Voici la liste des smartphones Android qui vont devenir compatibles avec AirDrop

De nouveaux modèles de smartphones Android vont prendre en charge l'interopérabilité entre Quick Share et AirDrop, voici la liste complète.

Lors de son Android Show, Google a annoncé qu'un plus grand nombre de smartphones Android allaient recevoir la compatibilité entre Quick Share et AirDrop. Pour rappel, cette fonctionnalité a commencé à être déployée sur de premiers appareils de la marque Pixel en fin d'année dernière, avant d'être étendue à quelques modèles supplémentaires. Certains mobiles de Samsung bénéficient notamment du support d'AirDrop, tout comme quelques références haut de gamme chez Oppo et Vivo.

En ce qui concerne les smartphones de Google, nous avons récemment appris que le Pixel 8a était devenu compatible avec AirDrop. On sait que les Pixel 8 et Pixel 8 Pro seront bientôt concernés également. L'Oppo Find N6 a aussi reçu un tel support, en toute discrétion.

Les prochains smartphones Android à recevoir l'interopérabilité entre Quick Share et AirDrop

Pour la première fois, des smartphones des marques Honor et OnePlus vont profiter du partage rapide avec l'iPhone via la compatibilité entre Quick Share et AirDrop. De nombreux mobiles Samsung premium récents rejoignent aussi la liste, détaillée par 9To5Google :

Galaxy S25

Galaxy S25+

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy Z TriFold

Galaxy Z Fold 7

Galaxy Z Flip 7

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Flip 6

Oppo Find X8

Oppo Find X8 Pro

OnePlus 15

Honor Magic V6

Honor Magic 8 Pro

Tous les modèles ci-dessous recevront bientôt une mise à jour pour communiquer avec les iPhone via Quick Share et AirDrop. Google évoque une compatibilité pour les séries Galaxy S25 et S24, il n'est pas clair si les Galaxy S25 FE et Galaxy S24 FE font partie du lot. Si votre smartphone ne fait pas partie de la liste, il reste de l'espoir pour qu'il le soit un peu plus tard.

Rappelons que tous les mobiles Android ne peuvent pas prétendre à la compatibilité entre Quick Share et AirDrop à cause de restrictions matérielles. La puce réseau de l'appareil doit pouvoir être mise à jour pour prendre en charge le protocole AWDL (Apple Wireless Direct Link), ce qui n'est pas possible sur bien des composants, surtout ceux qui équipent les smartphones d'entrée et de milieu de gamme.