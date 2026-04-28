Xiaomi 17T et 17T Pro : grosse hausse de tarif, le rapport qualité-prix en prend un coup

Le prix des Xiaomi 17T et 17T Pro en France a fuité et on constate une nette hausse tarifaire par rapport aux modèles précédents.

xiaomi 15t pro

Nous vous rapportions hier que le Xiaomi 17T pourrait sortir plus tôt que prévu, cette tendance semble se confirmer. Le réputé leaker billbil-kun a réussi à mettre la main sur les prix pratiqués en France pour les nouveaux smartphones de la marque, ainsi que sur une bonne partie de leur fiche technique. Et il n'y a pas que des bonnes nouvelles.

Selon lui, le Xiaomi 17T avec 12 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage coûtera 749 euros, soit 100 euros de plus que le Xiaomi 15T de l'année dernière (il n'y a pas de Xiaomi 16T). Une configuration avec 512 Go de stockage serait aussi disponible, mais son prix n'est pas connu. On peut tabler sur un montant compris entre 799 et 849 euros.

Xiaomi 17T et 17T Pro : vraiment de bonnes affaires à ce prix ?

Le Xiaomi 17T Pro (12 Go + 512 Go) subit lui aussi une augmentation de 100 euros, pour atteindre les 999 euros. On est juste sous le seuil symbolique des 1 000 euros, ce qui commence à être beaucoup pour un smartphone considéré comme de milieu de gamme. Surtout que le Xiaomi 15T Pro était déjà 100 euros plus cher que le Xiaomi 14T Pro. En deux ans, ce modèle a donc pris 200 euros, ce qui es très rare sur le marché des smartphones.

En ce qui concerne les fiches techniques, un changement notable est le passage du Xiaomi 17T à un écran de 6,59 pouces, contre 6,83 pouces pour son prédécesseur. Il serait ainsi plus compact. La capacité des batteries s'envole à 6 500 mAh pour le Xiaomi 17T et à 7 000 mAh pour le Xiaomi 17 Pro, contre 5 500 mAh sur les modèles actuels. La puissance de charge ne bouge pas sur le Xiaomi 17T (67 W), mais monte de 90 W à 100 W pour le 17T Pro.

Le Xiaomi 17T est propulsé par une puce MediaTek Dimensity 8500-Ultra gravée en 4 nm, le Xiaomi 17T Pro par un Dimensity 9500 avec une gravure en 3 nm. Côté photo, le partenariat avec Leica est toujours d'actualité. Le Xiaomi 17T voit son téléobjectif offrir un zoom optique 5x au lieu de 2x, comme sur le Pro. Ce dernier embarque quant à lui un nouveau capteur principal Light Fusion 950.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Vous pouvez installer la bêta d’Android 17 sur ces 4 smartphones Xiaomi

Xiaomi a annoncé la disponibilité de la bêta d’Android 17 sur 4 de ses smartphones, voici lesquels et comment installer cette nouvelle version. Android 17 approche d’une version stable, et…

Test Dyson Clean+Wash Hygiene : un laveur de sol qui assure design et maniabilité, mais au prix de certaines concessions

Fidèle à sa réputation technologique, Dyson lance le Clean+Wash Hygiene. Ce nettoyeur de sol léger et sans filtre cultive une certaine particularité, là où la concurrence a tendance à uniformiser…

Nouveautés Netflix mai 2026 : les séries et films à regarder

Chaque mois nous vous proposons de faire le point sur les séries et films proposés par Netflix. Nouveautés, documentaires, nous vous proposons également un top 3 des séries et des films à suivre. Prêts ? Bingez !

Comment Google Messages va nous aider à repérer les spams plus rapidement

Google Messages va apporter plusieurs modifications d’interface permettant d’identifier d’un coup d’œil si un expéditeur est un professionnel nous envoyant des messages promotionnels. Google poursuit ses efforts visant à protéger…

Les AirPods 4 sont de retour à petit prix, mais il va falloir faire vite !

Pour le premier jour des French Days, Cdiscount brade de nombreux produits avec deux codes à durée limitée. Vous pouvez ainsi vous offrir les AirPods 4 avec et sans ANC…

La Volkswagen ID. Polo est officielle, voici l’icône qui veut tuer la Renault 5

La Polo électrique est enfin officielle. Volkswagen a misé gros sur l’ID. Polo pour reconquérir le marché européen des citadines abordables. Avec jusqu’à 450 km d’autonomie et un prix annoncé…

Et si la science donnait raison à Star Wars ? Les planètes préféreraient naître sous deux soleils, comme Tatooine

Les planètes à deux étoiles ne sont pas une invention sortie tout droit de l’imagination des scénaristes de Star Wars : elles existent bel et bien dans l’immensité de l’Univers. Si…

Windows 11 : la dernière mise à jour fait encore des siennes, elle bloque les téléchargements et paralyse les PC

La mise à jour d’avril de Windows 11 fait sévèrement buguer les PC : elle les enferme dans des boucles de redémarrages. Mais ce n’est pas le seul problème introduit par…

Jouer à des jeux Steam sur sa PS5 ? C’est désormais possible grâce à ce hack qui transforme la console en PC Linux

Andy Nguyen a encore fait des siennes. Celui qui est à l’origine du jailbreak de la PS4 est revenu hier sur le devant de la scène en présentant un hack…

On a une bonne et une mauvaise nouvelle pour les performances du Pixel 11, on commence par laquelle ?

Le SoC Tensor G6 des Pixel 11 se révèle. Il embarquerait des cœurs CPU flambant neufs qui devraient lui octroyer un net gain de performances. Mais sur la partie GPU,…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.