Des smartphones Android à 4 ou 6 Go de RAM : les fabricants vont réduire la mémoire de leurs mobiles

Les prochains smartphones Android d’entrée et de milieu de gamme devraient avoir moins de RAM que les modèles des générations précédentes.

Test Samsung Galaxy A57
Crédits : Phonandroid

L’époque de la course aux gros chiffres sur les fiches techniques des smartphones est révolue, celle des économies est initiée. Les coûts de la RAM ont explosé au cours de l’année écoulée et les fabricants de mobile ont du mal à se fournir en composants. On assiste ainsi à des hausses de prix des nouveaux modèles, tandis que les innovations matérielles se font rares car il faut réaliser des économies pour absorber une partie de l’augmentation de la mémoire.

Sur les appareils haut de gammes, les constructeurs peuvent se permettre d’appliquer des hausses tarifaires pour compenser car les consommateurs qui sont prêts à payer un smartphone 1 000 ou 1 500 euros peuvent se permettre d’encaisser 100 ou 200 euros de plus. Sur les mobiles d’entrée ou de milieu de gamme, segments sur lesquels la concurrence est rude et pour lesquels le prix est souvent le critère numéro 1 de l’acheteur, la situation est plus compliquée.

Moins de RAM sur les smartphones les moins chers

Le leaker Fixed Focus Digital prétend que pour éviter de trop tirer les prix vers le haut, plusieurs constructeurs de smartphones Android vont réduire la quantité de RAM de leurs nouveaux appareils. Dans le haut du panier, on pouvait trouver sans mal des mobiles avec 16 Go de RAM, qui vont se raréfier. Des options avec 12 Go de RAM seront proposées à la place. Les appareils qui avaient déjà 12 Go de RAM descendraient quant à eux à 8 Go de RAM. Sur l’entrée de gamme, il faudra oublier les 8 Go de RAM qui étaient devenus la norme dans le haut du segment pour se contenter de 6 Go de RAM. Et certains appareils dotés de 6 Go de RAM verront leurs nouveaux modèles descendre à seulement 4 Go.

Il faut espérer que l’optimisation logicielle suive derrière ces changements pour que l’utilisateur ne constate pas de dégradation trop brusque de l’expérience. Alors que la pénurie de mémoire est justement provoquée par les besoins des infrastructures IA, les fonctions d’IA fonctionnant en local sur le smartphone requièrent justement une certaine quantité de mémoire vive pour fonctionner correctement.


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