Xiaomi 17T et 17T Pro : on connaît enfin la date de lancement – et elle est très proche

Des indices suggéraient que les Xiaomi 17T et 17T Pro sortiraient plus tôt que prévu. La marque chinoise met fin aux spéculations : elle vient de partager la date de lancement officielle de sa nouvelle série de smartphones.

Ces dernières semaines – pour ne pas dire depuis le début de l’année 2026 –, les Xiaomi 17T et 17T Pro ont été sous le feu des projecteurs. Leur design et leur coloris ont fuité, une partie de leur fiche technique également, tout comme leur prix pratiqué en France.

La dernière spéculation en date concernait leur lancement : les terminaux ayant notamment été repérés sur l’outil Geekbench, la rumeur selon laquelle ils pourraient sortir avant l’automne a commencé à enfler. Xiaomi vient de mettre un terme au suspense en dévoilant la date de lancement officielle de sa nouvelle série 17T.

Voici quand sortiront les Xiaomi 17T et 17T Pro (c’est très bientôt)

C’est sur X (ex-Twitter) que la marque chinoise a partagé la nouvelle : « L’attente touche à sa fin. Ça arrive enfin. La Série Xiaomi 17T sort le 28 mai. » Mais la légende s’accompagne d’une précision et pas des moindres, puisque Xiaomi déclare qu’il s’agit « de la plus grande mise à jour de la Série T à ce jour ».

The wait is almost over. It's finally happening. Xiaomi 17T Series launches May 28th. Mark your calendars for our biggest T Series upgrade yet! pic.twitter.com/dSnv15Pzce — Xiaomi (@Xiaomi) May 18, 2026

Mais cela suffira-t-il à compenser l’inflation par rapport à la génération précédente ? En effet, le tarif du Xiaomi 17T commencerait à 749 euros – soit 100 euros de plus que son prédécesseur, le Xiaomi 15T (pour rappel, il n’y a pas de Xiaomi 16T). Quant au Xiaomi 17T Pro, son prix pourrait atteindre les 999 euros.

En attendant confirmation du prix par la marque, voici ce que l’on sait de la série Xiaomi 17T. La version standard devrait cette fois-ci être plus compacte que la déclinaison Pro et embarquerait une puce MediaTek Dimensity 8500 Ultra. La version Pro serait, elle, propulsée par le Dimensity 9500. Côté batterie, on serait respectivement sur une capacité de 6 500 mAh et 7 000 mAh.

Les deux modèles devraient être proposés avec 12 Go de RAM (et 256 ou 512 Go de stockage) et, au niveau de la photo, ils devraient être équipés d’un capteur principal de 50 Mp, d’un téléobjectif de 50 Mp avec zoom optique 5x, d’un ultra grand angle de 12 Mp et d’un capteur selfie de 35 Mp.