Test Xiaomi Smart Band 7 : un écran plus grand suffit-il à en faire la star des bracelets connectés ?

Pour 10 euros supplémentaires par rapport à la version précédente, le Smart Band 7 dispose d’un écran et d’une batterie améliorés. Nous avons testé cette nouvelle version du bracelet connecté de Xiaomi afin de vérifier s’il dispose toujours des atouts pour rester le roi de la remise en forme.

Fidèle à ses habitudes, la marque Xiaomi vient de lancer pour l’été la nouvelle version de son célèbre bracelet connecté. Traqueur d’activité simple et efficace, habituellement apprécié pour son rapport qualité-prix imbattable, ce « Band » édition 2022 ne déroge pas à la règle : en offrir toujours plus à l’utilisateur pour un prix qui reste raisonnable, à savoir dans la fourchette de prix basse du marché. Le Smart Band 7 qui, à l’instar des smartphones Xiaomi, perd son appellation « Mi » profite ainsi d’un équipement amélioré face à celui de son prédécesseur le Mi Smart Band 6.

Son prix grimpe inéluctablement (comme l’an passé) de 10 euros. Une hausse relativement raisonnable et raisonnée face aux tarifs de la concurrence, mais qui fait perdre à ce Band un peu de sa superbe. En 2022, on trouve des bracelets de marque moins chers ! Surtout si on farfouille du côté des modèles 2021, pas forcément démodés ni obsolètes. D’ailleurs, le plus grand rival du Band 7 pourrait bien être son ancêtre le Band 6 désormais à moins de 40 euros. Nous avons testé le dernier-né de Xiaomi une dizaine de jours pour nous forger un avis. Faut-il se laisser tenter par le Smart band 7 ? Voici notre verdict.

Prix et disponibilité du Xiaomi Smart Band 7

Véritable bracelet connecté de référence, le Smart Band de Xiaomi dans cette version 7 est disponible en magasin depuis juin 2022 au prix de 69,99 euros. Le temps où le petit traqueur de la marque ne coûtait qu’une trentaine d’euros semble révolu. Pour faire passer la pilule, Xiaomi a amélioré l’équipement de son dispositif de santé/bien-être et ajouté de nouvelles fonctions. Écran plus grand, batterie de meilleure capacité, ajout de dizaines d’activités sportives avec un suivi qui se veut plus pointu… Xiaomi n’a pas chômé.

La concurrence n’est pas hyper active sur le créneau des bracelets connectés en ce début d’année. On trouve quelques modèles à très petit prix, mais pas très récents ni très performants comme le Realme Band, par exemple. Xiaomi semble donc conserver une certaine suprématie sur ce segment. Il reste qu’avec un prix de presque 70 euros, le Smart Band 7 se rapproche dangereusement de modèles hybrides plus perfectionnés, à la frontière de la montre et du bracelet comme les Charge de Fitbit ou les Watch Fit de Huawei. Le successeur de l’excellent Huawei Band 6, le Band 7 sorti il y a quelques semaines, se présente même de son côté comme un rival de choix avec son large écran et son prix sous la barre des 60 euros.

Fort heureusement, le bracelet de Xiaomi peut déjà se négocier beaucoup moins cher sur certaines plateformes. On le trouve, par exemple, au tarif de 59,99 euros chez Rue du Commerce, à 49,99 euros chez un revendeur Darty ou à 59,95 euros chez un revendeur Amazon avec 5 bracelets de couleurs supplémentaires offerts (même type d’offre chez AliExpress). L’avantage avec les produits tech de Xiaomi, c’est qu’ils bénéficient assez rapidement de remises et de tarifs revus à la baisse.

Fiche technique du Xiaomi Smart Band 7 vs Mi Smart Band 6

Xiaomi Band 7 Mi Smart Band 6 Dimensions 20.7 x 46.5 x 12.25 mm 18,6 x 47,4 x 12,7 mm Poids 13,5 g (26,5 g bracelet inclus) 13 g (24 g bracelet inclus) Écran 1,62 pouce AMOLED 1,56 pouce, AMOLED Définition 192 x 490 pixels 152 x 486 pixels Résolution 326 pixels par pouce 326 pixels par pouce Connectivité Bluetooth 5.2 BLE Bluetooth 5.0 BLE Capteurs Cardiofréquencemètre avec SpO2, accéléromètre, gyroscope Cardiofréquencemètre avec SpO2, accéléromètre, gyroscope Étanchéité Étanche à 50 m 5 ATM Batterie 180 mAh 125 mAh Autonomie 14 jours annoncés 14 jours annoncés Chargement Câble USB avec chargeur magnétique intégré Câble USB avec chargeur magnétique intégré Compatibilité Android 6/ iOS 10 ou + Android 5.0 / iOS 10 ou +

Par rapport au Mi Smart Band 6, le Smart Band 7 profite essentiellement d’améliorations matérielles : un écran plus grand assorti d’une batterie de meilleure capacité, deux points stratégiques sur un dispositif de ce type. Certes le passage d’un écran de 1,56 pouce à un écran 1,62 pouce peut sembler minime, mais c’est ici le fait que l’écran gagne sensiblement en largeur (2 bons millimètres) qui change vraiment la donne, avec une surface d’affichage plus confortable. Qui dit écran accru, dit consommation plus importante. Avec une batterie qui passe de 125 à 180 mAh, l’utilisateur n’est pas perdant en matière d’autonomie.

Côté logiciel, Xiaomi semble s’être (enfin) décidé pour l’appli Mi Fitness (même s’il est possible d’utiliser Zepp Life lié aux produits Huami, une marque de Xiaomi), procédant à un petit rafraîchissement au niveau de l’interface. Un rafraîchissement qu’on retrouve également sur l’écran du bracelet qui présente des icônes tout en rondeur, bien plus agréables à l’œil.

Un écran plus large et lumineux

L’écran du Smart Band 7 gagne un peu en diagonale et surtout en largeur comme on l’a évoqué précédemment, ce qui aboutit à une augmentation de la surface d’affichage. Xiaomi évoque ainsi « une visibilité accrue de 25% par rapport à la génération précédente », soit une zone visible 25% plus importante. En termes de ressenti, ne vous attendez pas non plus à un effet waouh. Cependant, toute augmentation est toujours bonne à prendre, d’autant plus que la définition grimpe elle aussi. La résolution reste donc de 326 ppp par rapport au Mi Smart Band 6, c’est-à-dire suffisamment élevée pour une parfaite lisibilité. Néanmoins, ce petit afficheur conserve peu ou prou les mêmes lacunes. Toujours en longueur, il reste trop étroit pour lire facilement les intitulés des menus (qui continuent de défiler lorsqu’ils sont longs) ou pour visualiser facilement le contenu d’un long SMS. À raison d’un à deux mots par ligne, cela devient vite fastidieux !

De technologie Amoled, l’écran de 1,62 pouce est plutôt agréable à regarder. Xiaomi a fait le choix de fonds noirs qui masquent astucieusement les bordures de l’écran. La luminosité est suffisante pour une utilisation confortable en extérieur par temps ensoleillé, mais il faut, en l’absence de mode automatique, pousser le curseur au maximum. Puis penser, à la fin de la séance de sport, à baisser la luminosité afin de ménager la batterie. On apprécie en revanche la fonction Always On pour conserver l’heure affichée et les nombreux réglages d’écran disponibles permettant d'adapter l’affichage à ses envies (Always On, extinction totale sur la plage horaire de son choix, personnalisation des cadrans ou allumage de l’écran en tournant le poignet).

L’écran offre par ailleurs une réactivité plutôt satisfaisante, même si on n’est pas à l’abri d’un petit raté de temps en temps. Cela peut s’avérer frustrant en l’absence totale de bouton en complément de la navigation tactile. En dépit de sa petite taille, l’écran compte très certainement parmi les atouts majeurs du Smart Band 7.

Un petit traqueur avec de hautes ambitions

Malgré ses petites dimensions, le Smart Band 7 offre un service assez complet (même si on reste loin d’une montre connectée sous Wear OS, par exemple, notamment en matière de fonctions connectées) avec un suivi d’activités diverses et variées : près de 110 sports contre une trentaine auparavant, comptage des pas, mesure du rythme cardiaque et du SpO2, gestion du stress ou encore analyse du sommeil. Il permet également d’afficher les notifications de son choix (appels, mails, SMS, réseaux sociaux) à défaut de pouvoir y répondre. Le suivi GPS s’effectue au travers du smartphone (tout comme le pilotage de la musique) en l’absence de puce intégrée. Qui sait ? Une perspective d’évolution pour l’année prochaine… Précisons que les 110 modes sportifs incluent quelques activités de type cérébral : échecs, dames, Go, Bridge… Xiaomi a dû sécher pour arriver à 110. La marque ajoutera peut-être aspirateur, vaisselle ou lessive l’année prochaine pour faire mieux !

Bien sûr, il ne faut pas attendre de ce Band 7 une fiabilité à toute épreuve que ce soit au niveau du suivi du rythme cardiaque ou même des distances… comme avec bon nombre de traqueurs à petit prix d’ailleurs. Ce qui compte avant tout, c’est le suivi de ses performances au quotidien. Peu importe si ce bracelet intelligent a un peu sous-estimé ou gonflé le nombre de kilomètres parcourus (on a constaté des différences avec d’autres dispositifs). Les encouragements à se dépenser plus sont bien présents (pour peu qu’on ait activé les rappels) et un indicateur comme le PAI (Personal Activity Intelligence) vous aide à doser vos efforts dans la durée, tandis qu’un temps de récupération fait son apparition. C’est tout ce qui compte dans le cadre d’une remise en forme, quand on n’a pas envie de faire l’acquisition d’une montre de sport à plus de 500 euros.

En revanche, pour consulter votre suivi d’activité en détail, mieux vaudra le plus souvent se reporter à Mi Fitness. Le petit écran du Band ne se prête qu’à la consultation de quelques données principales. Depuis l’application, des stats, schémas, explications complémentaires permettent de mieux comprendre les données brutes. On ne vous cachera qu’il faut souvent faire quelques efforts d’analyse. Mais encore une fois, le Band 7 ne prétend pas rivaliser avec les cadors du secteur.

Un fonctionnement qui évolue peu

Du côté de la navigation dans les menus, on aurait justement apprécié que Xiaomi ajoute un panneau de raccourcis comme chez certains concurrents. Il faut se contenter d’un fonctionnement assez proche de ce qui se faisait sur le Band 6, sans bouton et via une navigation 100% tactile. Un glissement de doigt vers le bas donne accès aux notifications, vers le haut aux applis et menus et un glissement latéral (que ce soit vers la gauche ou la droite) permet de découvrir ses widgets préférés, sélectionnés depuis le smartphone.

On trouve un peu moins de traductions farfelues, Xiaomi progressant peu à peu. Dans l’appli Mi Fitness, organisée en quatre sections : Santé (pour consulter ses résultats), Entraînement (pour lancer un exercice depuis le smartphone), Appareil (pour ajouter un dispositif, paramétrer les notifications et les fonctions de santé) et Profil (ses données personnelles, autorisations, connexion à Strava, etc.). La marque met aussi à disposition des dizaines de cadrans pour personnaliser son Band et on peut en stocker jusqu’à 5 simultanément dans la mémoire du dispositif. Assez incontournable, car en fonction de son choix de cadran, on a sous les yeux le pourcentage de batterie et le nombre de pas parcourus ou bien le rythme cardiaque avec la météo du jour.

Vous n’avez pas trouvé la section qui regroupe les cadrans à télécharger ? C’est normal, Xiaomi l’a planquée sous Appareil / Affichage de la bande / En ligne. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?

Une absence de nouveautés majeures

Vous attendiez à défaut d’un GPS intégré, un électrocardiogramme ou un capteur de température cutanée qui serait venu s’ajouter aux fonctions habituelles du Smart Band de Xiaomi ? ou même un micro pour interroger un éventuel assistant intelligent ou bien encore un bouton d’urgence ? Ce ne sera pas pour cette année. Sur ce traqueur, on retrouve les capteurs de l’an passé qui autorisent une mesure assez efficace du sommeil et du sport à condition d’activer depuis l’appli le contrôle continu de la fréquence cardiaque et du taux d’oxygène dans le sang ou encore la surveillance avancée du sommeil.

Aux traditionnels capteurs s’ajoutent les fonctions habituelles : alarme, chronomètre, minuteur, lampe torche, météo, exercices de respiration ou encore le mode qui permet de faire sonner son mobile quand on ne sait pas où on l’a égaré. Évaluation du sommeil profond, paradoxal et léger, mesures aérobie, anaérobie (effet d’entraînement), VO2 max, récupération… la base est solide. Les fonctions de communication sont moins enthousiasmantes.

En l’absence de micro et de HP, impossible de prendre un appel depuis le bracelet. Impossible de répondre à ses notifs de type SMS, même via des formules laconiques pré-enregistrées (oui, non, ok, etc.).

On est seulement parvenu à envoyer un message-type après avoir refusé un appel depuis le traqueur. Si les textes des SMS, des messages en provenance des réseaux sociaux s’affichent, les émojis ne sont pas pris en charge (du moins c’est le cas sur le smartphone Android de marque Oppo utilisé pour ce test).

Bref, pour ceux qui seraient équipés du Mi Smart Band 6, passer au Smart Band 7 ne sera peut-être pas indispensable. Même en termes de design, hormis l’écran un peu plus large, on ne relève pas de véritable changement. Le module reste presque aussi épais, le bracelet en plastique conserve son système d’attache peu pratique…

Et Xiaomi ne propose toujours pas sur son site des bracelets de couleur pour égayer un peu ce Band. Un peu décevant. Ce modèle reste cependant ultra léger en dépit de son écran plus grand. Ceux qui recherchent un traqueur discret, capable de se faire oublier, seront ravis.

Une autonomie confortable

Le Smart Band 7 est livré comme à son habitude avec un câble USB propriétaire. Il suffit de clipser le port magnétique de ce câble sur le bracelet puis de brancher le port USB sur l’adaptateur d’un smartphone pour débuter la charge. En l’absence de charge rapide et malgré la petite batterie du Band 7, il faut compter près de 1h30 pour la recharger intégralement.

Avec l’écran plus grand, Xiaomi a fait le choix d’augmenter la capacité de la batterie qui passe de 125 à 180 mAh. Ainsi, le traqueur continue d’offrir une excellente autonomie. Xiaomi évoque 14 jours de veille. On aurait tendance à être un peu moins généreux. Une chose est certaine, si on utilise le Band pour une remise en forme en activant les mesures indispensables et en s’entraînant un à deux jours par semaine, on serait plutôt sur une autonomie de 8 jours. Ce qui reste remarquable et peu contraignant par rapport à certains concurrents.