Le Samsung Galaxy S25 vous aide à ne plus rater aucun message important grâce à cette nouvelle fonction

Samsung continue d’enrichir son Galaxy S25 avec des fonctions pensées pour le quotidien. La dernière en date s’active quand vous ne pouvez pas décrocher. Elle promet de rendre les appels manqués bien plus simples à gérer.

Samsung poursuit le développement de sa surcouche One UI 8.5 avec le déploiement progressif de plusieurs versions bêta. La quatrième mouture est désormais disponible pour les Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra. Elle prépare l’arrivée de la version stable, tout en corrigeant de nombreux bugs liés aux appels, à l’audio Bluetooth ou encore à certaines fonctions de l’application Téléphone. Au fil de ces mises à jour, l’interface s’améliore et se stabilise, mais elle continue aussi d’intégrer discrètement de nouvelles fonctionnalités utiles au quotidien.

C’est dans cette quatrième bêta de One Ui 8.5 que les utilisateurs ont découvert une nouveauté inattendue appelée Direct Voicemail, ou messagerie vocale directe. Cette option permet de recevoir un message vocal même lorsque vous ne pouvez pas répondre à un appel. Contrairement à une messagerie vocale classique, elle ne dépend pas de votre opérateur mobile. Le téléphone enregistre directement le message sur l’appareil, ce qui facilite son accès, peu importe la carte SIM utilisée.

Le Galaxy S25 enregistre un message vocal même quand vous ne décrochez pas

La fonction Direct Voicemail repose sur un principe simple mais efficace. Lorsqu’un appel n’est pas pris, l’utilisateur peut configurer son téléphone pour que l’appelant soit invité à laisser un message vocal. Ce déclenchement peut être automatique après quelques secondes ou manuel selon les préférences. Pendant que l’interlocuteur enregistre son message, le Galaxy S25 reste disponible pour recevoir d’autres appels.

Autre atout, le téléphone affiche une transcription en direct du message pendant son enregistrement. Cette lecture instantanée permet de savoir s’il est important, sans devoir attendre la fin. L’audio reste ensuite accessible dans l’application Téléphone. À noter que cette fonction ne s’applique pas aux appels vidéo.

Avec cette nouvelle option, Samsung poursuit l’enrichissement de One UI 8.5 en privilégiant les usages concrets. En parallèle des corrections apportées par la bêta 4, comme les problèmes de haut-parleur ou d’historique d’appels, la marque montre qu’elle peaufine sa surcouche avant son lancement officiel. Le Galaxy S25 gagne ainsi en simplicité, sans avoir besoin d’ajouter d’applications tierces ou de modifier ses réglages opérateur.