Reddit, partageant une capture d'écran de la récente bande-annonce de Spider-Man Brand New Day, dépourvue de l'indication du nombre de likes.

Sur X (Twitter), un autre partage une capture d'écran sur laquelle on voit que le compteur n'est plus placé à côté du bouton J'aime, mais juste au-dessus, à côté du nom de la chaîne, de la date de mise en ligne de la vidéo et du nombre de visionnages, et sous le titre de la vidéo. Il semble donc que YouTube est en train de réaliser des tests pour savoir quoi faire du fameux compteur de J'aime. Ce qui est sûr, c'est que la plateforme n'est pas satisfaite de la formule actuelle.

Plus de compteur de likes sur YouTube, mais toujours un bouton

Pour l'instant, seule une sélection d'utilisateurs est concernée par ces changements. Nous avons vérifié sur l'app mobile Android et sur la version web de YouTube, et n'avons constaté aucune modification à cet égard actuellement. Mais quand le service aura analysé les retours de ses expérimentations, on pourrait bien voir le compteur de likes être déplacé ou définitivement supprimé chez tout le monde.

“La prochaine étape consiste tout simplement à supprimer complètement les boutons ; à quoi bon les conserver à ce stade ?”, se demande un utilisateur de Reddit. Il est toutefois probable que les boutons J'aime et Je n'aime pas perdurent malgré l'absence de compteurs, car ils permettent à YouTube d'affiner son algorithme de recommandations. Aimer ou Ne pas aimer une vidéo influe sur les vidéos suggérées à l'utilisateur à l'avenir, ainsi que sur leur propension à être proposées au visionnage à d'autres utilisateurs.

YouTube avait déjà retiré le compteur de dislikes en 2021, estimant qu'il pouvait générer des effets négatifs sur les créateurs et l'expérience générale. Le YouTube Rewind 2018 avait battu un record de dislikes, ce qui avait poussé la plateforme à prendre des mesures.