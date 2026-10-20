Dreame L10s Ultra Gen 3 : grosse réduction sur cet aspirateur robot super efficace, vite !

Vous en avez marre de passer l’aspirateur et la serpillère chez vous ? C’est bien normal. On rêve tous d’avoir une solution magique pour que cela se fasse tout seul. Bonne nouvelle, cette solution s’appelle Dreame L10s Ultra Gen 3 et elle est actuellement en promotion sur Amazon. Ne passez pas à côté de cette opportunité !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Les aspirateurs robots sont de plus en plus fréquents dans les maisons. Et pour cause, c’est un appareil qui va faire le ménage tout seul pendant que vous n’êtes pas là. Les modèles les plus récents et les plus sophistiqués sont capables de passer l’aspirateur, mais aussi de passer la serpillère et ensuite de se nettoyer automatiquement, de vider son bac de poussière et de remettre de l’eau propre dans son réservoir. C’est juste prodigieux. Mais bien souvent, c’est aussi trop cher.

Pas aujourd’hui ! Sur Amazon, vous pouvez trouver l’excellent Dreame L10s Ultra Gen 3 pour seulement 379 euros au lieu de 499 euros. C’est une baisse de prix de 120 euros. En plus, c’est un produit vendu et expédié par Amazon. Que demander de plus ?

Le Dreame L10s Ultra Gen 3 fait le ménage à votre place

Le Dreame L10s Ultra Gen 3 impressionne par sa puissance d’aspiration de 25 000 Pa. Concrètement, cela signifie qu’il va aspirer 100% des particules et 99% des poils et cheveux présents sur votre sol..

Et grâce à son système de nettoyage qui combine une brosse latérale extensible avec une serpillère extensible et oscillante, ce nettoyeur robot va couvrir tous les angles ainsi que les bords de vos murs et de vos meubles. Si l’on ajoute à cela ses deux serpillères rotatives qui offrent 32 niveaux de réglage de l’humidité, vous obtenez un nettoyage optimisé pour toutes les situations. Et si jamais vous avez des tapis ou de la moquette, aucun souci. La serpillère est capable de se lever automatiquement de 10,5 mm pour éviter de mouiller inutilement ces zones.

Le Dreame L10s Ultra Gen 3 est un appareil intelligent capable de garder en mémoire la cartographie de 4 niveaux différents, d’éviter les obstacles imprévus ainsi que les zones interdites. Avec une autonomie de 230 minutes, c’est un appareil parfaitement adapté pour les grandes maisons.

Une fois le nettoyage terminé, le robot retourne à sa base Powerdock. C’est au tour du Dreame L10s Ultra Gen 3 de se faire nettoyer automatiquement. Ses serpillères sont nettoyées, rincées et séchées. L’eau sale est évacuée tandis que l’eau propre est remise à niveau ainsi que la solution de lavage. Enfin, le bac à poussière est vidé. Vous pouvez ainsi laisser votre aspirateur robot fonctionner tout seul pendant 100 jours sans avoir à intervenir.