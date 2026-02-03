Xiaomi 17 Ultra : le prix européen du futur roi de la photo a fuité, avec une (petite) concession en prime

Xiaomi frappe fort avec sa nouvelle série de smartphones haut de gamme : les Xiaomi 17. Alors que le prix européen de la version de base a récemment fuité, c'est désormais au tour du tarif du Xiaomi 17 Ultra de se faire connaître. Là encore, la marque a dû faire une concession de taille pour le marché du Vieux Continent.

xiaomi 17 ultra leica

Après s’être surpassée avec sa nouvelle gamme, les Xiaomi 17, la marque chinoise a frappé encore plus fort avec le Xiaomi 17 Ultra, qu’elle a lancé le 25 décembre dernier lors d’une conférence spéciale. Doté d’un capteur Leica, ce modèle a pour vocation d’incarner le premium du haut de gamme et de redéfinir les standards de la photographie mobile.

Mais quel est le prix d’une telle ambition ? Alors qu’il y a quelques jours c’est le tarif européen du Xiaomi 17 de base qui fuitait, c’est désormais au tour de celui du modèle Ultra. Ce n’est pas une mauvaise surprise en soi ; en revanche, cette exportation à l’international ne se fait pas sans concessions – là encore.

Xiaomi 17 Ultra : voici son prix européen et sa principale différence avec la version chinoise

C’est sur X (ex-Twitter) que le prix du Xiaomi 17 Ultra a fuité, mais ce n’est pas la seule information que le leaker @MysteryLupin a partagée. Trêve de suspense, annonçons d’ores et déjà la douloureuse : le prix de départ (512 Go de stockage et 16 Go de RAM) du flagship devrait être de 1 499 €. On ne peut pas dire qu’il s’agisse d’une mauvaise surprise : son prédécesseur, le Xiaomi 15 Ultra, était vendu à partir de 1 403 €. Étant donné la crise de la RAM, on pourrait estimer que Xiaomi sauve les meubles – si ce tarif se vérifie.

La véritable surprise concerne plutôt un composant clé. Il n’est pas rare que les constructeurs adaptent certains composants de leurs smartphones au marché sur lequel ils les distribuent. Si la différence se trouve du côté du processeur chez le Samsung Galaxy S26, chez Xiaomi la concession pour une exportation mondiale se situe au niveau de la batterie. D’après la fuite, celle du Xiaomi 17 Ultra européen aurait une capacité de 6 000 mAh, soit 800 mAh de moins que son homologue chinois. Mais ce modèle ne serait pas le seul concerné par ce compromis, le Xiaomi 17 de base aurait également une capacité de batterie moindre (6 330 mAh en Europe contre 7 000 mAh en Chine).

Nous parlons de « compromis » puisqu’il y a fort à parier que cette différence résulte des réglementations européennes sur le transport des batteries – les constructeurs devant parfois réduire la capacité de ces dernières pour respecter les exigences régionales. Toutefois, plusieurs éléments de comparaison permettent de prendre du recul sur ce qui pourrait être ressenti comme une déception.

D’abord, la capacité de la batterie du Xiaomi 17 Ultra bondit de 490 mAh par rapport à la génération précédente – qui affichait 5 410 mAh. Ensuite, c’est toujours plus que ce que l’on retrouve chez les concurrents : l’iPhone 17 Pro Max dispose d’une batterie d’une capacité de 5 000 mAh, tout comme le Samsung Galaxy S26 (d’après les rumeurs). Enfin, 6 000 mAh, c’est déjà très confortable. Ultime différence avec la version chinoise en passant : le Xiaomi 17 Ultra européen devrait être disponible en trois coloris seulement – à savoir : vert, blanc et noir –, le violet restant exclusif au marché local.


