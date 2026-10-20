Dreame L10s Ultra Gen 3 : grosse réduction sur cet aspirateur robot super efficace, vite !

Vous en avez marre de passer l’aspirateur et la serpillère chez vous ? C’est bien normal. On rêve tous d’avoir une solution magique pour que cela se fasse tout seul. Bonne nouvelle, cette solution s’appelle Dreame L10s Ultra Gen 3 et elle est actuellement en promotion sur Amazon. Ne passez pas à côté de cette opportunité !

Dreame L10s Ultra Gen 3

Les aspirateurs robots sont de plus en plus fréquents dans les maisons. Et pour cause, c’est un appareil qui va faire le ménage tout seul pendant que vous n’êtes pas là. Les modèles les plus récents et les plus sophistiqués sont capables de passer l’aspirateur, mais aussi de passer la serpillère et ensuite de se nettoyer automatiquement, de vider son bac de poussière et de remettre de l’eau propre dans son réservoir. C’est juste prodigieux. Mais bien souvent, c’est aussi trop cher.

Pas aujourd’hui ! Sur Amazon, vous pouvez trouver l’excellent Dreame L10s Ultra Gen 3 pour seulement 379 euros au lieu de 499 euros. C’est une baisse de prix de 120 euros. En plus, c’est un produit vendu et expédié par Amazon. Que demander de plus ?

Le Dreame L10s Ultra Gen 3 fait le ménage à votre place

Le Dreame L10s Ultra Gen 3 impressionne par sa puissance d’aspiration de 25 000 Pa. Concrètement, cela signifie qu’il va aspirer 100% des particules et 99% des poils et cheveux présents sur votre sol..

Et grâce à son système de nettoyage qui combine une brosse latérale extensible avec une serpillère extensible et oscillante, ce nettoyeur robot va couvrir tous les angles ainsi que les bords de vos murs et de vos meubles. Si l’on ajoute à cela ses deux serpillères rotatives qui offrent 32 niveaux de réglage de l’humidité, vous obtenez un nettoyage optimisé pour toutes les situations. Et si jamais vous avez des tapis ou de la moquette, aucun souci. La serpillère est capable de se lever automatiquement de 10,5 mm pour éviter de mouiller inutilement ces zones.

Le Dreame L10s Ultra Gen 3 est un appareil intelligent capable de garder en mémoire la cartographie de 4 niveaux différents, d’éviter les obstacles imprévus ainsi que les zones interdites. Avec une autonomie de 230 minutes, c’est un appareil parfaitement adapté pour les grandes maisons.

Une fois le nettoyage terminé, le robot retourne à sa base Powerdock. C’est au tour du Dreame L10s Ultra Gen 3 de se faire nettoyer automatiquement. Ses serpillères sont nettoyées, rincées et séchées. L’eau sale est évacuée tandis que l’eau propre est remise à niveau ainsi que la solution de lavage. Enfin, le bac à poussière est vidé. Vous pouvez ainsi laisser votre aspirateur robot fonctionner tout seul pendant 100 jours sans avoir à intervenir.

 


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers bons plans !

Samsung baisse de 400 € le prix des Galaxy Z Fold 8 et Fold 8 Ultra, mais pas pour longtemps

Le prix des Galaxy Z Fold 8 et Z Fold 8 Ultra est en chute sur la boutique Samsung. Grâce à un code promo, vous pouvez les acheter 400 €…

Google Drive et Google Sheets : panne majeure en cours, les deux services sont inaccessibles

C’est la journée des pannes d’envergure sur le Web. Après Orange, c’est au tour de Google Drive et de Google Sheets d’être impactés : de nombreux utilisateurs des deux services…

Test Oppo Find X10 : on n’a (presque) rien à lui reprocher

Un an après avoir annoncé son Find X9, Oppo dévoile son successeur direct : le Find X10. Ce smartphone ambitieux reprend la formule de son prédécesseur : une fiche technique complète, quoiqu’un…

Test Oppo Find X10 Pro Max : une superbe expérience pour ceux qui ont les moyens

Un an après le Find X9 Pro, Oppo revient en France avec deux modèles haut de gamme. Le Find X10 « standard » et le Find X10 Pro Max. Positionné sur le…

Les Find X10 et Find X10 Pro Max sont officiels : Oppo lève le voile sur leurs tout derniers secrets

Oppo a dévoilé au compte-gouttes les caractéristiques de ses nouveaux smartphones haut de gamme : les Find X10 et Find X10 Pro Max. Trêve de suspense aujourd’hui : la marque officialise les…

Ce rover emportera sur la Lune le premier supercalculateur capable d’y faire tourner une IA

La Lune n’a encore jamais hébergé la moindre puissance de calcul digne de ce nom. Astrolab compte y remédier avec son rover FLIP, attendu au pôle Sud avant la fin…

Ce que Tesla vient de réussir en Europe met les constructeurs de voitures européens dans l’embarras

Tesla traverse une année agitée en Europe. Les immatriculations de septembre viennent pourtant de rebattre les cartes, portées par le Model Y et la Model 3. Aucun constructeur du continent…

Marshall Acton III : l’enceinte au design mythique est à prix cassé avec ce code promo, vite !

Marshall est une marque qui s’est fait connaître pour deux raisons : la qualité de ses produits audio mais aussi son design emblématique. Aujourd’hui encore, l’ensemble de sa gamme reprend…

Amazon Prime Video : gare à cette arnaque très bien ficelée qui circule par mail

Depuis quelques jours, des pirates envoient massivement un mail aux utilisateurs d’Amazon, leur indiquant un faux renouvellement de leur abonnement Prime. Évidemment, le prix affiché est alarmant et un bouton…

iPhone Duo : découvrez la première vidéo unboxing du smartphone pliant d’Apple

La chaîne YouTube Kingmi Mobile vient de publier la première vidéo unboxing de l’iPhone Duo, suggérant que les tests ne devraient pas tarder à arriver. En attendant, on peut déjà…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.