Le prix de la mémoire a encore doublé en 2026, et ce n’est pas prêt de s’arrêter

Après déjà de fortes hausses fin 2025, les tarifs de la mémoire vive et du stockage continuent d'augmenter rapidement en ce début 2026.

RAM, SSD et même HDD, toute l'industrie de la mémoire souffre de pénuries, causées par la demande des serveurs de calcul IA. La conséquence directe est une très forte augmentation des prix des composants. La situation était déjà tendue au dernier trimestre 2025, elle ne fait qu'empirer au premier semestre 2026.

D'après les analystes de Counterpoint, les prix de la mémoire ont augmenté de 80 à 90 % en ce début d'année par rapport à la fin de l'année dernière. Il s'agit d'une “hausse sans précédent”, selon le rapport. La situation concernant la RAM était déjà désastreuse et ne va pas en s'arrangeant. Jusque-là relativement épargné, le marché de la mémoire NAND subit à son tour une crise.

Les prix de la DRAM et de la mémoire NAND vont encore augmenter

“Pour les fabricants d’appareils, c’est un double coup dur : la hausse du coût des composants et la baisse du pouvoir d’achat des consommateurs devraient ralentir la demande au fil du trimestre. Les équipementiers doivent donc revoir leurs pratiques d’approvisionnement ou se concentrer sur des modèles haut de gamme afin de justifier leur prix plus élevé en offrant une meilleure valeur ajoutée aux consommateurs”, déclare Jeongku Choi, directeur de l'étude.

Pour ne pas trop faire peser d'augmentation tarifaire sur les clients, les constructeurs commencent déjà à réduire la quantité de DRAM intégrée dans leurs appareils, ou à remplacer les SSD TLC par des alternatives QLC plus économiques. La LPDDR4 étant en rupture de stock, les entreprises se tournent vers la LPDDR5, plus chère, mais encore disponible. Les processeurs d'entrée de gamme commencent justement à devenir compatibles avec la LPDDR5. On se retrouve ainsi dans des situations assez étranges, avec des appareils équipés d'un processeur à bas coût mais disposant de mémoire de bonne qualité, mais dont le volume est restreint.

Les grands gagnants de cette situation chaotique sont bien sûr les fabricants de mémoire, dont les marges ont atteint des taux historiques. Au deuxième trimestre, Counterpoint s'attend à ce que les prix continuent d'augmenter, mais dans une proportion moindre, autour de 15 % pour la mémoire NAND et de 20 % pour la DRAM.