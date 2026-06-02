Xiaomi déploie la compatibilité entre Quick Share et AirDrop sur ses smartphones, à commencer par ce modèle

Xiaomi rejoint la liste des marques à offrir le support de l'interopérabilité entre Quick Share et AirDrop pour partager rapidement des fichiers à un iPhone.

xiaomi 17t pro test
Crédit : Phonandroid

Depuis plusieurs mois, de nouveaux appareils Android deviennent progressivement compatibles avec AirDrop via Quick Share. Cette fonctionnalité a d'abord été réservée aux Pixel de Google, avant de s'étendre aux mobiles d'autres constructeurs, comme Samsung, Oppo ou Honor. Xiaomi manquait jusqu'ici à l'appel, ce n'est désormais plus le cas.

La marque vient d'annoncer que l'interopérabilité entre Quick Share et AirDrop est disponible sur le récent Xiaomi 17T Pro, que nous venons d'ailleurs de tester. Pour l'instant, aucun autre modèle ne prend officiellement en charge cette fonctionnalité, mais il est probable que de nouveaux smartphones tournant sous HyperOS 3 soient concernés prochainement. On pense notamment aux derniers appareils haut de gamme de la marque appartenant à la série des Xiaomi 17. On serait aussi surpris que le Xiaomi 17T ne soit pas servi, même s'il ne partage pas la même puce que la configuration Pro (Dimensity 8500-Ultra pour le premier, Dimensity 9500 pour le second).

Le Xiaomi 17T Pro, premier smartphone de la marque compatible avec AirDrop

Rappelons que la compatibilité entre Quick Share et AirDrop ne dépend pas que du bon vouloir du fabricant et d'un simple suivi logiciel. Des limitations matérielles peuvent empêcher son intégration sur certains mobiles, surtout d'entrée de gamme et de milieu de gamme, dont les capacités de la puce sont limitées techniquement. Concrètement, la puce réseau doit être apte à recevoir une mise à jour pour lui ajouter la prise en charge du protocole Wi-Fi AWDL (Apple Wireless Direct Link), ce qui n'est pas toujours possible.

En attendant que votre smartphone Android ne puisse envoyer des fichiers à un iPhone grâce à l'intégration d'AirDrop dans Quick Share, Google a mis en place une solution alternative pour tout de même nous simplifier la vie. Il s'agit d'un système basé sur un code QR généré par Quick Share, qui doit être scanné par l'iPhone pour obtenir un lien sécurisé permettant de télécharger les fichiers dans le navigateur web par défaut. Moins pratique qu'AirDrop, mais mieux que rien.


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