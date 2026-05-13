Compatibilité Quick Share et AirDrop : votre smartphone Android ne pourra peut-être pas en profiter, voici pourquoi

Les choses se précisent concernant la compatibilité entre Quick Share et AirDrop, qui arrive progressivement sur nos smartphones Android. À la question des appareils qui y auront droit, un début de réponse nous est parvenu. Malheureusement, il ne s'agit pas d'une bonne nouvelle.

C'est la grosse actu d'Android de ces derniers mois. L'arrivée progressive de la compatibilité entre Quick Share et AirDrop fait couler beaucoup d'encre et pour cause : c'est une nouvelle barrière entre les deux systèmes d'exploitation qui est en train de tomber. Dans la foulée de l'annonce de Google, nombre de constructeurs ont également affirmé que leurs smartphones pourront bientôt envoyer des fichiers facilement à leurs collègues iPhone.

D'accord, mais lesquels exactement ? S'il semble évident que les divers flagships de ces dernières profiteront de cette fonctionnalité, comme le montre actuellement Samsung en l'apportant sur ces récents téléphones avec One UI 8.5, qu'en est-il des modèles plus abordables, entrée et milieu de gamme ? L'interopérabilité se trouve-t-elle au niveau logiciel ou matériel ? Il semblerait que l'on ait enfin un début de réponse : en réalité, il s'agit un peu des deux — et c'est une mauvaise nouvelle pour de nombreux utilisateurs.

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Pourquoi votre smartphone Android ne sera peut-être pas compatible avec AirDrop

L'analyste Max Weinbach nous permet d'y voir un peu plus clair grâce à une récente publication sur son compte X (anciennement Twitter). Si la compatibilité avec AirDrop sera bien disponible après une mise à jour, la clé se trouve dans le hardware de nos smartphones. Plus précisément, au niveau de la puce réseau. Ainsi, pour que l'interopérabilité se fasse, il faut que les smartphones Android parlent le même langage que les iPhone.

Ce langage, c'est l'AWDL (Apple Wireless Direct Link), un protocole réseau WiFi qui permet aux iPhone d'assurer une connexion stable et rapide aux appareils autour de lui. Or, Max Weinbach précise que ce protocole “nécessite une modification réseau au niveau du chiplet”, ce petit circuit intégré qui permet à nos smartphones de se connecter à un réseau. Or, cette modification n'est pas possible sur tous les smartphones, “surtout sur les modèles entrée et milieu de gamme”, selon l'analyste.

Autrement dit, lorsque Samsung parle d'apporter la compatibilité avec AirDrop sur ses smartphones plus anciens, le constructeur parle surtout de ses flagships, et non des Galaxy A, M ou F. Ce qui vaut certainement pour tous les autres constructeurs ayant fait une annonce similaire.