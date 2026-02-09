Les AirPods 4 à moins de 110 € : Amazon sort l’artillerie lourde et ça ne va pas durer

Les AirPods 4 tombent à leur prix le plus bas. Amazon propose actuellement les écouteurs d’Apple à seulement 109 €, mais il va falloir faire vite.

AirPods 4

Les AirPods 4 sont assez souvent en promotion, mais Amazon propose actuellement la meilleure offre sur les écouteurs Apple. Ils s’affichent à seulement 109 € au lieu de 149 €, ce qui représente une réduction de 27%. C’est le meilleur prix sur les écouteurs depuis le Black Friday.

Cette offre porte sur la version sans réduction de bruit active. Si vous préférez les AirPods 4 avec ANC, ils sont également en promotion, à 179 € au lieu de 199 € cette fois-ci, soit une réduction de 20 €.

AirPods 4 : un rapport qualité-prix attractif

Apple a surpris tout le monde en proposant un prix de lancement de les AirPods 4 inférieur à celui de ses prédécesseurs. Il est ainsi proposé au prix conseillé de 149 €, au lieu de 199 € pour les AirPods 3 à leur sortie.

Pour autant, les AirPods 4 sont régulièrement en promo, comme c’est le cas en ce moment. Pour moins de 110 €, vous pouvez ainsi vous offrir la dernière génération des écouteurs Apple qui sont plus compacts, offrent plus de confort et un maintien plus solide dans les oreilles.

Les nouveaux écouteurs intègrent une puce H2, qui était jusque-là réservée aux versions Pro. Ils disposent ainsi du même processeur que les derniers AirPods Pro 3.

Comme nous avons pu le constater lors de notre test des AirPods 4, ils offrent une belle reproduction sonore claire et détaillée sur les différentes fréquences. La version ANC offre par ailleurs une réduction de bruit active efficace et adaptative. L'audio spatial est à de nouveau présent, avec le suivi dynamique des mouvements de la tête qui offre une immersion à 360°.

Enfin, les AirPods 4 disposent d’un boîtier plus compact, avec le port USB-C désormais standard. Les écouteurs offrent une autonomie de 5 heures en une charge et jusqu’à 30 heures avec le boîtier.


