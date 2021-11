YouTube supprime le compteur de pouces négatifs, les rageux vont détester

YouTube vient de prendre une mesure qui fera date. En effet, la plateforme a décidé de supprimer le compteur de pouces rouges, ce afin de protéger les créateurs de contenus contre les vagues de “J'aime pas”. Les utilisateurs pourront toujours choisir mettre un dislike, sans toutefois en voir le nombre total.

YouTube s'applique à améliorer la qualité de vie ou Quality of Life dans la langue de Shakespeare au gré des mises à jour. En témoigne l'arrivée successive de fonctionnalités inédites, comme la possibilité de télécharger des vidéos sur PC, de poursuivre la lecture d'une vidéo démarrée sur smartphone sur le web ou encore de trouver les moments les plus intéressants d'une vidéo.

En mars 2021, YouTube avait évoqué une autre mesure en préparation et pas n'importe laquelle. En effet, il s'agissait de la suppression du compteur de pouces négatifs sous les vidéos. Après plusieurs mois de tests, la plateforme vient d'annoncer l'entrée en vigueur de ces modifications.

YouTube veut combattre le harcèlement en masquant le compteur de pouces négatifs

“Nous rendons privé le décompte des “J'aime pas” sur YouTube, mais le bouton ne disparaît pas pour autant. Ce changement sera progressivement mis en place dès aujourd'hui”, annonce YouTube dans un communiqué officiel. Pour la plateforme, cette mesure est surtout perçue comme un moyen de limiter le harcèlement, matérialisé notamment par les campagnes de dénigrement massif orchestrées à grands coups de dislike pour descendre ou décrédibiliser un créateur.

En effet, les équipes de YouTube ont constaté qu'en masquant le compteur de pouces négatifs, les “attaques de désapprobation” comme ils les appellent étaient moins fréquentes. En d'autres termes, commenter un simple “Je suis venu uniquement pour ne pas aimer” est peut-être moins satisfaisant lorsqu'on ne voit pas le compteur augmenter.

Si les utilisateurs ne pourront donc plus voir ce compteur de dislike, les créateurs de contenus pourront toujours le consulter depuis YouTube Studio afin d'en savoir plus sur les performances de leurs vidéos. “Nous voulons créer un environnement inclusif et respectueux où les créateurs ont la possibilité de réussir et se sentent en sécurité pour s'exprimer. Les spectateurs peuvent toujours désapprouver les vidéos pour affiner leurs recommandations et partager en privé leurs commentaires avec les créateurs”, explique YouTube.