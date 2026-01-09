Votre smartphone Xiaomi va bientôt être meilleur en photo, sauf si vous avez un de ces modèles

Une prochaine mise à jour pour les smartphones Xiaomi améliorant un élément clé du système photo va bientôt être déployée par le constructeur. Malheureusement, tous les modèles n'y auront pas droit. On vous dresse la liste dans cet article.

Les smartphones des Xiaomi sont souvent prisés pour leurs performances en photo, parmi les meilleures du marché actuellement. Le Xiaomi 17 Ultra a encore une fois relevé le niveau avec son gigantesque bloc photo, devenant ainsi le meilleur dans le domaine de l'histoire du constructeur. Ceci étant, il est possible de se rapprocher de ce dernier si vous possédez un modèle moins récent.

En effet, nos confrères de XiaomiTime rapportent qu'une mise à jour améliorant le traitement des photos sur les smartphones Xiaomi sera bientôt déployée. Plus précisément, celle-ci va activer la fonction LOFIC 4K FPS sur les smartphones sur les modèles compatibles. Le LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitors) est une technologie d'image reposant sur le HDR qui améliore le traitement de la lumière au moment de la capture.

Quels smartphones Xiaomi vont devenir meilleurs en photo ?

Autrement dit, la technologie permet d'améliorer le contraste de l'image lors de la capture, tout en maintenant un haut niveau de détail aussi bien dans les zones très claires que très foncées. La vidéo pourra également en bénéficier en devenant beaucoup plus réaliste à l'œil humain. Il s'agit donc d'une excellente pour tous les accros à la photo possédant un smartphone Xiaomi…

… sauf s'ils possèdent un Xiaomi 15 ou un modèle antérieur. En effet, ces derniers ne disposent pas des composants hardware nécessaires, à savoir les capteurs CMOS, pour profiter de cette mise à jour. Leur rendu photo restera donc inchangé après celle-ci. Malgré tout, les Xiaomi 14 Ultra et Xiaomi 15 Ultra restent excellents en photo. L'absence de la technologie LOFIC ne devrait pas donc pas trop se faire sentir.

Pour les autres, la mise à jour devrait arriver courant du mois de janvier. XiaomiTime assure qu'elle devrait être disponible d'ici un mois maximum.

