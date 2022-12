Meilleur scooter électrique : quel modèle acheter ?

Le marché de l’électrique gagne du terrain. Les 2 roues ne sont pour le moment pas concernés par la décision de l’Union Européenne de mettre fin à la vente des voitures et utilitaires neufs munis de moteurs thermiques dès 2035. Pourtant, de nombreuses marques ont pris les devants et proposent dès maintenant des scooters électriques de 50 à 125 cc. Quel scooter électrique acheter ? Découvrez notre sélection des meilleurs modèles pour vous aider à faire votre choix.

Notre sélection des meilleurs scooters électriques en 2022

Le marché des voitures électriques est en plein essor. Celui des deux roues suit la même dynamique et le catalogue des scooters électriques ne cesse de s’étoffer.

Les raisons d’acheter un scooter électrique sont aujourd’hui variées. L’achat d’un scooter électrique est généralement plus cher mais face au coût de l’essence qui ne cesse d’augmenter, c’est finalement un choix qui vous fera économiser. De plus, les restrictions sur les véhicules thermiques tendent à se durcir. Certaines villes comme Paris ont décidé de faire payer le stationnement aux deux roues motorisés mais les scooters électriques échappent à cette règle et profite toujours d’un stationnement gratuit.

Vos motivations peuvent aussi être écologiques car l’électrique pollue moins que le thermique. Enfin, c’est indéniable, les moteurs électriques sont plus simples d’entretien et les batteries actuelles offrent dorénavant une autonomie suffisante pour un usage régulier.

Le temps des moteurs à combustion est révolu. Si vous souhaitez sauter le pas, ce guide est fait pour vous. Voici notre sélection des meilleurs scooters électriques.

Les meilleurs scooters 50 cc

NIU NQI Sport 50

Si un scooter équivalent 50 cm cubes est ce que vous avez dans le viseur pour vos déplacements en ville, le NIU NQI Sport 50 est fait pour vous. Son design, qui rappelle les grandes lignes des Peugeot avec une petite touche italienne en façade, est moderne et passe-partout. Notez d'ailleurs qu'un emplacement de rangement du casque est prévu, ce qui n'est pas rien dans cette catégorie.

Equivalent 50 oblige, le NQI Sport 50 atteint la vitesse maximale de 45 km/h offre une autonomie de 70 km pour sa version NQi Sport Extended Range ou 50 km pour sa version NQi Sport Standard Range. Sa batterie est amovible, ce qui permet de recharger l'appareil sans avoir à le faire rentrer dans un bâtiment. Comptez au minimum 7 heures pour pouvoir la recharger pleinement ; autant dire qu'il faudra la brancher la nuit entière.

Si vous cherchez un petit scooter de ville simple, sans fioritures, qui se conduit en douceur et se recharge facilement, il s'agit tout simplement d'une référence.

Puissance moteur : 1.8 kW

: 1.8 kW Vitesse maximale : 45 km/h

: 45 km/h Modes de conduite : 3 (SPORT, DYNAMIC et E-SAVE)

: 3 (SPORT, DYNAMIC et E-SAVE) Autonomie : 70 km pour sa version NQi Sport Extended Range

Les + Les - Bon rapport qualité-prix Place sous la selle uniquement pour un sac à dos Bonne autonomie Cadre identique au modèle 125 cc donc solide

UNU Scooter Pro

Quitte à avoir un petit scooter électrique, pourquoi ne pas sortir du lot ? Le UNU Scooter est fait pour vous, avec son design qui rappelle là encore les constructeurs italiens, mais force le trait sur les lignes arrondies pour jouer sur le futurisme. Cela se voit aussi du côté des services, puisque vous pourrez démarrer votre scooter en utilisant une application dédiée ou la carte sans contact fournie.

Lui aussi se limite à une vitesse de pointe de 45 km/h, mais se targue d'une large autonomie de 100 kilomètres avec 2 batteries indépendantes qu’il faut utiliser l’une après l’autre. La recharge complète se fait en 7 heures environ, et les batteries peuvent être louées ou achetées.

Le coffre sous le siège, conçu pour 2 personnes, peut stocker deux batteries mais aussi deux casques et vos affaires. L’application UNU permet de consulter les statistiques de trajet, de vérifier le niveau de batterie ou encore de géolocaliser le scooter.

Puissance moteur : 4 kW

: 4 kW Vitesse maximale : 45 km/h

: 45 km/h Modes de conduite : Non

: Non Autonomie : 100 km (avec 2 batteries)

Les + Les - Grand espace de rangement Temps de charge long de 7 heures

Une seule batterie incluse Bonne autonomie avec 2 batteries Prix (sachant que la 2ème batterie coûte 900 euros) Batterie au look design

Rider 3000 Watts 2022

Le scooter électrique Rider 3000W 2022 vous séduira par ses courbes arrondies. Avec son autonomie annoncée de 100km, c’est un scooter 50 cm3 basé sur le même modèle que le Rider 5000W qui est un 125 cm3. C’est donc un modèle solide, qui tient la route.

Vos manoeuvres sont simplifiées grâce à la présence d’une marche arrière. Son moteur 3000W atteint rapidement les 45 km/h. Avec ses 2 modes de conduite, vous pouvez limiter votre vitesse. Le mode “Low” qui vous permettra ainsi d'aller jusqu'à 30 km/h et vous offrira une meilleure autonomie pouvant atteindre les 120 km.

Sa batterie amovible se recharge en seulement 5 heures sur une prise classique 220V. Avec sa charge maximale de 150kg et son siège suffisamment long, vous pouvez confortablement transporter un passager.

Puissance moteur : 3 kW

: 3 kW Vitesse maximale : 45 km/h

: 45 km/h Modes de conduite : 2 (Low et High)

: 2 (Low et High) Autonomie : 120 km en Low

Les + Les - Bonne autonomie

Une seule batterie de 18 kg 2 modes de conduite Présence de la marche arrière

Scooter électrique Brumaire

Le scooter électrique proposé par la marque française Brumaire est un scooter 3000 Watts équivalent à 50 cm3, Doté de 2 batteries qui se rechargent en seulement 4 heures 30, vous disposez de 2 modes de conduites. Vous pouvez soit choisir le mode éco qui permet d’aller à 30 km/h et qui offre une autonomie de 80km, soit le mode Sport qui permet d’atteindre les 45 km/h pour une autonomie de 60km.

En prenant l’option tacking, vous recevez une alerte antivol en temps réel lors d’une tentative de vol. L’application mobile vous permet de géolocaliser votre scooter et l’historique d’itinéraire vous offre la possibilité de voir les mouvements effectués par votre deux-roues.

Puissance moteur : 3 kW

: 3 kW Vitesse maximale : 45 km/h

: 45 km/h Modes de conduite : 2 (éco et sport)

: 2 (éco et sport) Autonomie : 80 km

Les + Les - 2 modes de conduite Autonomie faible Les 2 batteries sont incluses dans le prix Place sous la selle limitée Batteries légères (10kg) Alarme & Geo Tracking en option

Les meilleurs scooters 125 cc

Silence S01 Plus

Le Silence S01 Plus est un scooter haut de gamme capable d’aller jusqu’à 100 km/h. Avec son autonomie de plus de 130 kilomètres, c’est un scooter doté d’une bonne puissance d’accélération puisqu’il peut aller de 0 à 50 km/h en seulement 2,9 secondes. Le scooter vous permet de choisir parmi 3 modes de conduite différents : le mode Eco qui limite la vitesse à 45 km/h et offre une accélération douce, ce qui permet d’avoir une meilleure autonomie, le mode City qui livre un équilibre entre la puissance et l’autonomie avec une vitesse limitée à 50 km/h et le mode Sport qui permet d’atteindre les 100 km/h.

Son design, sportif, affiche de belles finitions. Le siège est confortable et suffisamment grand pour accueillir un passager supplémentaire. Le coffre sous le siège est grand et offre un espace de rangement non négligeable. La batterie amovible est équipée de roues et d’une poignée, ce qui rend son transport facile. Vous pouvez la brancher sur une prise domestique de 220V chez vous comme sur votre lieu de travail. Une fois la batterie complètement vidée, il vous faudra 6 heures de recharge pour la remplir à nouveau.

Grâce à son un écran, vous pouvez obtenir facilement l’estimation de l’autonomie restante. La prise USB vous permet de recharger votre smartphone. Avec l’application Silence compatible Android et iPhone, vous pouvez démarrer ou éteindre votre scooter à distance. Vous pouvez aussi ouvrir votre coffre à distance. L’application intègre une alarme et la géolocalisation.

Puissance moteur : 7,5 kW

: 7,5 kW Vitesse maximale : 100 km/h

: 100 km/h Modes de conduite : 3 (Éco, City et Sport)

: 3 (Éco, City et Sport) Autonomie : 133 km

Les + Les - Puissant moteur qui peut atteindre les 9000 Watts en pic

Absence d’ABS Excellente vitesse d’accélération

Autonomie faible par rapport à la gamme de prix Batterie lourde (41 kg) mais dispose de roulettes

Super Soco CPx

Le Super Soco CPx est une bonne alternative pour ceux qui cherchent l’équivalent d’un scooter 125 centimètres cubes. Attention cependant, comme en témoigne sa vitesse maximale de 90 km/h, ce scooter est surtout destiné à une utilisation en ville ou sur des routes secondaires. À noter de tout même : son rayon de braquage n'est pas très ample, ce qui peut éventuellement vous gêner pour slalomer entre les voitures. Ce scooter électrique de 4000 Watts offre une conduite très souple et une accélération douce. Il propose 3 modes de conduite différents qui limitent la vitesse à 45, 65 et 90 km/h. Si vous cherchez un scooter pour avoir des sensations fortes, ce modèle n’est pas fait pour vous.

Vous avez également une place confortable pour avoir un passager avec vous. En prenant une deuxième batterie, vous doublez votre autonomie pour atteindre les 140 kilomètres. La batterie se recharge très simplement sur une prise secteur en seulement quatre heures.

Puissance moteur : 4 kW

: 4 kW Vitesse maximale : 90 km/h

: 90 km/h Modes de conduite : 3

: 3 Autonomie : 140 km (avec 2 batteries)

Les + Les - Démarrage keyless 2ème batterie en option Présence du CBS ou freinage couplé Recharge bruyante

Recharge rapide de 3 heures par batterie (70 km) Espace de rangement limité Vitesse limitée à 90 km/h

Seat Mo 125

Le Seat Mo 125 est, comme son nom l'indique, lui aussi un équivalent aux 125 cc. Ici, le design est tout de même un peu plus original et moderne. Il ne passera pas inaperçu parmi les vagues de scooters citadins à essence. La Mo 125 se veut être un peu plus brut de décoffrage que le Super Soco CPx.

Produit en partenariat avec Silence, avec son autonomie de 133 km, ce scooter électrique est capable de passer 0 à 50 km/h en moins de 4 secondes. On notera d'emblée l'absence d'ABS, qui pourra effrayer les conducteurs les moins chevronnés. Cependant, sa vitesse maximale de 95 km/h permet de faciliter quelque peu les dépassements en ville, et sa batterie sur roulettes est amovible, ce qui permet une plus grande facilité de charge tout en évitant quelques risques de vol. Le scooter est sinon très plaisant à conduire.

Comptez 8 heures de charge sur une prise classique ou 4 heures sur la borne dédiée. Le grand avantage de l'eScooter Seat Mo 125 est à voir du côté de la facilité d'utilisation et de maintenance pour un citadin, qui n'aura pas besoin d'un garage pour laisser dormir son engin en paix tout en rechargeant sa batterie.

Puissance moteur : 9 kW

: 9 kW Vitesse maximale : 95 km/h

: 95 km/h Modes de conduite : (Éco, City et Sport)

: (Éco, City et Sport) Autonomie : 133 km

Les + Les -

Excellente autonomie, même en mode Sport

Prix élevé Bonne accélération

Batterie imposante mais sur roulettes

Grand coffre de 39 L sous le siège

Absence de système ABS La Batterie, sur le côté du scooter, n’enlève pas d’espace de rangement

Reprend beaucoup de caractéristiques du Silence S01



Rider 3RS+

Après le Rider 3R en 50 cc et le Rider 3RS en 125cc limité à 70 km/h, la marque Go2roues lance son nouveau soccer haut de gamme. Doté de 3 roues, le Rider 3RS+ est capable d’aller jusqu’à 90 km/h. Ce scooter offre une autonomie de 140 km en ville ou 90km sur voie rapide grâce à deux batteries amovibles. Sa batterie se recharge entièrement en 5 heures sur une prise 220V.

Son coffre de 36 litres sous la selle est suffisamment grand pour ranger deux casques intégraux. Avec son écran LCD de 7 pouces et sa prise USB, le Rider 3RS+ offre stabilité et sécurité. Il est notamment équipé d’un freinage ABS.

Puissance moteur : 9 kW

: 9 kW Vitesse maximale : 90 km/h

: 90 km/h Modes de conduite : 2

: 2 Autonomie : 140 km

Les + Les - Présence de l’ABS Seulement 2 modes de conduite

Bonne autonomie Vitesse limitée à 90km/h seulement

Frison T10

Le Frison T10 est un scooter de 125 cm3 très performant. Avec son moteur de 9 000 Watts, il peut aisément atteindre les 120 km/h. Vous pouvez donc rouler sur l’autoroute. Son autonomie annoncée de 260 km vous permet de réaliser de grandes distances.

L’espace disponible dans le coffre de rangement sous le siège est assez limité puisqu’il ne fait que 28 litres. Sa batterie, qui se recharge entièrement en seulement 6 heures, n’est malheureusement pas amovible.

Puissance moteur : 9 kW

: 9 kW Vitesse maximale : 120 km/h

: 120 km/h Modes de conduite : 3 (High, medium, low)

: 3 (High, medium, low) Autonomie : 260 km

Les + Les - Système de freinage CBS Batterie non amovible Recharge rapide en 6 heures seulement Prix très élevé Excellente autonomie Scooter lourd (195 kg) Freins à disque

Quel permis faut-il pour un scooter électrique ?

Les scooters électriques tombent naturellement sous la même réglementation que les scooters qui disposent d’un moteur à combustion. Ainsi, le permis nécessaire dépendra de la catégorie du scooter.

Pour les personnes nées après le 31 décembre 1987, pour un scooter équivalent 50 cm3, il vous faudra le permis AM dès 14 ans. La vitesse maximale est inférieure à 45 km/h et la puissance maximale est de 4kW. La formation pour ce permis peut s’obtenir en seulement 8 heures.

Pour les scooters 125, il faut avoir au moins 18 ans et être titulaire d'un permis de conduire A1 (si inférieur à 11kW de puissance) ou A2 (si la puissance se situe entre 11 et 35 kW). Si vous avez déjà le permis B, ce permis s’obtient avec une formation pratique.

Quelles sont les aides financières pour l'achat d'un scooter électrique ?

Les scooters électriques bénéficient, comme les automobiles électriques, d'aides à l'achat et de bonus écologiques. Le montant de cette aide varie en fonction de la puissance du moteur.

Pour les scooters électriques de moins de 2kW de puissance, vous pouvez bénéficier d’une aide de 20% du prix d’achat dans la limite de 100€. Pour les modèles de plus de 2kW, vous disposez de 250 € par kWh d’énergie de la batterie dans la limite de 900 euros ou 27% du prix d’achat. Ce bonus écologique est retiré du prix de vente lors de l’achat du scooter.

À cela peuvent s'ajouter des initiatives locales. La mairie de Paris offre ainsi une prime qui s'élève à 33 % du prix d'acquisition TTC du scooter électrique, plafonné à 400 €. La Région Île-de-France aide également les professionnels à s’équiper d’un scooter ou une moto électrique en leur accordant une prime de 1 500 €. N’hésitez donc pas à vous renseigner sur les aides qui existent pour votre ville ou votre région.

Quelle est l’autonomie d’un scooter électrique ?

L’autonomie d'un scooter électrique va surtout dépendre du modèle choisi et du mode de conduite. Ainsi, une conduite en éco va davantage préserver la batterie alors qu’une conduite plus sportive va diminuer votre autonomie. Certains scooters vont offrir une autonomie de seulement 50 km avec une seule batterie alors que d’autres vont avoir jusqu’à 260 km d’autonomie, comme le Frison T10.

Quelle est la durée de vie d’une batterie de scooter électrique ?

La durée de vie d’une batterie d’un scooter électrique est exprimée en cycles. Attention, les scooters électriques les plus bas de gamme sont généralement équipés d'une batterie au plomb. Ce type de batterie a une durée de vie réduite de seulement 12 à 18 mois, soit donc un parcours de 10 000 km. Les batteries actuelles en lithium-Ion sont plus performantes et ont une meilleure durée de vie. Elles peuvent tenir entre 500 et 800 cycles. Si votre scooter a une autonomie de 80km par cycle de recharge, avec une durée de vie de 800 cycles, vous pourrez réaliser un parcours de 64 000 km.

