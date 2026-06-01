Bon plan Redmi Note 15 Pro Plus : le smartphone de Xiaomi passe à prix mini avec cette offre à durée limitée !

Snapdragon 7s Gen 4, batterie 6500 mAh, caméra 200 MP, écran AMOLED de 6,83 pouces 1,5K, le Redmi Note 15 Pro Plus ne manque pas d’atouts ! Sorti en début d’année, ce smartphone premium est normalement en vente à 503 €, mais en ce moment sur AliExpress, vous pouvez vous l’offrir à seulement 192,37 € en cumulant le code PHDFRS30 avec le paiement PayPal. C’est du jamais vu !

Redmi Note 15 Pro 5G

Xiaomi a réussi à se faire connaître en proposant des produits high-tech au rapport qualité-prix imbattable. Le Redmi Note 15 Pro Plus s’inscrit dans cette démarche. Ce smartphone au tarif abordable ne manque pas d’atouts et pourtant, il est en vente au prix conseillé de seulement 503 € dans sa version avec 8 Go de RAM et 256 Go d’espace de stockage. C’est déjà un super prix pour un tel smartphone…. Mais AliExpress réussit l’exploit de le proposer encore moins cher !

Alors qu’il est affiché à 242,37 €, le smartphone passe à code PHDFRS30 212,37 €, et cerise sur le gâteau, en payant avec PayPal, vous obtenez 20 € de remise supplémentaire. Le prix du Redmi Note 15 Pro Plus chute donc à 192,37 €. C’est un prix sacrifié, profitez-en avant la rupture des stocks !

Pour rappel, voici la liste de nos codes exclusifs valables sur AliExpress à partir du 1er juin à 00h01 :

  • 3 € de remise dès 15 € d'achat : PHDFRS03
  • 6 € de remise dès 39 € d'achat : PHDFRS06
  • 11 € de remise dès 79 € d'achat: PHDFRS11
  • 20 € de remise dès 139 € d'achat : PHDFRS20
  • 30 € de remise dès 209 € d'achat : PHDFRS30
  • 50 € de remise dès 359 € d'achat : PHDFRS50
  • 65 € de remise dès 459 € d'achat : PHDFRS65

Redmi Note 15 Pro Plus : ce smartphone qui cumule les bons points n’est qu’à 192,37 € !

Le Redmi Note 15 Pro Plus est un smartphone puissant et endurant. Quand on regarde ses caractéristiques, on a du mal à croire qu’il puisse coûter aussi peu cher. Pourtant, c’est un modèle qui ne manque pas d’atouts, à commencer par sa performante puce Snapdragon 7s Gen 4 et ses 8 Go de RAM. C’est un smartphone qui reste fluide, même en cas d’usage intensif. Grâce à son espace de stockage de 256 Go, vous pouvez conserver de nombreux contenus directement sur votre smartphone.

L’autonomie est également un gros point fort puisque sa batterie de 6500 mAh vous permet de l’utiliser durant 2 jours. Et avec l’hypercharge 100 W, vous pouvez le recharger en 40 minutes seulement. Le smartphone est par ailleurs compatible avec la charge inversée 22,5 W, ce qui vous donne la possibilité de l’utiliser comme batterie de secours pour d’autres appareils, comme des écouteurs par exemple.

Pour la dalle, le Redmi Note 15 Pro Plus est doté d’un écran AMOLED de 6,83 pouces qui profite d’une résolution 1,5K, soit 2772 x 1280 pixels, et d’un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz. Et enfin, la partie photo n’est pas en reste puisque ce modèle embarque deux capteurs à l’arrière, à savoir un impressionnant grand angle de 200 MP couplé à un ultra grand angle de 8 MP. Un capteur selfie de 32 MP complète le tout.


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