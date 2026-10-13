Test de la Sihoo Doro C300 Pro V2 : une chaise ergonomique, confortable et polyvalente

Si vous passez de longues heures assis devant votre ordinateur, que ce soit pour le travail ou pour jouer, vous savez certainement qu’avoir une bonne chaise est primordial pour éviter des douleurs à court et moyen terme. La Sihoo Doro C300 Pro V2 débarque pour vous offrir un confort optimal.

Test réalisé par Emmanuel Armanet

Avec le Covid et l’explosion du télétravail, de nombreuses études ont pointé du doigt les conséquences d’une mauvaise installation pour toutes les personnes passant de longues heures devant un ordinateur. Parmi les éléments à changer ou à améliorer, la chaise est souvent responsable de douleurs lombaires, de tensions dans la nuque ou les épaules, de pression sous les cuisses… Autant de petites douleurs qui peuvent avoir au fil du temps des conséquences plus sérieuses et handicapantes. Si vous travaillez toute la journée ou si vous jouez des heures entières à Valorant ou l’excellent Clair Obscur Expedition 33, ne négligez pas votre confort.

Les consommateurs ont pendant longtemps dû choisir entre des chaises ergonomiques, mais très typées « gaming » et des fauteuils plus classiques, mais moins adaptés à l’univers informatique. Mais les temps ont changé et on trouve aujourd’hui des produits à la fois sobres et techniques, des qualités que l’on retrouve chez Sihoo, comme nous le démontre la nouvelle Sihoo Doro C300 Pro V2 que nous allons découvrir ensemble.

Prix et disponibilité

La Sihoo Doro C300 Pro V2 est un produit très haut de gamme de la marque. Ce fauteuil ergonomique est commercialisé 429,99 €, mais sachez que Sihoo nous a habitués à faire des offres promotionnelles très régulièrement, alors n’hésitez pas à vous rendre sur son site fr.sihoo.com. C’est d’ailleurs le cas au moment où nous écrivons ces lignes. Le code SihooPA permet de profiter d’une réduction de 6%, ce qui porte la chaise à 404,19 €.

Le produit est proposé en deux coloris, noir ou blanc, comme notre exemplaire, facturé 10 € de plus au moment où nous bouclons ce test. Il est possible pour 30 € supplémentaires d’équiper le fauteuil d’un repose-pied pour s’offrir une dose supplémentaire de confort, option dont nous avons bénéficié !

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Présentation

La Sihoo Doro C300 Pro V2 mise avant tout sur le confort. Pour cela, elle offre de multiples possibilités de réglage et utilise un tissu mesh baptisé Cloud Mesh 2.0 présenté comme plus résistant que celui de la première mouture de la C300 Pro. Les différents réglages sont là afin que la chaise s’adapte au plus près à votre corps. Le soutien lombaire dynamique auto-adaptatif 2.0 est particulièrement imposant. Il se règle par une petite manette sur trois positions. Sur le côté, vous trouverez une autre manette en plastique qui a plusieurs fonctionnalités.

Utilisée de haut en bas ou de bas en haut, elle permet d’ajuster la hauteur de l’assise. En la poussant vers l’arrière, vous ajusterez l’inclinaison du dossier. Sihoo a choisi de ne pas proposer un réglage continu, mais trois préréglages « fixes » : 105°, 120° et 135° qui correspondraient aux meilleures positions pour travailler, faire une pause (pour jouer, par exemple) et se détendre. Le dossier bénéficie du système DynaCore et de la technologie Syncroflex, qui lui permettent d’apporter un soutien adaptatif à l’ensemble du corps et de suivre vos mouvements pour offrir un confort optimal, quelle que soit votre position. Notons que Sihoo n’a pas équipé sa chaise d’un réglage de la tension du dossier.

Mais revenons à notre manette. En la manœuvrant vers l’avant, vous allez pouvoir ajuster la longueur de l’assise sur 4 cm. Une possibilité très pratique, notamment pour limiter la sensation de pression sous les cuisses.

Les ingénieurs de la marque ont encore amélioré les accoudoirs sur cette seconde génération, les accoudoirs bioniques 8D. Ils sont désormais réglables en 8 directions ! Il est possible de les faire pivoter sur 360° et même de relever leur partie arrière pour caler les coudes ! En les rabattant, vous pourrez rapprocher le fauteuil de votre bureau.

L’appui-tête affiche une surface d’appui plus grande de 28 % que celle de la précédente génération. Il est bien entendu ajustable en hauteur, en profondeur…

La couleur blanche de notre exemplaire, qui tire plutôt sur le « craie », voire un gris très clair, est séduisante. Elle change du classique noir sans être extravagante. La qualité de fabrication est excellente, même si finalement on trouve essentiellement du plastique, il n’a pas l’air bon marché.

Montage, gros bras nécessaires

L’arrivée du fauteuil pour notre test nous a surpris : en effet, nous voilà face à deux grands cartons pesant leur poids : plus de 35 kg au total ! Il ne s’agit pas d’une erreur, comme le confirment les inscriptions sur lesdits cartons. Nous commençons par tout déballer et le nombre de pièces peut faire peur.

Pour le montage, Sihoo fait bien les choses, puisque toute la visserie est regroupée sous un blister ainsi que la clé Allen nécessaire. On remarque que la marque a fait en sorte qu’une seule taille de clé soit nécessaire. Une attention qui simplifie la vie tout comme le repérage précis des différents éléments : diamètre et longueur des écrous… Voilà qui est très pratique, car ces informations sont également mentionnées sur la notice papier de montage. Élément amusant, un gant blanc est fourni pour ne pas laisser de traces, notamment sur les éléments chromés.

Nous nous lançons dans le montage en commençant par le pied en étoile de la chaise qui accueille 5 roulettes multidirectionnelles. La suite est classique. Sur l’assise, nous venons fixer les accoudoirs et le repose-pied. Puis nous réunissons assise et dossier avant de poser le tout sur le piston enchâssé dans le pied. L’élément final est le large appui-tête. Le montage de la Sihoo Doro C300 Pro V2 n’a rien de très compliqué. Il faut simplement être un peu concentré et éventuellement se faire aider, car nous avons affaire à un fauteuil pesant 27 kg environ une fois monté.

Confortable et polyvalente

Pour notre test, nous avons utilisé la Sihoo Doro C300 Pro V2 à la place de notre fauteuil habituel, lui aussi plutôt haut de gamme, face à un bureau utilisé avec un ordinateur fixe, deux moniteurs et un ensemble clavier souris classique. Premier constat, elle est plus encombrante, attention donc si vous souhaitez l’utiliser dans une pièce de petite taille. Une fois la chaise installée, nous prenons quelques minutes pour régler la chaise à notre goût dans une optique de travail.

L’opération commence par l’apprentissage des différentes commandes rendu un peu compliqué par l’absence de véritable mode d’emploi au-delà de la phase de montage. Mais rapidement les choses rentrent dans l’ordre et nous trouvons une position optimale. Nous apprécions alors le confort de l’assise. Le tissu mesh permet une bonne respiration, un véritable point fort avec les températures estivales que nous avons connues. L’assise offre un excellent compromis entre souplesse pour le confort et maintien. En clair, c’est un peu comme un matelas ferme que l’on apprécie à la longue.

En ajustant la longueur du « coussin », nous éliminons l’impression de pression que nous ressentons sur l’avant des cuisses au bout de plusieurs heures de travail devant l’ordinateur. Le soutien lombaire est large et bien présent. Nous l’avons vraiment apprécié, surtout parce que le bas du dos demeure en contact avec lui lorsque l’on bouge sur la Sihoo Doro C300 Pro V2. Certaines personnes à qui nous avons fait essayer la chaise le trouvent un peu trop présent. C’est certainement une question de goût. L’appui-tête est large et confortable. Il nous convient très bien même s’il demeure davantage réservé, malgré les réglages proposés, aux moments de détente qu’à ceux de concentration. Avec le buste droit, la tête ne vient en effet pas prendre appui en permanence. Est-ce que cela vient de l’ergonomie de la chaise ou d’un travail à faire sur notre position de travail ? La seconde possibilité est sans doute une piste, car, en nous « forçant » un peu, nous sommes parvenus à mieux exploiter l’appui-tête pour le plus grand bonheur de nos cervicales.

Dans un premier temps, nous trouvions dommage que la marque ait opté pour des réglages prédéfinis de l’inclinaison et non pour un réglage continu. Dans les faits, cela ne nous a pas vraiment gênés, les trois positions prenant tout leur sens. Le dossier est lui aussi très confortable, une qualité qui revient souvent lorsque l’on évoque la Sihoo Doro C300 Pro V2.

Les accoudoirs constituent un élément fortement différenciant de ce modèle. Mais peut-être que Sihoo en a trop fait. En effet, les réglages ne sont pas verrouillables. Du coup, une fois quelques minutes passées à obtenir une position optimale, tout peut être perdu, car les accoudoirs vont pivoter, se soulever… dès que l’on va les heurter ou déplacer tout simplement la chaise en les attrapant. C’est d’autant plus dommage qu’ils permettent d’améliorer encore le confort, notamment avec leur partie arrière relevable qui permet de caler les coudes. En effet, cette possibilité que nous n’avions jamais croisée jusqu’alors offre une position idéale pour lire, par exemple avec une position plus allongée.

C’est justement le plus de la Sihoo Doro C300 Pro V2. En effet, elle présente une grande polyvalence, puisqu’au-delà de sa capacité à offrir des heures de travail confortables devant son ordinateur, elle se montre très convaincante pour des moments de détente. En adoptant sa position la plus allongée et en déployant le repose-pied, nous sommes allés jusqu’à une petite sieste le temps d’une pause. Nous apprécions alors l’impression de stabilité donnée par la Sihoo Doro C300 Pro V2. Cette versatilité est un atout majeur.

Les roulettes sont silencieuses et glissent parfaitement sur les différents sols auxquels nous les avons confrontées : carrelage, tapis à poil ras…

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