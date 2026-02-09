AirPods Pro 3 : les excellents écouteurs sont de retour à prix cassé !

Les AirPods Pro 3 vous font de l'oeil ? Les récents écouteurs haut de gamme d’Apple sont actuellement en promotion sur Amazon, profitez-en avant que leur prix ne remonte ! Normalement en vente à 249 €, ils passent à seulement 229 €, vite !

AirPods Pro 3

Vous cherchez des écouteurs avec une qualité sonore et une réduction de bruit active sans faute ? 3 ans après la sortie des Pro 2, Apple a dévoilé les récents AirPods Pro 3 qui offrent une expérience irréprochable.

Après 4 semaines de promotions intenses, les soldes sont maintenant terminées. Vous n'avez pas profiter des offres pour vous équiper d'excellents écouteurs sans fil ? Amazon propose actuellement les AirPods Pro 3 à prix cassé, c'est le bon moment pour jouer les rattrapages ! Ils sont proposés à 229 € au lieu de 249 €.

Quelles sont les caractéristiques des AirPods Pro 3 ?

Sortis en septembre 2025, les AirPods Pro 3 franchissent un nouveau cap grâce à des améliorations majeures. On retrouve dorénavant un capteur de fréquence cardiaque qui vous permet aussi de suivre en temps réel les calories dépensées durant vos pratiques sportives.

Grâce à l’application Forme, vous pouvez suivre une cinquantaine d’exercices différents. Et avec à l’assistant vocal, vous disposez d’un accompagnement pendant vos activités pour vous guider et réussir à atteindre vos objectifs.

La réduction de bruit active est par ailleurs 2 fois plus efficace que la précédente génération. La qualité audio a également été améliorée grâce à une nouvelle architecture acoustique. De plus, le design a été revu pour vous offrir un confort optimal et une meilleure tenue dans les oreilles.

Enfin, les AirPods Pro 3 sont dotés de la traduction et de l’interprétation vocale instantanée. Vous pourrez ainsi échanger avec des personnes parlant une langue différente partout dans le monde. Grâce à une autonomie pouvant atteindre les 8 heures d’écoute avec ANC et jusqu’à 10 heures en mode transparence, vous pouvez profiter de vos écouteurs toute la journée.

AirPods Pro 3
  • Fnac
    224.99€
    Découvrir l'offre
  • Pixmania FR
    225€
    Découvrir l'offre
  • RueDuCommerce
    228€
    Découvrir l'offre
  • Rakuten
    229.99€
    Découvrir l'offre
  • E.Leclerc
    249€
    Découvrir l'offre
  • Cdiscount
    249€
    Découvrir l'offre
  • SFR
    249€
    Découvrir l'offre
  • Darty
    249.99€
    Découvrir l'offre
  • Auchan.fr
    249.99€
    Découvrir l'offre
Plus d'offres

