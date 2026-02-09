Xiaomi 18 : la version Pro pourrait enterrer le Samsung Galaxy S26 sur le terrain de la photo, voici comment

Xiaomi a frappé fort avec sa gamme Xiaomi 17 et la marque chinoise ne compte apparemment pas s’arrêter en si bon chemin. Si ses smartphones figurent déjà parmi les meilleurs du marché en termes de performances photo, l’entreprise pourrait pousser leS curseurS encore plus loin avec sa prochaine série, les Xiaomi 18.

Crédits : Xiaomi

Xiaomi est sur tous les fronts et principalement sur celui de la photo. On pourrait évidemment évoquer la version Leica du Xiaomi 17 Ultra qui s’annonce révolutionnaire sur cet aspect, mais la marque chinoise a plus d’un tour dans son sac. Elle prévoit une mise à jour pour améliorer une composante clé du système photo de ses smartphones, mais elle développe également un objectif externe pour transformer votre smartphone en appareil photo pro.

Et ce n’est pas tout. Alors que l’on attend encore la sortie des versions européennes de la gamme Xiaomi 17 – dont les prix ont fuité –, la série Xiaomi 18 a récemment fait l’objet d’une rumeur. Cette dernière évoque notamment, pour la déclinaison Pro, un système photo impressionnant.

Xiaomi pourrait encore faire un bond technique côté photo avec sa future gamme Xiaomi 18

La gamme Xiaomi 18 devrait sortir en Chine plus tard dans l’année et les smartphones qui la composeront – un modèle « classique » et son itération Pro a minima – sont, pour le moment, relativement épargnés par les fuites. Relativement puisque le célèbre leaker Digital Chat Station vient de poster une publication sur le réseau social chinois Weibo et il y a fort à parier qu’elle les concerne.

Il ne cite pas explicitement le modèle, mais les indices orientent vers la version Pro de la série Xiaomi 18. Selon lui, un futur smartphone haut de gamme équipé d’un « petit écran de 6,3 pouces » pourrait embarquer un double capteur photo de 200 mégapixels. Pour rappel, selon une fiche technique ayant fuité, le Xiaomi 17 européen standard devrait être doté d’un écran OLED de 6,3 pouces et il n’est pas rare que la version Pro profite d’un système photo amélioré.

Quant au Xiaomi 18 classique, il devrait intégrer un téléobjectif périscopique, une tendance que devraient également adopter les futurs vivo X300 Ultra et Oppo Find X9s, comme le rappelle Phonearena. Cette stratégie de double capteur photo de 200 mégapixels pourrait bien permettre à Xiaomi de distancer les géants du secteur, comme Apple et Samsung qui, sur ce point, semblent se reposer sur leurs lauriers.

Par exemple, aucune fuite à propos de la future gamme Galaxy S26 de Samsung, qui devrait être officiellement présentée le 25 février, ne présage d’améliorations photo impressionnantes. Ajoutons à cela les capacités de batterie impressionnantes des smartphones chinois. Il va donc devenir difficile pour Samsung ou Apple de justifier des prix déjà très élevés – et la crise de la RAM risque de ne pas aider.


