Voici les premières images des Xiaomi 17T et 17T Pro, leur prix confirmé

Le design et les coloris des Xiaomi 17T et 17T Pro ont fuité. On connait aussi leur prix et une partie de leur fiche technique.

On sait à quoi vont ressembler les Xiaomi 17T et 17T Pro. Leur design est très proche de celui des Xiaomi 15T et 15T Pro, leurs prédécesseurs, selon des visuels partagés par WinFuture. Il y a par contre du nouveau en ce qui concerne les coloris. Le Xiaomi 17T se décline en bleu ciel, en rose clair et en noir. Le Xiaomi 17T Pro en bleu foncé, en rose foncé et en noir. Le modèle de base disposerait d'un cadre en plastique, le Pro d'un cadre en aluminium plus qualitatif.

Le média confirme aussi que le Xiaomi 17T sera plus compact, embarquant un écran de 6,59 pouces, contre 6,83 pouces pour le Xiaomi 17T Pro. D'habitude, les deux modèles font la même taille. La définition de l'affichage est de 2 756 x 1 268 pixels pour le Xiaomi 17 et de 2 772 x 1 280 pixels pour le Xiaomi 17T. La fréquence de rafraîchissement, adaptative, peut monter jusqu'à 120 Hz sur la version standard et jusqu'à 144 Hz sur le Pro.

Le Xiaomi 17T perd de la taille

Les deux appareils sont équipés de 12 Go de RAM et de 256 ou 512 Go de stockage interne. Le Xiaomi 17T est propulsé par la puce MediaTek Dimensity 8500 Ultra, dont la fréquence d'horloge maximale est de 3,4 GHz, le Xiaomi 17T Pro par le Dimensity 9500, cadencé jusqu'à 4,21 GHz. La capacité de la batterie est de 6 500 mAh pour le Xiaomi 17T et de 7 000 mAh pour le 17T Pro. Ce dernier supporte une recharge filaire jusqu'à 100 W et sans fil jusqu'à 50 W, le Xiaomi 17T seulement la recharge filaire jusqu'à 67 W.

Les deux mobiles disposeraient d'un capteur principal de 50 mégapixels, d'un téléobjectif de 50 mégapixels avec zoom optique 5x, d'un ultra grand-angle de 12 mégapixels et d'une caméra frontale de 32 mégapixels. Le capteur grand-angle du Xiaomi 17T Pro serait par contre plus performant que celui du Xiaomi 17.

WinFuture confirme la hausse de prix des Xiaomi 17T et 17T Pro déjà annoncée par une source française la semaine dernière. Le Xiaomi 17T démarrerait à 749 euros, le 17T Pro à 999 euros, soit une hausse de 100 euros pour chaque modèle.