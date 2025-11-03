Vous rêvez d’un smartphone avec toujours plus d’autonomie ? Le prochain modèle de ce constructeur devrait embarquer la plus grande batterie jamais vue

L’autonomie de la batterie figure parmi les critères principaux lors de l’achat d’un smartphone. Pour répondre aux attentes de ses utilisateurs, ce constructeur pourrait bien proposer pour son prochain modèle une autonomie exceptionnelle grâce à sa batterie colossale.

L’autonomie de la batterie est, bien souvent, l’un des principaux critères des utilisateurs pour choisir leur prochain smartphone – ce n’est donc pas étonnant que les propriétaires d’iPhone aient hésité à mettre à niveau leur appareil vers iOS 26 puisqu’ils craignaient que la mise à jour ne fasse fondre leur batterie comme neige au soleil.

Les fabricants en ont conscience et tentent de satisfaire les consommateurs avec des batteries aux capacités plus importantes – ou par le biais de stratagèmes, comme Apple qui promet un record d’autonomie pour l’iPhone Air, à condition d’acheter cet accessoire spécifique en plus. Mais selon une nouvelle fuite, ce constructeur pourrait bien repousser les limites actuelles et doter son prochain smartphone d’une autonomie exceptionnelle grâce à sa batterie colossale.

Une batterie 9 000 mAh et une recharge ultra-rapide de 100 W bientôt sur le marché ?

D’après le célèbre leaker Digital Chat Station (DCS), relayé par nos confrères de PhoneArena, l’un des modèles de la prochaine série Redmi Turbo 5 pourrait intégrer l’une des plus grandes batteries de smartphone jamais vues, à savoir 9 000 mAh.

Il s’agirait d’une batterie en silicium-carbone d’une seule cellule. Cette technologie, capable d’augmenter la densité énergétique d’une batterie sans augmenter l’encombrement physique de l’appareil, est utilisée par la majorité des fabricants chinois : on la retrouve par exemple au sein du OnePlus 15, de la gamme Vivo X300 et de la série Oppo Find X9.

Cette batterie de 9 000 mAh pourrait bien être réservée au modèle Pro ou Pro Max de la gamme Redmi Turbo 5, dont la sortie est prévue entre décembre et janvier. En effet, selon certains rapports, le modèle de base serait doté d’une batterie de 7 500 mAh – ainsi que d’une puce MediaTek Dimensity 8500. Quant au Pro, il devrait être équipé de la Dimensity 9500e ou du Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm.

Et, toujours selon DCS, qui a publié cette fuite sur le réseau social Weibo, les prochains smartphones de la sous-marque de Xiaomi pourraient aussi prendre en charge une recharge ultra-rapide de 100 W. Notons enfin que les batteries en silicium-carbone pourraient bien permettre aux fabricants chinois, un jour, de dépasser leurs concurrents, tels que Samsung et Apple qui n’y recourent pas, en termes de capacité de batterie.