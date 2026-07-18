Regarder YouTube devient un calvaire : les pubs envahissent les vidéos, les utilisateurs craquent

Google semble mettre le paquet en termes de publicités. En effet, de nombreux utilisateurs de YouTube se plaignent d’une augmentation conséquente du nombre d’annonces sur la célèbre plateforme de streaming.

De toutes les plateformes de streaming disponibles, YouTube est probablement la championne en matière de publicités. Le site ne cesse d’interrompre vos vidéos pour vous vendre tout un tas de produits, ce qui a tendance à agacer les utilisateurs. Et on les comprend. En effet, après avoir testé un nouveau type de pub impossible à faire disparaître, YouTube va encore plus loin : la plateforme introduit des publicités de 90 secondes. Rien que ça.

Il existe bien quelques solutions pour éviter de subir les publicités interminables de YouTube. La première, que met largement en avant la plateforme de Google, est bien évidemment YouTube Premium. Et pourtant, cette formule payante serait loin d’être parfaite en la matière. En effet, YouTube Premium affiche encore des pubs aux abonnés, et ça commence à faire beaucoup.

Et il semblerait que la grogne des utilisateurs ne suffise pas à décourager la firme de Mountain View. En effet, selon certains utilisateurs de Reddit, YouTube est en train d’augmenter le nombre de publicités diffusées en pleine lecture de vidéos. Le redditeur taargus4d3d3d3, par exemple, affirme subir des publicités toutes les trois à quatre minutes.

Pubs sur YouTube : quelles solutions ?

C’est loin d’être un cas isolé. L’utilisateur Competitive-South436, de son côté, constate que la version PC de YouTube diffuse désormais trois publicités d’affilée au lieu de deux. Un autre redditeur affirme tomber sur des publicités impossibles à passer toutes les trois minutes environ. Rien que ça.

On pourrait penser que les abonnés à YouTube Premium Lite, qui est censé limiter le nombre de pubs, seraient épargnés par cette hausse. Mais il n’en est rien. C’est en tout cas ce qu’affirme l’utilisateur Reddit memelord1776, qui dit constater une hausse du nombre de publicités sur YouTube, et ce, malgré son abonnement payant.

Il semblerait donc que mettre la main à la poche ne suffise plus à éviter les publicités sur YouTube. Heureusement, plusieurs alternatives existent. On pense notamment à ce navigateur web, qui bloque désormais gratuitement toutes les pubs sur YouTube sans aucune extension. Par ailleurs, voici la solution ultime pour regarder YouTube sans publicités.