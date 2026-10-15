YouTube : cette nouveauté dans les commentaires n’est même pas encore totalement déployée qu’elle divise déjà

YouTube déploie progressivement une nouvelle fonctionnalité qui risque de métamorphoser la section commentaires des vidéos et des Shorts. Pour une fois, il ne s’agit pas d’IA, mais d’une nouveauté inspirée de ce qui se fait déjà sur TikTok. Et d’après les premiers retours, son arrivée est loin de ravir tous les utilisateurs.

YouTube, comme bien des services de Google, alterne entre des bugs agaçants et des mises à jour destinées à améliorer l’expérience des utilisateurs : fini les pubs qui font rater les moments forts lors des vidéos diffusées en direct, retour d’une fonction mythique pour les comptes sans abonnement, messagerie directe inédite, détection de clone IA

Et si l’IA occupe une place importante dans ses expérimentations et nouveautés –  notamment avec la recherche IA ou les résumés IA remplaçant les titres de vidéos –, YouTube ne lui dédie heureusement pas tous ses efforts. Mais il n’est pas dit que la prochaine fonctionnalité qui arrive remporte tous les suffrages. YouTube est en effet en train de déployer progressivement le support des GIF dans les commentaires.

YouTube déploie lentement le support des GIF dans la section des commentaires et ça fait débat

Le mois dernier, la plateforme avait annoncé l’arrivée prochaine de la fonctionnalité. Il semble que le moment soit arrivé. C’est sur Reddit, notamment, qu’affluent les publications à propos de cette fonctionnalité dont le déploiement semble très lent. Généralement, les auteurs des fils de discussion demandent à la communauté si quelqu’un parmi elle sait comment poster des GIF dans la section commentaires des vidéos YouTube ou des Shorts, puisqu’ils en ont repéré, capture d’écran à l’appui.

Et si ces publications émanent d’utilisateurs déplorant l’absence de l’option sur leur compte, d’autres regrettent déjà son arrivée : « J’aime ça autant que je déteste parce que ça ruine complètement l’esprit de YouTube », « Ça va être un désastre total »…

Thoughts? Youtube has added GIFs to comments.
byu/Diligent-Reality-722 inyoutube

Des Redditeurs s’interrogent sur la gestion du déploiement. Sous une publication montrant un GIF avec un chien, un internaute s’amuse : « Ce chien en sait plus sur le déploiement que le support de YouTube ». Un autre abonde dans son sens : « Honnêtement, ce n’est même plus une blague à ce stade. »

How do i post gifs in yt like this? Is it pc/web only?
byu/atomic-sniper1408 inyoutube

Et des zones d’ombre subsistent quant à son fonctionnement. D’après 9to5Google, YouTube avait indiqué que les GIF seraient issus d’une bibliothèque intégrée à l’application – sans toutefois préciser si les utilisateurs pourraient télécharger leurs propres médias.

Que cela plaise ou non, le support des GIF est visiblement en cours de déploiement. Et ce n’est pas la seule fonctionnalité qui avait été annoncé par YouTube : les utilisateurs pourront personnaliser leur page d’accueil grâce à l’option inédite de flux personnalisés ; tandis que la fonction Ask YouTube va gagner de nouvelles capacités pour simplifier l’expérience d’achat.


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