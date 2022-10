Xiaomi Smart Band 7 et 7 Pro pas cher : où les acheter au meilleur prix ?

Le Xiaomi Smart Band 7 est aujourd'hui beaucoup moins cher qu'à son lancement. La marque propose aussi une nouvelle version Pro avec plus de fonctionnalités et surtout un grand écran qui lui confère une allure de montre connectée. On vous dit où acheter les Xiaomi Band 7 et 7 Pro au meilleur prix.

Xiaomi fait évoluer son offre de bracelets connectés en 2022. Après le Xiaomi Band 7 lancé en juin dernier, sa version Pro fait son arrivée en France en ce mois d'octobre 2022. Le Xiaomi Band 7 Pro est un bracelet connecté doté d'un écran AMOLED confortable. Il gagne aussi en indépendance grâce au GPS intégré et c'est là son plus gros atout.

Xiaomi Smart Band 7 et 7 Pro : où les acheter au meilleur prix ?

Le Xiaomi Smart Band 7 a été lancé au prix conseillé de 70 €, mais plusieurs marchands le proposent moins cher. Découvrez les meilleurs prix dans le comparatif ci-dessous. Il sera mis à jour en temps réel pour vous permettre de profiter des tarifs les plus accessibles.

Cdiscount 51.58€ Découvrir l'offre

Amazon 52.92€ Découvrir l'offre

E.Leclerc 55€ Découvrir l'offre

Fnac 59.99€ Découvrir l'offre

Darty 69.99€ Découvrir l'offre

Quant au Xiaomi Band 7 Pro, on le retrouve au meilleur prix sur le site officiel de Xiaomi avec une offre de lancement qui permet de l'acheter à 80 € au lieu de 100 €. Vous bénéficiez d'une réduction de 20% (20 €) jusqu'au 11 octobre 2022. Le bracelet est aussi disponible sur Amazon à 99,99 €.

ACHETER LE XIAOMI BAND 7 PRO SUR LE MI STORE

ACHETER LE XIAOMI BAND 7 PRO SUR AMAZON

Quelles sont les caractéristiques du Xiaomi Smart Band 7 Pro ?

Commençons par la version la plus avancée. Le Xiaomi Smart Band 7 Pro est le premier bracelet du genre chez le constructeur chinois. Il se distingue par son grand écran AMOLED de 1,64 pouce, contre 1,47 pouce pour le Smart Band 7 standard. On est là sur une diagonale qui pourrait facilement tromper et faire passer le bracelet pour une montre.

L'autre nouveauté concernant l'écran est qu'il dispose d'un capteur de luminosité ambiante. Il permet au bracelet de régler automatiquement l'intensité de l'éclairage afin d'offrir une lisibilité optimale en toute circonstance. L'un des principaux atouts du Smart Band 7 Pro est qu'il dispose d'un GPS intégré, une fonctionnalité rare sur ce type de produit et qui lui permet d'être indépendant d'un smartphone sur ce plan-là.

Le bracelet dispose également de plus de 110 modes d'entrainement sportif et de plus de 150 cadrans pour changer de face à votre guide. Il est par ailleurs équipé d'un capteur de SpO2 pour le suivi du niveau de saturation du sang en oxygène. Vous bénéficiez également du suivi du sommeil et de la surveillance continue de votre fréquence cardiaque.

Enfin, le bracelet est aussi étanche jusqu'à 50 mètres de profondeur grâce à sa certification 5ATM. Son autonomie annoncée est de 12 jours. C'est évidemment l'un des meilleurs bracelets du marché.

Quelles sont les caractéristiques du Xiaomi Band 7 ?

Si vous n'avez pas besoin d'un écran large et que vous n'avez aucun problème à utiliser le GPS de votre smartphone sur un bracelet, le Xiaomi Band 7 dont voici notre test est le modèle à choisir. D'autant plus qu'il coûte beaucoup moins cher. En dehors de ces deux aspects, ses fonctionnalités sont peu ou prou les mêmes que celles du Band 7 Pro.

Le Xiaomi Band 7 dispose d'un capteur SpO2, d'une fonction de suivi du sommeil améliorée, offre un suivi continu du rythme cardiaque, etc. Il embarque plus de 100 cadrans personnalisables et est certifié étanche 5ATM. De plus, son autonomie est meilleure que celle de la version Pro : 14 jours contre 12 pour cette dernière.