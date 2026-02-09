La conquête de la Lune relance la course à l’espace, et ce ne sont plus que les États qui y jouent

La Lune redevient un objectif stratégique pour les grandes puissances. La Chine et les États-Unis multiplient les annonces, mais ne sont plus seuls en lice. Désormais, des entreprises privées participent activement à cette nouvelle conquête spatiale.

photo nasa lune
Source : NASA

Longtemps dominé par les grandes agences nationales, l’espace est aujourd’hui en pleine transformation. La NASA continue de miser sur le programme Artemis, censé marquer le retour des astronautes sur la Lune. Mais malgré des objectifs ambitieux, les difficultés persistent. La mission Artemis 2, prévue pour février 2026, a été retardée en raison de fuites d’hydrogène lors d’un test de ravitaillement. Un problème pourtant déjà identifié lors de la mission Artemis 1 en 2022. Cette répétition générale incomplète rappelle que même les projets les plus avancés peuvent être ralentis par des détails techniques non maîtrisés.

Face à ces lenteurs, de nouveaux acteurs bouleversent les règles établies. Portées par la baisse des coûts de lancement et les progrès techniques, les entreprises privées s’emparent du domaine spatial. SpaceX, Blue Origin, mais aussi des sociétés comme Starcloud développent des projets jusqu’ici réservés aux agences gouvernementales. Le secteur ne se limite plus aux satellites et lanceurs. Ce dernier s’étend désormais à l’exploitation de ressources, à la colonisation lunaire, et même au traitement de données directement en orbite. Pour certains dirigeants du secteur, l’espace devient un « huitième continent », avec ses propres enjeux économiques et géopolitiques.

SpaceX, Starcloud et d’autres entreprises s’imposent face aux agences spatiales

L’exemple le plus marquant reste celui de SpaceX, qui multiplie les lancements de Starship, sa fusée géante pensée pour transporter des centaines de tonnes de matériel au-delà de l’orbite terrestre. Elon Musk a récemment fusionné cette dernière avec xAI pour développer une intelligence artificielle spatiale, capable d’opérer depuis l’espace grâce à une flotte de satellites. Dans un autre registre, la société chinoise Starcloud prévoit de construire un centre de données orbital de 4 kilomètres de long. Celui-ci sera alimenté par énergie solaire et doté de capacités de calcul avancées.

Dans ce nouveau paysage, les grandes puissances restent très présentes. La Chine prépare un alunissage habité d’ici 2030. Le pays cible le pôle Sud lunaire pour ses ressources en eau. Les États-Unis comptent y parvenir dès 2028 avec Artemis 3. Mais la dynamique a changé. Les agences collaborent désormais étroitement avec le secteur privé, dont l’agilité et la capacité d’innovation permettent d’accélérer les projets. La course à l’espace n’oppose plus seulement deux nations. Elle se joue à plusieurs, avec des règles entièrement réinventées.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Sony WF‑1000XM6 : quelles nouveautés pour les écouteurs sans fil de Sony ?

La sortie des Sony WF‑1000XM6 est imminente. En plus d’un dessign redessiné, les nouveaux écouteurs sans fil de la marque vont embarquer plusieurs améliorations par rapport au modèle antérieur, le…

Samsung Galaxy S26 : ce petit détail du bloc photo qui avait échappé à tout le monde jusqu’à maintenant

Nous savons déjà depuis quelques jours à quoi ressembleront les différents modèles de la prochaine série de smartphones haut de gamme de Samsung : les Galaxy S26. Toutefois, des observateurs particulièrement…

Le Samsung Galaxy S25 vous aide à ne plus rater aucun message important grâce à cette nouvelle fonction

Samsung continue d’enrichir son Galaxy S25 avec des fonctions pensées pour le quotidien. La dernière en date s’active quand vous ne pouvez pas décrocher. Elle promet de rendre les appels…

Le prix de la mémoire a encore doublé en 2026, et ce n’est pas prêt de s’arrêter

Après déjà de fortes hausses fin 2025, les tarifs de la mémoire vive et du stockage continuent d’augmenter rapidement en ce début 2026. RAM, SSD et même HDD, toute l’industrie…

Les AirPods 4 à moins de 110 € : Amazon sort l’artillerie lourde et ça ne va pas durer

Les AirPods 4 tombent à leur prix le plus bas. Amazon propose actuellement les écouteurs d’Apple à seulement 109 €, mais il va falloir faire vite. Voir l’offre sur les…

Xiaomi 18 : la version Pro pourrait enterrer le Samsung Galaxy S26 sur le terrain de la photo, voici comment

Xiaomi a frappé fort avec sa gamme Xiaomi 17 et la marque chinoise ne compte apparemment pas s’arrêter en si bon chemin. Si ses smartphones figurent déjà parmi les meilleurs…

AirPods Pro 3 : les excellents écouteurs sont de retour à prix cassé !

Les AirPods Pro 3 vous font de l’oeil ? Les récents écouteurs haut de gamme d’Apple sont actuellement en promotion sur Amazon, profitez-en avant que leur prix ne remonte !…

Le prix des smartphones Android premium risque d’exploser, et ce n’est pas que la faute de la RAM

Qualcomm préparerait une puce aux performances exceptionnelles, mais dont le coût ferait fortement augmenter le prix des smartphones qui en sont équipés.  Les prochains modèles de smartphones très haut de…

Sony lance une “nouvelle” manette DualSense pour PC, mais il y a un piège

Surprise, Sony vient d’annoncer le lancement d’une nouvelle manette DualSense entièrement dédiée au marché PC. Celle-ci vient combler un petit vide laissé par les DualSense classiques lorsqu’on les connecte à…

Sony WH-1000XM5 : le casque haut de gamme tombe à 183 €, une affaire en or

Le Sony WH-1000MX5 est en promo à un très bon prix. L’excellent casque à réduction de bruit passe sous la barre des 200 € grâce à deux réductions cumulables. Découvrir…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.