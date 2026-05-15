Votre smartphone Android n’est pas compatible AirDrop ? Google lance une alternative pour partager des fichiers à un iPhone

La compatibilité entre Quick Share et AirDrop ne sera pas disponible sur la majorité des smartphones Android. Google a prévu un système alternatif pour ces appareils.

Fin 2025, Google a annoncé avoir mis au point un système d'interopérabilité entre Quick Share et AirDrop pour faciliter le transfert de fichiers entre un smartphone Android et un iPhone. Son déploiement est assez lent. Les Pixel ont été servis en premier, et il a fallu attendre plusieurs mois pour voir des smartphones Samsung obtenir cette fonctionnalité. Nous avons récemment appris que de nouveaux modèles de chez Samsung, Oppo, OnePlus et Honor recevront la compatibilité avec AirDrop.

Mais la plupart des appareils Android ne bénéficieront pas de cette option, qui sera sans doute réservée aux smartphones haut de gamme relativement récents. Les mobiles plus anciens et de milieu ou d'entrée de gamme en seront privés, la faute à des limitations matérielles au niveau de la puce réseau. Pour ne pas laisser les utilisateurs de ces appareils complètement sur le carreau, Google a imaginé un système alternatif, moins pratique, mais qui a le mérite d'exister.

Quick Share génère un QR Code pour partager des fichiers à un iPhone

Il s'agit toujours d'utiliser Quick Share, mais cette fois en passant par un QR Code à faire scanner par l'iPhone pour lancer le partage de fichiers. Voici la procédure à suivre :

Depuis le menu Partager , Paramètres rapides ou Paramètres de l'appareil , ouvrez la page Quick Share.

Appuyez sur Utiliser le code QR .

Avec un iPhone, un iPad ou un appareil macOS, scannez le code QR pour obtenir un lien sécurisé permettant de télécharger les fichiers dans le navigateur web par défaut de l'appareil.

Sur la page web Quick Share, le transfert de fichiers démarre automatiquement.

Les fichiers sont chiffrés de bout en bout et téléchargés sur les serveurs de Google, ce qui signifie qu'ils n'occupent pas l'espace de stockage de votre compte Google Drive personnel. Le contenu est disponible au téléchargement pendant 24 heures. Cette méthode sera rendue disponible d'ici à la fin du mois de juin et, bonne nouvelle, ne nécessite pas de mise à jour vers Android 17. Elle sera donc largement accessible au public.