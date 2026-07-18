Regarder YouTube devient un calvaire : les pubs envahissent les vidéos, les utilisateurs craquent

Google semble mettre le paquet en termes de publicités. En effet, de nombreux utilisateurs de YouTube se plaignent d’une augmentation conséquente du nombre d’annonces sur la célèbre plateforme de streaming.

youtube sans pub

De toutes les plateformes de streaming disponibles, YouTube est probablement la championne en matière de publicités. Le site ne cesse d’interrompre vos vidéos pour vous vendre tout un tas de produits, ce qui a tendance à agacer les utilisateurs. Et on les comprend. En effet, après avoir testé un nouveau type de pub impossible à faire disparaître, YouTube va encore plus loin : la plateforme introduit des publicités de 90 secondes. Rien que ça.

Il existe bien quelques solutions pour éviter de subir les publicités interminables de YouTube. La première, que met largement en avant la plateforme de Google, est bien évidemment YouTube Premium. Et pourtant, cette formule payante serait loin d’être parfaite en la matière. En effet, YouTube Premium affiche encore des pubs aux abonnés, et ça commence à faire beaucoup.

Et il semblerait que la grogne des utilisateurs ne suffise pas à décourager la firme de Mountain View. En effet, selon certains utilisateurs de Reddit, YouTube est en train d’augmenter le nombre de publicités diffusées en pleine lecture de vidéos. Le redditeur taargus4d3d3d3, par exemple, affirme subir des publicités toutes les trois à quatre minutes.

Pubs sur YouTube : quelles solutions ?

C’est loin d’être un cas isolé. L’utilisateur Competitive-South436, de son côté, constate que la version PC de YouTube diffuse désormais trois publicités d’affilée au lieu de deux. Un autre redditeur affirme tomber sur des publicités impossibles à passer toutes les trois minutes environ. Rien que ça.

On pourrait penser que les abonnés à YouTube Premium Lite, qui est censé limiter le nombre de pubs, seraient épargnés par cette hausse. Mais il n’en est rien. C’est en tout cas ce qu’affirme l’utilisateur Reddit memelord1776, qui dit constater une hausse du nombre de publicités sur YouTube, et ce, malgré son abonnement payant.

Il semblerait donc que mettre la main à la poche ne suffise plus à éviter les publicités sur YouTube. Heureusement, plusieurs alternatives existent. On pense notamment à ce navigateur web, qui bloque désormais gratuitement toutes les pubs sur YouTube sans aucune extension. Par ailleurs, voici la solution ultime pour regarder YouTube sans publicités.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Plus petit, plus léger, plus efficace : ce moteur électrique ultra-performant pourrait révolutionner les voitures de demain

Les voitures électriques pourraient bientôt bénéficier d’un atout de taille. Un nouveau moteur électrique, baptisé Thunder, affiche des dimensions remarquablement compactes, couplées à des performances impressionnantes. Face à une augmentation…

Pornhub, réseaux sociaux… Proton VPN lance une carte interactive de la vérification d’âge : où en est la France ?

Le contrôle d’âge est déjà une réalité sur les sites pornographiques en France. Il pourrait bientôt s’inviter ailleurs, notamment sur les réseaux sociaux. Proton AG, l’entreprise connue pour son VPN,…

Test MatePad Pro Max : une tablette 100 % Huawei et 90 % convaincante

Un design premium, un affichage OLED mat et une productivité digne d’un PC sont les principaux arguments mis en avant pour promouvoir la nouvelle MatePad Pro Max de Huawei. Cette…

Les auteurs de ce site ont tout compris : ils louent au prix fort des climatiseurs achetés sur Cdiscount et se font ensuite remboursés

Une nouvelle entreprise de location de climatiseurs fait beaucoup parler d’elle avec cette succession de vagues de canicule. Mais pas forcément pour les bonnes raisons. Les épisodes de canicule mettent…

Micromania est racheté, qu’est-ce que ça va changer pour les magasins ?

Micromania tourne la page GameStop. Son repreneur détaille la stratégie à venir pour relancer la chaîne de magasins emblématique spécialisée dans le jeu vidéo.  En quête d’un nouveau propriétaire depuis…

Piratage : la justice française ordonne le blocage et le déréférencement des services de streaming et d’IPTV illicites

La LFP a obtenu une nouvelle victoire contre les services de streaming et d’IPTV diffusant illégalement la Ligue 1. Les FAI, VPN, moteurs de recherche et résolveurs DNS et CDNvont…

Test Motorola Razr Fold : l’écran géant dont on rêvait, le prix qu’on redoutait

Après avoir affronté les Galaxy Z Flip, Motorola s’attaque aux Galaxy Z Fold avec le Razr Fold. Alliant le design typique de Motorola à l’un des plus grands écrans dans…

Ninja CRISPi PRO : cet incroyable AirFryer 7-en-1 en verre est à prix cassé pour les Soldes

En inventant le gamme CRISPi, Ninja a révolutionné le monde des AirFryers. Le CRISPi PRO est venu compléter la gamme en reprenant le concept de contenants en verre mais dans…

Soldes Samsung : le nouveau téléviseur Neo QLED 4K QN70H de 55 pouces passe sous la barre des 680 €

Vous cherchez une télévision de qualité sans vous ruiner ? Vous êtes au bon endroit ! Nous avons déniché pour vous une belle opportunité sur la boutique officielle Samsung. En…

Windows 11 : supprimer l’arrière-plan d’une photo, c’est simple et rapide grâce à cette application gratuite

ShareX est un petit logiciel assez méconnu, mais qui gagnerait pourtant à être utilisé par plus de monde tant il est puissant. Parmi sa multitude de fonctionnalités, il y a…