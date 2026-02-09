Sony WH-1000XM5 : le casque haut de gamme tombe à 183 €, une affaire en or

Le Sony WH-1000MX5 est en promo à un très bon prix. L'excellent casque à réduction de bruit passe sous la barre des 200 € grâce à deux réductions cumulables.

casque Sony WH-1000XM5

Le Sony WH-1000XM5 n'est plus à présenter. Malgré la sortie du XM6, il reste un casque à réduction de bruit très prisé, notamment pour son excellent rapport qualité-prix. Grâce à une double promotion proposée par AliExpress, il est affiché à un tarif encore plus intéressant.

Alors qu'il coûte en moyenne 300 € depuis la sortie de son successeur, le casque est actuellement proposé à moins de 200 €. Il est affiché à 203,52 €, mais grâce au code promo FRCNY20 vous bénéficiez d'une réduction supplémentaire de 20 € qui fait passer son prix à 183, 52 € très exactement.

Le produit bénéficie d'une livraison gratuite en 3 à 5 jours ouvrés, depuis l'entrepôt français d'AliExpress. Vous avez par ailleurs la possibilité de payer en 4 fois sans intérêt via PayPal.

Sony WH-1000XM5 : une valeur sûre

Ce casque reste l'un des meilleurs de sa catégorie en 2026. Il offre une qualité de son toujours aussi qualitative, avec une réduction de bruit efficace qui s'adapte automatiquement à votre environnement. Grâce au mode “son ambiant” qui est l'équivalent Sony du mode Transparence, vous pouvez passer à une écoute plus consciente de ce qui vous entoure.

Le Sony WH-1000XM5 est équipé d'un transducteur de 30 mm qui délivre un son équilibré, avec des basses profondes, des médiums clairs et des aigus bien définis. Le profil sonore est réglable selon vos préférences depuis l’application Sony Sound Connect. Vous pouvez choisir l'un des nombreux préréglages disponibles ou ajuster les plages de fréquences manuellement.

Enfin, le casque Sony est compatible avec les codecs AAC, SBC, ainsi qu'avec le LDAC (jusqu'à 990 kb/s). Pour ce qui est de l’autonomie, elle va jusqu'à 40h sans ANC et jusqu’à 30h avec la réduction de bruit activée.

 


