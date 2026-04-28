Xiaomi 17T et 17T Pro : grosse hausse de tarif, le rapport qualité-prix en prend un coup

Le prix des Xiaomi 17T et 17T Pro en France a fuité et on constate une nette hausse tarifaire par rapport aux modèles précédents.

Nous vous rapportions hier que le Xiaomi 17T pourrait sortir plus tôt que prévu, cette tendance semble se confirmer. Le réputé leaker billbil-kun a réussi à mettre la main sur les prix pratiqués en France pour les nouveaux smartphones de la marque, ainsi que sur une bonne partie de leur fiche technique. Et il n'y a pas que des bonnes nouvelles.

Selon lui, le Xiaomi 17T avec 12 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage coûtera 749 euros, soit 100 euros de plus que le Xiaomi 15T de l'année dernière (il n'y a pas de Xiaomi 16T). Une configuration avec 512 Go de stockage serait aussi disponible, mais son prix n'est pas connu. On peut tabler sur un montant compris entre 799 et 849 euros.

Xiaomi 17T et 17T Pro : vraiment de bonnes affaires à ce prix ?

Le Xiaomi 17T Pro (12 Go + 512 Go) subit lui aussi une augmentation de 100 euros, pour atteindre les 999 euros. On est juste sous le seuil symbolique des 1 000 euros, ce qui commence à être beaucoup pour un smartphone considéré comme de milieu de gamme. Surtout que le Xiaomi 15T Pro était déjà 100 euros plus cher que le Xiaomi 14T Pro. En deux ans, ce modèle a donc pris 200 euros, ce qui es très rare sur le marché des smartphones.

En ce qui concerne les fiches techniques, un changement notable est le passage du Xiaomi 17T à un écran de 6,59 pouces, contre 6,83 pouces pour son prédécesseur. Il serait ainsi plus compact. La capacité des batteries s'envole à 6 500 mAh pour le Xiaomi 17T et à 7 000 mAh pour le Xiaomi 17 Pro, contre 5 500 mAh sur les modèles actuels. La puissance de charge ne bouge pas sur le Xiaomi 17T (67 W), mais monte de 90 W à 100 W pour le 17T Pro.

Le Xiaomi 17T est propulsé par une puce MediaTek Dimensity 8500-Ultra gravée en 4 nm, le Xiaomi 17T Pro par un Dimensity 9500 avec une gravure en 3 nm. Côté photo, le partenariat avec Leica est toujours d'actualité. Le Xiaomi 17T voit son téléobjectif offrir un zoom optique 5x au lieu de 2x, comme sur le Pro. Ce dernier embarque quant à lui un nouveau capteur principal Light Fusion 950.