Xiaomi : cet objectif externe révolutionnaire pourrait bientôt transformer votre smartphone en appareil photo pro

Les smartphones Xiaomi figurent parmi les meilleurs photophones du marché actuellement. Et la marque chinoise pourrait bientôt mettre la barre encore plus haut. Non pas avec un nouveau smartphone ou une mise à jour logicielle, mais avec un système de caméra modulaire révolutionnaire.

xiaomi 17 ultra leica

S’il y a un domaine dans lequel Xiaomi compte bien s’imposer comme la référence indétrônable, c’est celui de la photo. Pour y parvenir, la marque chinoise déploie une stratégie plurielle. D’abord, son partenariat avec Leica franchit un cap majeur : le Xiaomi 17 Ultra s’annonce révolutionnaire du point de vue de la photo.

Ensuite, la firme prévoirait une mise à jour visant à améliorer une composante clé du système photo de ses smartphones – mais tous les modèles n’y auront pas droit. Et ce n’est pas tout, alors que les utilisateurs délaissent les véritables appareils photo au profit de leur smartphone, ceux de Xiaomi pourraient bientôt s’en rapprocher encore davantage. Comment ? Grâce à son ambitieux système d’objectif modulaire (ou Modular Optical System, abrégé en MOS), qui pourrait bientôt entrer en production de masse.

Vous pourriez bientôt tenir l’objectif photo externe révolutionnaire de Xiaomi entre vos mains

Cette spéculation provient d’une publication sur le compte Weibo du célèbre leaker Digital Chat Station. Il y évoque l’entrée en production de masse de lentilles magnétiques, qui pourraient même être disponibles dès cette année. Si la marque n’est pas mentionnée explicitement, il y a fort à parier qu’il s’agisse de Xiaomi : comme le soulignent nos confrères de Phonearena, c’est la seule marque (connue du moins) qui soit en train de développer un tel accessoire externe.

Le concept du MOS a initialement été présenté lors de l’édition 2025 du Mobile World Congress (MWC). Il vise à combiner matériel photo de qualité professionnelle, mais dans un design compact et une installation rapide, ultra-simple et intuitive grâce à un système de plug-and-play (le fait de fixer le module, ici à l’arrière du smartphone).

Le MOS repose sur la technologie LaserLink Communication afin de transmettre les images au smartphone à très haute vitesse (10 Gbit/s) capable de gérer des fichiers RAW sans compression, ni latence. Cet accessoire est doté d’une lentille asphérique à six éléments et d’une ouverture f/1.4 : cette conception unique offre un module 50 % plus fin (par rapport aux lentilles traditionnelles) et un rendu beaucoup plus net, puisque la lentille réduit les aberrations sphériques (la perte de détails) en réussissant à concentrer la lumière en un point unique. Enfin, le MOS mise sur une focale de 35 mm pour un rendu naturel, tout en permettant des résultats spectaculaires.

L’approche de Xiaomi prend le contrepied de celle adoptée par la concurrence : pour redéfinir les standards de la photographie mobile, la marque privilégie l’amélioration matérielle, l’IA ne venant qu’exploiter son plein potentiel – plutôt que de simplement masquer le flou en reconstruisant les pixels.


